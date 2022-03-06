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Hasan Cemal

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06 Mart 2022

Amerika, Avrupa Birliği, NATO, Batı İttifakı olmasaydı...

Demokrasilerin önü açılamazdı; Hitler'den, Stalin'den kurtulamazdık; bugün de Putin'lerden kurtulmak için bunlara ihtiyacımız var

Amerika olmasaydı, Avrupa Hitler'den 
kurtulabilir miydi?
Hayır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında
Amerika olmasaydı, Stalin'in Avrupa'yı 
istila etmesi önlenebilir miydi?
Hayır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında
Amerika olmasaydı, Stalin'in Boğazlar'a 
ve Doğu Anadolu'ya dönük taleplerine 
Türkiye tek başına direnebilir miydi?
Hayır.
Amerika ve NATO olmasaydı, 
Sovyetler Birliği'ne karşı soğuk savaş
kazanılabilir miydi?
Hayır.
Totalitarizm karşısında demokrasi, özgürlük
ve hukukun üstünlüğü kazanabilir miydi
Hayır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika olmasaydı,
barış ve demokrasi projesi olarak 
Avrupa Birliği tarih sahnesine çıkabilir miydi?
Hayır.

NATO Zirvesi, 14 Aralık 1957, Paris.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Batı İttifakı,
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmasaydı,
özgürlük, hukukun üstünlüğü
ve insan haklarına dayalı rejimler,
yani demokrasiler dünyada, Avrupa'da 
bugünkü kadar yaygınlaşabilir miydi?
Hayır.
Türkiye, "NATO standartları"ndan 
yoksun bir ülke olsaydı, Türk ordusu
bugünkü "standartları"na gelebilir miydi?
Hayır.
Türkiye Batı İttifakı'nın, NATO'nun, 
Avrupa Konseyi'nin, AGİT'in üyesi olmasaydı, 
Avrupa Birliği yolunda hiç yürümeseydi,
bugün ileriye dönük bir demokrasi umudumuz 
hâlâ yaşıyor olabilir miydi?
Hayır.
Yazın bir kenara:
Bugün tüm olumsuzluklara rağmen
yakın geleceğe dönük demokrasi umudu 
bu ülkede hâlâ yaşıyorsa, 
bunda "Batı ittifakı"nın, Türkiye'nin 
"Batı'ya dönük yüzü"nün 
çok ama çok büyük payı vardır.
Tabii burada hemen sormak gerekiyor:
Amerika'nın, NATO'nun, Batı İttifakı'nın
demokrasi, özgürlük, hukuk ve insan hakları
alanında hiç mi günahları yoktur?
Elbette vardır.
Vietnam'ı vardır, Latin Amerika darbeleri vardır, 
Şili'de Allende darbesi vardır,
Türkiye'de askeri darbeleri vardır,
Irak işgali vardır.

NATO Zirvesi, 14 Haziran 2021, Brüksel.

Daha da sayılabilir.
Ama demin belirttiğim gibi...
Amerika, NATO, Batı ittifakı olmasaydı,
dünyada bugün demokrasi, özgürlük, 
hukukun üstünlüğü ve insan hakları rejimlerinin
yerinde yeller esiyor olurdu.
Her tarafta totaliter kafalı, demokrasi
ve özgürlük düşmanı Putin'ler 
kol geziyor olurdu.
En ufak eleştirel sesi acımasızca ezen
zalim Putin'ler 
dünyada her yana hakim olurdu.
Onun içindir ki:
Bugün Ukrayna'da, zalim ve saldırgan bir diktatörün,
Putin'in yanında saf tutanlar,
eğer gerçekten demokrasi 
ve özgürlükten yanaysalar, 
akıllarını başlarına toplayıp
tavırlarını gözden geçirmeli.
Son söz:
Rus işgaline karşı Ukrayna direnişinin
yanındayım.

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