Afganistan yeniden terör ihraç edecek bir üs mü olacak?.. Bir terör örgütü devlet sahibi mi oluyor?..

El Kaide, 11 Eylül 2001'de New York'ta

İkiz Kuleleri vurdu.

Amerika, 7 Ekim 2001 tarihinde

Taliban'ı Afganistan'da vurdu.

Milliyet'te çalışıyordum.

Amerika'nın Kabil'i ele geçirmesinden

beş ay sonra, 2002 yılı Şubat ayında

Pakistan'ın başkenti İslamabad üzerinden

Kabil'e geldim.

Her durakta kulağıma hep aynı cümle

çalınıyordu:

Bu daha son değil, başlangıç,

her şey daha yeni başlıyor

Amerika için...

Pakistanlı bir gazeteci şöyle demişti:

Evet, her şey daha yeni başlıyor.

Kış gelince bu savaşçılar

dağlara çekilir saklanırlar,

baharla birlikte çıkarlar.

Karşısındaki güçlüyse, sabrederler,

beklerler. Kendi aralarındaki

hesaplaşmaları bir yana bırakıp

birleşirler. Peştun kültürü budur.

Sovyet işgalinde de böyle olmuştu.

Amerika hava bombardımanlarıyla

sonuç alamaz. Amerikalılar

buraya piknik yapmaya gelmediklerini

zamanla anlayacaklar. Buralarda çok büyük

bir Amerikan düşmanlığı var.

Ayrıca Afganistan'da Usame Bin Ladin bir

kahraman. Amerika'nın Afganistan

operasyonu bu topraklarda Müslümanlara

karşı bir saldırı olarak algılanıyor.

(7 Mart 2002 tarihli Milliyet'ten)

2002'nin Mart ayında bir gün.

Pakistan'ın başkenti İslamabad.

Hava sıcak, güneş yakıyor.

Faysal Camii.

Bembeyaz mermerden uçsuz bucaksız

avlunun gölge bir köşesine,

“Selamünaleyküm” deyip çöktük.

Çok büyük bir cami. 1976 yılında

Suudi parasıyla yapılmış.

Mimarıysa rahmetli Vedat Dalokay,

Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı...

Çıplak ayakla bağdaş kurup oturuyoruz.

Sohbet konusu Afganistan.

Bizi gören iki kişi daha “Selamünaleyküm!”

deyip yanımıza çömeliyor.

Beyaz entarili, siyah sakallı gençler.

İkisi de Peşaver'den.

Peştun olduklarını söylüyorlar.

Taliban'a dönük sempatilerini

saklamak gibi bir dertleri yok:

Ruslar da öyleydi.

On yıl kaldılar Afganistan'da.

Başta galip gibiydiler.

Ama sonra ne oldu,

herkesin malumu...

Amerika'nın akıbeti de

farklı olmayacak... (8 Mart 2002 tarihli

Milliyet'ten)

Sovyet işgali 10 yıl sürmüştü.

Amerika da 20 yılda pes etti.

Tarih, 7 Mart 2002, HC Kabil sokaklarında...

Tarih, 8 Mart 2002.

Karlı dağların arasından süzülüp

bir başka gezegene konuyoruz:

Kâbil.

Yeşili, ağacı, suyu olmayan bir gezegen bu.

Hepsine hasret bir hali var.

Sanki çöle iniyoruz!

Uçağın kapısı açılır açılmaz,

rüzgârla birlikte kabaran bir toz dalgası

çarpıyor yüzümüze.

Ve savaş manzaraları...

Sovyet işgalini hatırlatan

Mig savaş uçaklarının

bombalanmış kalıntıları...

Koca gövdeleri parçalanmış,

delik deşik olmuş Rus nakliye uçakları...

Sağda solda tahrip edilmiş uçaksavar silahları...

Savaşın hazin izlerini taşıyan bir terminal...

Sanki bir savaş müzesine indik...

Hoş geldin diyor Kâbil!

İki yanımdan akıp giden görüntüleri

içim acıyarak seyrediyorum.

Harabe! Taş üstünde taş kalmamış.

İnsanın insana ettiklerini anlamakta

yine güçlük çekiyorum.

Tıpkı Beyrut'ta, Saraybosna'da,

Mostar'da, Kosova'nın İpek şehrinde,

Golan yakınlarındaki Kuneytra'da

gözlerimle gördüklerime inanamadığım gibi...

"Yugoslavya'da görev yapmış

bir Fransız diplomat geçen gün dedi ki”

diye söze giriyor, “İç savaş Afganistan'ı

Yugoslavya'dan çok daha beter böldü,

kutuplaştırdı insanları... Etnik bakımdan

çok daha kötü, keskin cephelere bölündü

Afganistan...”

Bu bölünmüşlükten, kökleri yıllar ve yıllar

öncesine giden etnik ve mezhepsel kan

davalarından Afganistan nasıl kurtulacak,

birliğini nasıl kuracak?

Ya da kurabilecek mi?

Cemal Paşa 1921'de Kabil'e geldiğinde

Kral Emanullah Han'a kuvvetli bir ordu

kurmasını tavsiye etmiş,

ülkenin birliğini gerçekleştirmek için...

Emanullah Han 1928'deki

Türkiye ziyaretinde aynı tavsiyeyi

Atatürk'ten de dinlemiş...

Elimdeki Birleşmiş Milletler raporuna

göz atıyorum. İstikrar ve huzur için,

ulusal ordu en büyük öncelik olarak

belirtiliyor raporda...

