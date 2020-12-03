Bağımsız yargı, bağımsız medya olmayınca meydan "tek adam"lara, otoriter rejimlere kalıyor!

Trump avazı çıktığı kadar bağırıyordu:

Bu seçimde hile var,

şaibeli bir seçim bu,

seçimi çalıyorlar!

İşte bugünlerde eğlenceli bir tweet

atılmıştı bizim memlekette:

Başkan Trump

Yüksek Seçim Kurulu'na

başvurmaya hazırlanıyor!

Çok gülmüştük.

Hatırlarsınız: Ankara'daki Yüksek Seçim

Kurulu, 2019'un Mayıs ayında

Erdoğan'ın başvurusu üzerine,

İmamoğlu'nun kazandığı

İstanbul seçimlerini iptal etmiş,

böylece kendi "İstanbul bozgunu"na da

çok iyi bir zemin hazırlamıştı.

Ama gel gör ki, Trump'ın Amerika'da

çalabileceği bizdeki gibi bir kapı yoktu.

Çünkü, Amerika'da Türkiye'dekine benzer

sıkı merkeziyetçi ve üniter

bir devlet yoktu.

Çünkü, Amerika'da başvurulacak,

kapısı çalınacak tek bir seçim kurulu,

tek bir mahkeme de yoktu.

50 ayrı eyalette 50 ayrı yer vardı.

Üstelik hepsi bağımsızdı,

altını çiziyorum bağımsız...

Trump'ın seçim sonuçlarına yaptığı

itirazların hemen hepsi

teker teker reddedildi.

Böylece Amerika'da

demokrasi "Trump'ın tasallutu"ndan

kurtuldu. Tarihinin kaydettiği en yalancı,

en hukuk ve demokrasi bilmez

Başkanı sırtından atarak derin bir nefes

aldı Amerikan demokrasisi...

Bu hayırlı sonucun alınmasında,

bağımsız kurumlar belirleyici oldu.

Demokrasinin kendini koruyabilmesinde

ya da "Trump'ın otoriter yolu"nun

tıkanmasında en büyük rolü

bağımsız yargı,

bağımsız medya oynadı.

Güçler ayrılığı bir kez daha gösterdi,

demokrasilerdeki yaşamsal rolünü...

Ve "güçlü bir sivil toplum"un

devletin gücünü dengelemesi de

Amerikan demokrasinin kurtuluşunda

etkili oldu. Şimdi bu

pencerelerden Türkiye'ye bakalım.

Bağımsız yargı var mı?

Hayır yok.

Güçler ayrılığı var mı?

Hayır yok.

Bağımsız medya var mı?

Hayır yok.

Güçlü sivil toplum var mı?

Hayır yok.

Bağımsız kurumlar var mı?

Hayır yok.

Devlette şeffaflık var mı?

Hayır yok.

Devlette hesap verebilirlik var mı?

Hayır yok.

Bunlar olmayınca demokrasi de olmuyor.

Hukuk devleti de olmuyor.

Özgürlük de olmuyor.

Güçlü sivil toplum da olmuyor.

Bunlar olmayınca, devlet işleriyle

aile işleri birbirine karışıyor.

Rüşvet, yolsuzluk ayyuka çıkıyor.

Hapishaneler ağzına kadar doluyor.

Muhalif sesler susturuluyor.

Aykırı sesler susuyor.

Dış düşman-iç düşman

edebiyatıyla muhalefet sindiriliyor,

devlet baskısıyla etkisizleştiriliyor,

tümüyle şeytanlaştırılıp,

yok edilmek isteniyor.

Siyaset kutuplaştırılıyor.

Toplum cepheleştiriliyor.

Türkiye'deki dahil dünyadaki

tek adam rejimlerinin özeti böyle.

İngilizce yeni çıkmış bir kitap var:

Strongmen

Mussolini

To The

Present

Yazarı, Ruth Ben-Ghiat.

Mussolini'den bugüne diktatörleri

tek adamları, günümüzdeki

popülist otoriter rejimleri anlatıyor.

İktidara nasıl geldikleri, yapılan darbeleri

ya da seçim sandığından çıktıktan

sonraki "darbeler"in hangi yollardan

geçtiği, yargının, medyanın nasıl

adım adım ele geçirildiği,

sivil toplumun nasıl çökertildiği

renkli örnekleriyle anlatılıyor.

Tayyip Erdoğan adı da

epeyce sık geçiyor

kitabın sayfalar arasında...

Bugünlerde benim en çok

ilgimi çeken konuların başında

Trump sonrası - Biden dönemi

Amerika'sıyla dünyanın halleri geliyor.

Bu açıdan karşılığını kestirmeye çalıştığım

soruya gelince:

Amerika'dan kabarabilecek

bir demokrasi dalgası önce

Avrupa'yı, sonra dünyayı

ne kadar etkisi altına alabilir,

popülist-otoriter rejimleri

nereye kadar geriletebilir?..

Kitapta bu soruların yanıtlarını arıyorum.

Okuyup bitirince sizlere de anlatırım.