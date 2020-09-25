82 gözaltı... Demokrasi ve özgürlüğe karşı yeni dalgalar...

Sabahın erken saatlerinde T24'e düşen

haberi okuyorum, içim burkuluyor.

Aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder,

Altan Tan'ın da olduğu 82 kişi hakkında

"Kobani eylemleri" soruşturmasında gözaltı kararı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te

düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili Ankara

merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda

82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Gözaltı kararı verilenler arasında

HDP'li eski milletvekilleri, belediye

başkanları ve MYK üyelerinin

yer aldığı belirtildi.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen,

eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya

Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün,

HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp

Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat

Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve

Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi

üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alındı.

Gözaltı süresinin 4 gün olacağı kaydedildi.

İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün

ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevîn Alaca,

Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in

evinde polisin arama yaptığı ve hakkında

4 günlük gözaltı kararı olduğunu duyurdu.

Eski HDP milletvekili Altan Tan, "Şu an

Diyarbakır'daki evimden Ankara'ya götürülmek üzere

gözaltına alınıyorum. Evimde de arama yapılıyor"

paylaşımıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder,

Aksaray'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

Videoları izliyorum.

Sırrı Süreyya, Ayhan Bilgen polislerin arasında...

İçimde büyük bir hüzün dalgası kabarıyor.

İki tane tweet atıyorum.

Demokrasi

ve özgürlüğe karşı

yeni dalgalar...

Bitmeyecek mi?

Ne kadar hazin.

Yalnız değilsiniz!

Demokrasi

ve özgürlüğe karşı

yeni dalgalar...

Bitmeyecek mi?

Ne kadar hazin.



Başka ne diyebilirim ki?..

Evet, yalnız değilsiniz.