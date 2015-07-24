Aklın yolu erken seçim değil, AKP-CHP koalisyonudur!

Neden koalisyon?

Türkiye'yi bekleyen çok temel sorunlar olduğu için…

Nasıl bir koalisyon?

Yüksek profilli bir koalisyon hükümeti… Bunun ihtiyacındayız demiyorum, zorundayız diyorum.

Neden öyle?

Türkiye'nin Kürt sorunu gibi bir sorunu var, çözülmesi gerekir.

12 Eylül darbe hukuku var; değişmesi lazım. Başta anayasanın değişmesi lazım. Bu nedenlerle duygularımızdan, algılarımızdan arınarak ve aklımızı egemen kılarak, Türkiye'nin bu temel sorunlarının çözümü noktasında bir araya gelmemiz lazım.

Koalisyon toplumu rahatlatır mı?

Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine aynen katılıyorum. Türkiye’nin bugünkü ihtiyacı erken seçim değil, AKP ile CHP arasında bir büyük koalisyondur

Evet, böyle bir koalisyon hükümeti toplumsal bir rahatlama sağlayacaktır.

Bu koalisyonun Türkiye'ye getireceği katkılardan birisi de budur.

Yıllar yılı gerilen taraflar bir araya gelecekler.

Gerilimden uzak bir toplum çıkacak ortaya aslında.

Siyasal bir uzlaşı olabilir mi?

Böyle bir uzlaşı tablosunun ortaya çıkmasını istiyorum.

Ama çok zor olduğunu da biliyorum.

Bunları söylerken, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara bakılırken, 13 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir siyasi parti ve o iktidara muhalefet eden başka bir parti var.

Bunlar bir araya gelip ülkeyi beraber yönetecekler.

Gerçekçi olmamız lazım, bunun zorluğunu da düşünmemiz gerekiyor.

Böyle bir siyasal uzlaşıya inanıyor musunuz?

Demokrasilerde uzlaşı çok önemli.

Siyasi partiler elbette farklı dünya görüşlerine, farklı siyasi kültürlere sahiptir.

Dolayısıyla ülkeyi yönetme konusunda, koalisyon içinde bütün talepleri yüzde yüz hayata geçirmek mümkün değildir.

Bunun için de, uzlaşı kültürünü oluşturmak zorundayız.

Ya erken seçim?..

Diyelim ki bir erken seçim oldu ve AKP tekrar iktidar oldu.

AKP’nin tek başına iktidar olmak için 18 vekil eksiği var. Diyelim ki milletvekili sayısını 25 artırdı.

Bu kadarlık bir çoğunlukla 4 yıllık bir iktidar çok zor olur.

Niçin zor olur?

Bu kadar bir çoğunlukla iktidarı götüremez.

Karar veremez.

Anayasayı değiştiremez.

Kürt sorunu gibi devasa bir sorunu çözemez.

Hele Ortadoğu'daki bu politika böyle devam ederse, Türkiye çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalır.

Sonuç?..

Bütün bu nedenlerle, erken seçim değil koalisyon gerçekten çok sağlıklı bir çıkış yolu…

Koalisyon fikrine alışalım

Türkiye öylesine bir siyasal yapılanma içinde ki, bundan böyle bir tek parti iktidarı sandıktan kolay çıkmayacaktır. Koalisyon fikrine kendimizi alıştıralım

Yukarıdaki sorular da benim değil, yanıtlar da.

Sorular Yeni Şafak’ın Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin, yanıtlar ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun.

Uzun konuşmanın bazı bölümlerini biraz özetleyerek, rötuşlayarak köşeme aldım.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun yukarıdaki görüşlerine aynen katılıyorum, benim bakış açımı da gayet iyi özetliyor.

Türkiye’nin bugünkü ihtiyacı erken seçim değil, AKP ile CHP arasında bir büyük koalisyondur.

Bir erken seçim, hem Türkiye’yi kan gölüne çevirebilir, hem bugünkü 7 Haziran siyasal tablosunu radikal olarak değiştirmez.

Buna karşılık bir büyük koalisyon, kaçıncı kez bu köşede belirtiyorum, Türkiye’nin önünde siyasal normalleşme ve yumuşama kapısını açabilir; temel sorunların üstesinden gelebilecek uzlaşmalar için ortam hazırlayabilir.

Onun içindir ki Sayın Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi:

Duygularımızdan arınarak, aklımızı egemen kılarak, Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü noktasında buluşmak ve bir büyük koalisyon kurmaktır doğru olan…

Bir noktayı daha gözardı etmeyelim.

Türkiye öylesine bir siyasal yapılanma içinde ki, bundan böyle mutlak çoğunluğa sahip bir tek parti iktidarı seçim sandığından kolay çıkmayacaktır.

Koalisyon fikrine kendimizi alıştıralım.