Eren Keskin'in tweeti yüreğimi burkuyor:

Ailenin genç ferdi,

"Abla biz çok korkuyoruz"

demişti.

Korktukları daha bir hafta geçmeden

başlarına geldi. Bütün aile,

"Sizi buralarda yaşatmayacağız"

diyenler tarafından katledildi.

7 kişiye 19 kurşun sıkılmış...



Yaşar Dedeoğlu...

Barış Dedeoğlu...

Serpil Dedeoğlu...

Serap Dedeoğlu...

İpek Dedeoğlu...

Metin Dedeoğlu...

Sibel Dedeoğlu...

Kars'tan Konya'ya, Meram ilçesine

yıllar önce göç etmiş Kürtler...

Hayvancılıkla uğraşıyorlardı.

Daha önce de birçok kez

sözlü, fiili saldırıya uğramışlardı,

"Sizi buralarda yaşatmayacağız!"

diyenler tarafından...

Geçen haftaki saldırı sonrasında

o aileden biri, İnsan Hakları Derneği

Başkanı Eren Keskin'e,

"Abla çok korkuyoruz" demişti.

Bir başka yere gidemez misiniz

sorusuna da hüzün verici

şu yanıt gelmişti:



Nereye gidelim abla,

15 yıldır burdayız,

burası bizim evimiz artık...

Sözü uzatmak gerekmiyor.

Dedeoğulları ailesi

Kürt oldukları için katledildiler.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

televizyonda konuşuyor:



Bir süredir devam eden ırkçı saldırıların

en korkunç örneklerinden birine

Konya Meram'da tanık olduk.

İktidarın nefret ve tahrik dili

bu katliamın başlıca sorumlusudur.

Bu iktidar, HDP üzerinden

Kürtleri hedef gösteren

nefret dili kullanmaktadır.

Bu dil, bu zihniyet

ortak yaşamı zehirleyen

bir zihniyetin ürünüdür.

Ortada bir kaos planı olduğunu

Deniz Poyraz yoldaşımız

katledildiğinde de söyledik.”

Saray kendi iktidarını kurtarmak için

her yolu mübah görmekte.



Nefret dili...

Tahrik dili...

Kutuplaştırma...

Cepheleştirme...

Cumhur İttifakı'nın oy tabanı küçüldükçe,

seçim araştırmalarından

AKP ve MHP için

kötü haberler gelmeye devam ettikçe,

bir yandan muhalefeti sindirmek,

yok etmek için her yolu denerken,

siyaseti de gün geçtikçe

daha beter kutuplaştırıyorlar.

Bu kutuplaşma ortamı da,

durumdan vazife çıkaranlara yolu açıyor.

Mithat Sancar'ın şu sözlerinin altını çiziyorum:



Kim bu saldırıların

ırkçı bir temele dayandığını,

iktidarın ayrımcı ve

ırkçı politikalarından cesaret aldığını,

beslendiğini

gizlemeye kalkarsa,

iktidarın politikalarına ortak olmuş demektir.

Bunlar öyle

kişisel husumet, kişisel çıkar

ya da münferit öfke ile

açıklanabilecek olaylar değildir.

Tersine, sistematik bir planın

adım adım hayata geçirilen

vahşi uygulamalarıdır.

"Abla çok korkuyoruz!" sesi

kulağımdan gitmiyor,

içimi acıtmaya devam ediyor.

Çıra gibi yanan ormanlarımızın acısı...

Afgan göçmenlerinin,

Suriye göçmenlerinin derin acısı...

Söyleyin Allah aşkına,



Göz yaşları hiç dinmeyecek mi

bu memleketin?..

Hep gözü yaşlı mı yaşayacağız

bu ülkede?..





