Amerikan rüyası Afganistan'da paramparça oldu; şimdi sıra "İslam'ın ipine sarılarak" yola çıkanlarda...

"Amerika'nın o eşsiz ulus inşa etme

tecrübesi Afganistan'da toza dönüştü,

buharlaştı!"

Bu söz, Taliban'ın Afganistan'a el koymasını

izlemekte olan CNN International

muhabiri Clarissa Ward'a ait. (Levent

Kemal, Gazete Pencere)

Yerinde bir tespit.

Evet, Amerika 20 yıl önce Afganistan'a,

teröre karşı savaş,

demokrasi, özgürlük,

laik bir yönetim

ve yeni bir ulus

sloganlarıyla girmişti.

Washington'a göre, paramparça olmuş

bir ülkede barış ve istikrar yolu

ancak böyle açılabilecekti.

Bir yıl sonra 2003'de Irak için de görülecek

"Amerikan rüyası"ydı bu.

Buna dönük öncelikli adımların

arasında güçlü bir ordu kurmak

ve mümkün olabildiğince

Afganlık bilinci yaratmak vardı.

Amerika'nın Taliban'ı vurmasından

hemen sonra, 2002 yılı Şubat ayında

Kabil'e uçarken notlarımın arasında

şunları da okumuştum:

Dördüncü Ordu Komutanı ve Bahriye Nazırı

İttihatçı Cemal Paşa'nın yolu bir ara

Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı

yenilgisinden sonra Afganistan'a düşer.

1921 yılında Afgan ordusunu modernize etmek için

Kabil'e gelir. Afganistan Kralı Emanullah Han'a da

kuvvetli bir ordu kurmasını tavsiye eder;

başka türlü "ülkenin birliği"ni

gerçekleştiremeyeceğini söyler.

1928'de Emanullah Han Türkiye'ye gelir.

Afgan Kralı bu kez de ülkesi için

güçlü ordu tavsiyesini Atatürk'ten dinler.

2001 yılına ait bir Birleşmiş Milletler raporu da,

Afganistan'da barış ve istikrar için

"ulusal ordu"nun altını özellikle çizer.

2002 yılı Şubat ayında bunları okuyarak

inmiştim Kabil'e. İlk gittiğim yerlerden biri,

NATO Barış Gücü çerçevesinde görev yapan

Türk askeri birliği olmuştu.

Kabil, 11 Mart 2002.

Patır patır, çatır silah sesleri.

Her tarafta kurşun atılıyor.

Manevra mermileri de olsa,

alışık olmayanlar için

tedirgin edici bir ortam...

Tek sıra dizilmiş yerde oturuyorlar.

Ellerinde Rus malı Kalaşnikof'lar,

çoğunun namluları kırık...

1970'lerden kalma ve fazla kullanılmış.

Hepsinin üstünde Türk birliğinin

sağladığı askeri giysiler.

Ama silahlarını kendileri getirmiş...

Tercüman aracılığıyla

hepsini teker teker

kimlik sorgusundan geçiriyorum,

işaret parmağımı uzatarak:

Afgan?..

Tacik.

Afgan?..

Peştun.

Afgan?..

Hazara.

Afgan?..

Özbek.

Hiç Afgan'ım diyen çıkmıyor.



2002 yılı Şubat ayı, HC Kabil'de Türk askeri birliğinde





Biri elini kaldırıp söz alıyor,

bağırırcasına konuşuyor:

Fitne soktular içimize,

ben Afgan'ım...

İsmi, Abdül Ahmet, 25 yaşında.

Liseden terk. Taciklerin çoğunlukta olduğu

Herat kentinden gelmiş...

Devam ediyor:

Bizi liderler aldattı.

20 yıl oldu, aramıza nifak soktular.

Bizim komşularımız var ya,

onlar da bizi ayırdılar,

fitne soktular içimize... Evvelce

bir müşkülatımız yoktu, Biz Afganız!

Türk Eğitim Timi Komutanı

Yüzbaşı Murat Akgün'e bakıyorum,

"Ben Afganım" diyen Afgan askerinin

omzunu sıvazlarken, bana da

bir tek ona öğretebildik

dercesine bir bakış atıyor.

Anlaşılan o ki, eğitimin bir parçası da

"Afganlık bilinci oluşturulması"na dönük...

Birinci Afgan Milli Muhafız Taburu'nda

askeri eğitimin yanısıra bu konuya da el

atılmaya başlanmış.

Çünkü bu tabur, eğitim tamamlandıktan

sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı

olarak görev yapacak. Devlet başkanını

Kabil'de koruyacak askerlerin, etnik

kökenlerinin üzerine çıkarak

kendilerini Afgan olarak

tanımlamaları önemseniyor.

Bu konuda ilk adımların atılmaya

başlandığı belirtiliyor.

Afganistan'ın bir devlete ve birliğe

kavuşması açısından önemli bir konu...

Ama ne kadar gerçekleşebilir orası ayrı...

Kabil'den yazdığım bu satırlar

20 yıl öncesinin.

Afganistan bunca yıl sonra hala paramparça.

Yine kapkaranlığın pençesinde...

"İslam'ın ipine sarılarak" Afganistan'da

barış ve istikrar yolunun açılacağını

sananlar da, -tıpkı geçen 20 yılda

savaşa 2 trilyon dolar gömen

"Amerikan rüyası" gibi- fena halde

hayal kuruyor.

Afganistan'ı ne yazık ki

yine acının, yine kan ve gözyaşının,

yine İslamcı bağnazlığın,

yine şiddet ve terörün

damgasını vuracağı

çok sancılı zamanlar bekliyor.

İnsanlığın tüm farklılıkları ve renkleriyle,

tüm inançları ve inançsızlıklarıyla,

birbirlerini dışlamadan yaşayacakları zamanlar

hala çok uzakta...

Ne kadar hazin.

Yine Hegel'in o sözü aklımı tırmalıyor:

Tarih bir tek ders öğretiyor,

insanların ve iktidarların

tarihten bir türlü

ders almadıkları dersini...

Afganistan yazıları arada bir devam edecek.