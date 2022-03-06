Amerika, Avrupa Birliği, NATO, Batı İttifakı olmasaydı...

Amerika olmasaydı, Avrupa Hitler'den

kurtulabilir miydi?

Hayır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında

Amerika olmasaydı, Stalin'in Avrupa'yı

istila etmesi önlenebilir miydi?

Hayır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında

Amerika olmasaydı, Stalin'in Boğazlar'a

ve Doğu Anadolu'ya dönük taleplerine

Türkiye tek başına direnebilir miydi?

Hayır.

Amerika ve NATO olmasaydı,

Sovyetler Birliği'ne karşı soğuk savaş

kazanılabilir miydi?

Hayır.

Totalitarizm karşısında demokrasi, özgürlük

ve hukukun üstünlüğü kazanabilir miydi

Hayır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika olmasaydı,

barış ve demokrasi projesi olarak

Avrupa Birliği tarih sahnesine çıkabilir miydi?

Hayır.

NATO Zirvesi, 14 Aralık 1957, Paris.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Batı İttifakı,

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmasaydı,

özgürlük, hukukun üstünlüğü

ve insan haklarına dayalı rejimler,

yani demokrasiler dünyada, Avrupa'da

bugünkü kadar yaygınlaşabilir miydi?

Hayır.

Türkiye, "NATO standartları"ndan

yoksun bir ülke olsaydı, Türk ordusu

bugünkü "standartları"na gelebilir miydi?

Hayır.

Türkiye Batı İttifakı'nın, NATO'nun,

Avrupa Konseyi'nin, AGİT'in üyesi olmasaydı,

Avrupa Birliği yolunda hiç yürümeseydi,

bugün ileriye dönük bir demokrasi umudumuz

hâlâ yaşıyor olabilir miydi?

Hayır.

Yazın bir kenara:

Bugün tüm olumsuzluklara rağmen

yakın geleceğe dönük demokrasi umudu

bu ülkede hâlâ yaşıyorsa,

bunda "Batı ittifakı"nın, Türkiye'nin

"Batı'ya dönük yüzü"nün

çok ama çok büyük payı vardır.

Tabii burada hemen sormak gerekiyor:

Amerika'nın, NATO'nun, Batı İttifakı'nın

demokrasi, özgürlük, hukuk ve insan hakları

alanında hiç mi günahları yoktur?

Elbette vardır.

Vietnam'ı vardır, Latin Amerika darbeleri vardır,

Şili'de Allende darbesi vardır,

Türkiye'de askeri darbeleri vardır,

Irak işgali vardır.

NATO Zirvesi, 14 Haziran 2021, Brüksel.

Daha da sayılabilir.

Ama demin belirttiğim gibi...

Amerika, NATO, Batı ittifakı olmasaydı,

dünyada bugün demokrasi, özgürlük,

hukukun üstünlüğü ve insan hakları rejimlerinin

yerinde yeller esiyor olurdu.

Her tarafta totaliter kafalı, demokrasi

ve özgürlük düşmanı Putin'ler

kol geziyor olurdu.

En ufak eleştirel sesi acımasızca ezen

zalim Putin'ler

dünyada her yana hakim olurdu.

Onun içindir ki:

Bugün Ukrayna'da, zalim ve saldırgan bir diktatörün,

Putin'in yanında saf tutanlar,

eğer gerçekten demokrasi

ve özgürlükten yanaysalar,

akıllarını başlarına toplayıp

tavırlarını gözden geçirmeli.

Son söz:

Rus işgaline karşı Ukrayna direnişinin

yanındayım.