Asker Paşalar'dan Sivil Paşalar'a...

Kitaplığımın tozlu rafları arasında

dolaşırken rastladım:

Tanıdıklarım,

Hüseyin Cahit Yalçın (*)

Hüseyin Cahit Yalçın 1896 Mülkiye

mezunu bir gazetecidir.

1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla

Tanin gazetesini kurar.

Başlangıçta tam destek verdiği İttihat

ve Terakki'yi özellikle Balkan Savaşı

sonrasında eleştirmeye başlar.

Kitabın Enver Paşa, Talat Paşa ve

Cemal Paşa bölümlerini okudum.

Bu arada Hüseyin Cahit Yalçın'ı

ben de tanımıştım.

1950 yılı olmalı.

Beş altı yaşındaydım.

İstanbul'da, Şişli semtinde bahçe içinde

bir eve gitmiştik babamla.

Hüseyin Cahit Bey'in kocaman sarkık

gıgısına dokunup onu güldürdüğümü anımsıyorum.



Daha sonraki yıllarda Hüseyin Cahit

Yalçın'ı siyasal yazılarından dolayı

Demokrat Parti hapse mahkûm etmişti.

Babam Ahmet Cemal beni bu kez Ankara'da,

Numune Hastanesi'nde hapis cezasını

çekmekte olan Hüseyin Cahit Bey'i

ziyarete götürmüştü.

Hatıralar dipsiz kuyu gibi...

Kitabın Enver Paşa'yla ilgili satırlarını

okurken kendi kendime gülmeye başladım.

Enver Bey, Harbiye Nazırı oldu.

Çok sevindim.

Bu, gençliğin, yeniliğin ve terakki

ruhunun mühim bir zaferi idi.

Bir iki gün geçmeden, Tanin'in telefonu

öttü.

Enver'di.

Azıcık seni görmek isterim, diyordu.

Gittim.

- Tanin'de askerliğe dair bir

havadis var, bunu kim yazdı? diye sordu

ve gazeteyi uzattı.

Küçük, ehemmiyetsiz bir fıkra idi.

- Bilmiyorum, dedim, muhbirlerden

birinin havadisi olacak.

- Onu anla da bana söyle.

- Kabil değil, meslek sırrıdır.

Muhbirimizi ve havadisi nereden

aldığını söyleyemem.

Güldü:

- Ama Tanin'i kapatırız!, dedi.

- Sen sağol, dedim.

Ve Tanin'i iki gün kapadı. (sayfa 23)

Evet, bu satırları okuyunca kendi kendime

gülmeye başladım.

Hiç değişmiyor.

İttihat Terakki'den Cumhuriyet'e, çok

partili dönemin askeri darbelerine ve bugüne bir çizgi

çekin bazı şeyler gerçekten hiç değişmedi, değişmiyor.

Cumhuriyet'teki genel yayın yönetmeliği

yıllarımda 12 Eylül'ün "asker paşaları"ndan gelen telefonlar

ve yazılı emirlerle gazetenin kapatılmasına

ben de bizzat tanık olmuştum.

Gayet iyi hatırlıyorum.

Gazete santralından "Birinci Ordu arıyor,

Sıkıyönetim Komutanlığı arıyor"

sesini duyunca derhal gerilirdim.

Can sıkıcı, hazin günlerdi.



İttihat Terakki'den bugüne değişen tek şey nedir

sorusuna gelince...

Bir zamanlar asker paşalar vardı.

Askeri darbe dönemlerinde gazeteleri onlar

kapatır, gazetecileri onlar hapse atardı.

Bugün artık asker paşalar yok.

Ama sivil paşalar var.

En son Halk TV, TELE 1 örneklerinde

olduğu gibi televizyonları onlar kapatıyor.

Beğenmedikleri gazetelerin ilanlarını onlar kesiyor.

Sosyal medyanın fişini onlar çekiyor.

"Gazeteci milleti"ni onlar hapse atıyor.

Evet, Enver Paşa'dan, İttihat Terakki'den bu yana

değişen tek bir şey var:

Bir zamanlar ceberrut devleti daha çok

asker paşalar temsil ederdi.

Bugün ise "sivil paşalar"ın elinde

"ceberrut devlet"in dizginleri...

Soruyorum:

Sivil paşalar ne zaman gidecek?

Demokrasi, hukuk, özgürlük

ne zaman kapımızı çalacak?..

* Tanıdıklarım, Hüseyin Cahit Yalçın, Yapı Kredi Yayınları, 2001.