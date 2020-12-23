Bağımsız yargı değil, Saray yargısı!

Can Dündar'a iki defa hapis cezası:
18 yıl 9 ay...
7 yıl 21 ay...
Neden?
"Casusluk"tan...
"Terör işbirlikçiliği"nden...
Bir tweet attım:
Adalet mi, hukuk mu,
bağımsız yargı mı?..
Geçiniz hepsini.
Bunun adı "tek adam yargısı"dır!
Canını sıkma sevgili Can,
adalet, hukuk, özgürlük
bu ülkenin de kapısını çalacak.
Asıl senden casus,
terörist çıkarmak isteyenler
tarih önünde mahkûm olacak.
Selahattin Demirtaş 4 yıldır hapis.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Büyük Dairesi 22 Aralık'ta Türkiye'yi
2'ye karşı 15 oyla mahkûm etti:
Demirtaş'ın durumu ağır hak ihlalidir.
derhal serbest bırakılmalıdır.
Çünkü hukuki değil
siyasi nedenlerle tutukludur.
Ayrıca, Türkiye'yi Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü,
özgürlük ve güvenlik hakkı,
makul sürede yargılanma,
seçme ve seçilme haklarıyla ilgili
hükümlerinden mahkûm ediyoruz.
AİHM Büyük Dairesi'nin
kararı çok açık, özetle diyor ki:
Mahkeme bağımsız değil.
Kararı hukuki değil.
Çünkü kendi bağımsız iradesiyle değil,
siyasi talimatla karar almıştır.
Ağır hak ihlaline uğramış olan
Demirtaş derhal tahliye edilmelidir.
Evet, Demirtaş hiç gecikmeden
özgürlüğüne kavuşmalıdır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin
altında Türkiye'nin imzası vardır.
Sözleşmenin 46. maddesi uyarınca,
AİHM'nin kararları "kesin ve bağlayıcı"dır.
Eğer "adalet"ten söz edeceksek,
eğer "hukuk" diyorsak,
eğer "yargı bağımsızlığı" sözünü
hâlâ ağzımızda geveliyorsak,
o zaman atacağımız ilk adım
Selahattin Demirtaş'ı demir parmaklık
arkasından çıkarmaktır,
özgürlüğüne kavuşturmaktır.
Umudun var mı?
Hayır yok.
Çünkü bu memlekette siyasi iktidarın
talimatları ile karar veren,
yüzü hukuka değil, siyasi iktidara dönük
bir yargı düzeni var.
Bir başka deyişle:
Tek adam yargısı...
Saray yargısı...
Çizgi: Tan Oral
Bu satırları yazarken T24'e
bir haber düştü:
Erdoğan: "Türkiye aleyhine
hareket ediliyor.
Kendi adamlarını koruyorlar.
Bu karar bizi bağlamaz."
Erdoğan'ın tepkisi tam da kendisinden
beklendiği gibi oldu:
Bu karar bizi bağlamaz!
CHP lideri Kılıçdaroğlu haberini
okuyorum T24'te:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,
Yargıtay üyeliğine 27 Kasım’da seçilen
ve seçildikten hemen sonra,
henüz hiçbir faaliyette bulunmadan
Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine
aday olduğunu açıklayan eski İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a oy
veren hâkimlere tepki gösterdi.
"107 üye vicdanlarını kiralayarak,
iradelerini satarak oy verdi.
Tam bir utanç tablosu!" eleştirisinde
bulunan CHP lideri, "107 kişiye söylüyorum.
Bir kişinin kulu ve kölesi olup, o bir kişinin
verdiği talimatla oy kullanıyorsunuz.
Nasıl FETÖ'nün 140 hâkimine militan
dediysem, siz de şimdi
Saray'ın militanısınız!" dedi.
Saray'ın militanı yargıçlarla
bu memlekette bağımsız yargı değil,
Saray yargısı olur ancak...