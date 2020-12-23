Bağımsız yargı değil, Saray yargısı!

Can Dündar'a iki defa hapis cezası:

18 yıl 9 ay...

7 yıl 21 ay...

Neden?

"Casusluk"tan...

"Terör işbirlikçiliği"nden...

Bir tweet attım:

Adalet mi, hukuk mu,

bağımsız yargı mı?..

Geçiniz hepsini.

Bunun adı "tek adam yargısı"dır!

Canını sıkma sevgili Can,

adalet, hukuk, özgürlük

bu ülkenin de kapısını çalacak.

Asıl senden casus,

terörist çıkarmak isteyenler

tarih önünde mahkûm olacak.

Selahattin Demirtaş 4 yıldır hapis.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

Büyük Dairesi 22 Aralık'ta Türkiye'yi

2'ye karşı 15 oyla mahkûm etti:

Demirtaş'ın durumu ağır hak ihlalidir.

derhal serbest bırakılmalıdır.

Çünkü hukuki değil

siyasi nedenlerle tutukludur.

Ayrıca, Türkiye'yi Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü,

özgürlük ve güvenlik hakkı,

makul sürede yargılanma,

seçme ve seçilme haklarıyla ilgili

hükümlerinden mahkûm ediyoruz.

AİHM Büyük Dairesi'nin

kararı çok açık, özetle diyor ki:

Mahkeme bağımsız değil.

Kararı hukuki değil.

Çünkü kendi bağımsız iradesiyle değil,

siyasi talimatla karar almıştır.

Ağır hak ihlaline uğramış olan

Demirtaş derhal tahliye edilmelidir.

Evet, Demirtaş hiç gecikmeden

özgürlüğüne kavuşmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin

altında Türkiye'nin imzası vardır.

Sözleşmenin 46. maddesi uyarınca,

AİHM'nin kararları "kesin ve bağlayıcı"dır.

Eğer "adalet"ten söz edeceksek,

eğer "hukuk" diyorsak,

eğer "yargı bağımsızlığı" sözünü

hâlâ ağzımızda geveliyorsak,

o zaman atacağımız ilk adım

Selahattin Demirtaş'ı demir parmaklık

arkasından çıkarmaktır,

özgürlüğüne kavuşturmaktır.

Umudun var mı?

Hayır yok.

Çünkü bu memlekette siyasi iktidarın

talimatları ile karar veren,

yüzü hukuka değil, siyasi iktidara dönük

bir yargı düzeni var.

Bir başka deyişle:

Tek adam yargısı...

Saray yargısı...

Bu satırları yazarken T24'e

bir haber düştü:

Erdoğan: "Türkiye aleyhine

hareket ediliyor.

Kendi adamlarını koruyorlar.

Bu karar bizi bağlamaz."

Erdoğan'ın tepkisi tam da kendisinden

beklendiği gibi oldu:

Bu karar bizi bağlamaz!

CHP lideri Kılıçdaroğlu haberini

okuyorum T24'te:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,

Yargıtay üyeliğine 27 Kasım’da seçilen

ve seçildikten hemen sonra,

henüz hiçbir faaliyette bulunmadan

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine

aday olduğunu açıklayan eski İstanbul

Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a oy

veren hâkimlere tepki gösterdi.

"107 üye vicdanlarını kiralayarak,

iradelerini satarak oy verdi.

Tam bir utanç tablosu!" eleştirisinde

bulunan CHP lideri, "107 kişiye söylüyorum.

Bir kişinin kulu ve kölesi olup, o bir kişinin

verdiği talimatla oy kullanıyorsunuz.

Nasıl FETÖ'nün 140 hâkimine militan

dediysem, siz de şimdi

Saray'ın militanısınız!" dedi.

Saray'ın militanı yargıçlarla

bu memlekette bağımsız yargı değil,

Saray yargısı olur ancak...