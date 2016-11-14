İdam mı?..

Allah’ın dediği olur!

İdam bizi Avrupa’dan, AB’den, Avrupa Konseyi’nden koparır.

Bak, George ne demiş, Hans ne demiş, bizi ırgalamaz!

Ne ırgalar?

Allah! Allah ne demiş, ona bakarız.

‘Avrupa değerleri’, altına imza attığımız uluslararası sözleşmeler, Avrupa Konseyi üyeliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kopenhag Kriterleri...Bir kalemde silip atacak mıyız?

Allah’ın dediği olur!

Peki ya demokrasi?..

Allah’ın dediği olur!

Hukukun üstünlüğü...

Allah’ın dediği olur!

Özgürlükler...

Allah’ın dediği olur!

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için ömür boyu hapis istendi, hukuk bunun neresinde?

Allah’ın dediği olur!

Cumhuriyet’e operasyon hukuka ölümcül bir darbe...

Allah’ın dediği olur!

Cumhuriyet yöneticileri, yazarları hapiste, yani hukuk ayaklar altında...

Allah’ın dediği olur!

Özgürlük ayaklar altına alındığı içindir ki Aslı Erdoğan, Şahin Alpay, Necmiye Alpay, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ali Bulaç, Murat Aksoy, Ahmet Turan Alkan, Mümtaz'er Türköne, daha birçok gazeteci ve yazar demir parmaklık arkasına atıldı.

Allah’ın dediği olur!

Başta eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmak üzere HDP’li milletvekilleri, eski milletvekili Ayla Akat ve HDP’nin yığınla yönetici ve üyesi hapiste...

Allah’ın dediği olur!

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin yüzde 86’sının oyunu alan Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nu değil, seçime dahi katılmayan bir başkasını rektör tayin ettin, olacak iş mi?

Allah’ın dediği olur!

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, “Devlet büyüklerine bir suikast halinde, millet cezaevlerini basacak ve tüm FETÖ'cülerle PKK'lıları asacak, halk arasında konuşulan bu" diye tweet attı; halkı nasıl kutuplaştırdığının, ülkede nasıl bir ‘linç kültürü’nün beslendiğinin farkında mısın?

Allah’ın dediği olur!

Allah rızası için Allah’ı ne karıştırıyorsun bu işlere?.. Allah’ı, Kuran’ı siyasete alet edersen, laiklik ve demokrasinin zerresi kalmaz. Kan çıkar bundan...

Allah’ın dediği olur!

Altına imza attığımız uluslararası sözleşmeler, Avrupa Konseyi üyeliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kopenhag Kriterleri... Bir kalemde silip atacak mıyız? Padişah mısın, “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” misin yoksa?.. İki dudağının arasından ne çıkarsa, selam çakılıyor bu ülkede! Bu biat durumu, Türkiye’yi cehennem çukuruna yuvarlar.

Allah’ın dediği olur!

Türkiye hukuk devletinden, özgürlüklerden büyük bir hızla uzaklaşıyor. O hale geldi ki, demokrasinin artık kırılacak kolu kanadı kalmadı. Siyasal istikrarsızlık ve belirsizlik, ekonomiyi de vurmaya başladı. İş dünyası senden korktuğu içindir ki, ekonomide suyun üstüne çoktandır vuran acı gerçekleri belirtemiyor. Siyasal ve ekonomik istikrarsızlık birbirini besliyor.

Allah’ın dediği olur!

“Türkiye, hiçbir dönemde bu kadar özgür, bu kadar huzurlu, bu kadar rahat bir dönemi yaşamamıştır!" dedin mi gerçekten?

Allah’ın dediği olur!

Allah’ım sen benim aklıma mukayyet ol, çünkü kaçırmak üzereyim!