Kâbil...

Karanlık çağların simsiyah gölgesini vurduğu

bir başka gezegen...

Depresif bir şehir!

Gerçekten boğucu, kasvetli.

Dolaştıkça, etrafa bakındıkça

insanın ruhu daralıyor.

Kâbil'e 48 saatte sadece 1 saat su,

yine 48 saatte 5 saat elektrik veriliyor.

O da şebekesi olan yerlere...

23 yıl boyunca barış ve huzur yüzü görmeyen

Afganistan, böylece dünyanın

en büyük terör üssü haline geldi!

Buradan kalkan El Kaide gidip

dünyanın tek süper gücünü,

11 Eylül'de Amerika'yı can evinde vurabildi.

Bundan sonra ne olacak?..

Afganistan'ı bir zamanlar cehenneme çeviren

hortlaklar her an ölüm dansına hazır

pusuda bekliyorlar.

Bir Amerikalı diplomat, Rus'a diyor ki:

Bak, sizin yapamadığınızı

biz yaptık.

Rus diplomat, Amerikalıya diyor ki:

Bak, biz de geldik bir tarihte,

devirdik Kâbil'deki rejimi.

Yerine kukla bir hükümet kurduk.

Ama ipler ondan sonra

el değiştirmeye başladı.

Siz de şimdi bu aşamadasınız,

dikkat edin. (9 Mart 2002 tarihli Milliyet'ten)

Kabil, 10 Mart 2002.

İç savaşı yaşan bir ülke...

22 yılda 2 milyon ölü...

Yerinden yurdundan olan 5 milyon göçmen...

Ve yerle bir olan koca ülke...

Nasıl oldu bütün bunlar, diye soruyorum.

İlk tepkisi:

Günahsız insanlar öldü!

Adı Seyit Efzel, 75 yaşında. Afgan ordusundan

emekli general. Türkçe biliyor.

1950'li yıllarda Türkiye'de eğitim görmüş.

Kara Harp Akademisi'nden

kurmay çıkmış 1960'ta...

Binbaşı olarak Afganistan'a dönmüş, anlatıyor:

Komünistler geldi, emekli oldum.

Attılar bizi ordudan... Önce komünistlerle

Ruslar bombart ettiler Afganistan'ı...

Komünistler gitti, Mücahitler geldi.

Onlar da birbirlerine girdi.

Kâbil şehrini mahvettiler dört yılda.

Meydanlarda köpekler insan eti yedi.

Ordunun silahlarını sattılar.

Sonra Taliban geldi.

Önce çok iyi durumdaydılar.

Sonra bozuldular.

Kadınları, kızları okullardan,

her yerden attılar, evlere kapadılar.

Afganistan'ın dünyayla irtibatını

tamamen kopardılar.

( 11 Mart 2002 tarihli Milliyet'ten)

Kabil, 13 Mart 2002.

Afgan Barış Gücü'nün İngiliz Komutanı

Tümgeneral John McColl'la

Milliyet ve CNN Türk adına

röportaj yapmak için bir çadırın

önünde bekliyorum.

Kocaman göbeğini titrete titrete gülüp,

çayını höpürdete höpürdete içebilen,

göz bebeklerini dört bir yana fırıldak gibi

döndürebilen, Kâbil'e yolu Taliban zamanında

düşmüş, Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinden

Kerküklü bir Türkmen ve de Kanada pasaportlu,

her dilden çalan, dört kol çengi Eyüp

Hürmüzlü'nün geçen günkü sözleri takılıyor

aklıma:

Kâbil'den başka yerde devlet yok.

Tabii Kâbil'deki de devletten başka

her şeye benziyor. Çünkü parsellenmiş

durumda... Tacikler güçlü. Tacikler gelince

Peştunlar kaçtı. Halktan da kaçan oldu.

Çünkü 1996'da Taliban geldiğinde

Peştunlar Taciklere çok fena zulüm

yapmışlar.”

Sözlerinin devamı şöyle Eyüp Bey'in:

Talibanlık bir felsefe...

Bir cevher aynı zamanda.

Kolay sönmez.

Taliban'ın 80 bin silahlı askeri vardı.

Nereye gittiler?

Kâbil'in emniyeti geceleri dışarıdan gelip

Taliban'a, El Kaide'ye katılanların,

daha çok silahlı Arapların elindeydi.

5 bin silahlı Arap vardı Kâbil'de.

Birden kayboldular, nereye gittiler?..

Ve eklemişti:

Yeni başlıyor bu işler!

(14 Mart 2002 tarihli Milliyet'ten)

Bu söz, "Amerikalılar için Afganistan'da her şey

daha yeni başlıyor,

bu bir son değil bir başlangıç" sözü,

20 yıl önce Kabil'de kulağıma

fazlasıyla çalınmıştı.

20 yıl sonra dedikleri doğru çıktı.

Amerika'nın Afganistan operasyonu

tam bir başarısızlıkla noktalandı.

Taliban geri geldi.

20 yıl sonra Başkanlık Sarayı'nda

verdikleri muzaffer fotoğrafa bakarken,

iki tedirgin edici soru üşüşüyor kafama:

Bir terör örgütü,

devlet sahibi mi oluyor?

Afganistan yeniden

terör ihraç edecek

bir üs mü olacak?

Son olarak vurgulamak istediğim

konuya gelince:

Türk askerinin

Afganistan'da bulunmasına

ve yeni misyonlar üstlenmesine

karşıyım.

Afganistan yazmaya devam edeceğim.