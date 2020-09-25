82 gözaltı... Demokrasi ve özgürlüğe karşı yeni dalgalar...

Sabahın erken saatlerinde T24'e düşen
haberi okuyorum, içim burkuluyor.
Aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder,
Altan Tan'ın da olduğu 82 kişi hakkında
"Kobani eylemleri" soruşturmasında gözaltı kararı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te
düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili Ankara
merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda
82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Gözaltı kararı verilenler arasında
HDP'li eski milletvekilleri, belediye
başkanları ve MYK üyelerinin
yer aldığı belirtildi.
Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen,
eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya
Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün,
HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp
Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat
Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve
Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi
üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alındı.
Gözaltı süresinin 4 gün olacağı kaydedildi.
İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün
ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevîn Alaca,
Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in
evinde polisin arama yaptığı ve hakkında
4 günlük gözaltı kararı olduğunu duyurdu.
Eski HDP milletvekili Altan Tan, "Şu an
Diyarbakır'daki evimden Ankara'ya götürülmek üzere
gözaltına alınıyorum. Evimde de arama yapılıyor"
paylaşımıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder,
Aksaray'da kaldığı otelde gözaltına alındı.
Videoları izliyorum.
Sırrı Süreyya, Ayhan Bilgen polislerin arasında...
İçimde büyük bir hüzün dalgası kabarıyor.
İki tane tweet atıyorum.
Demokrasi
ve özgürlüğe karşı
yeni dalgalar...
Bitmeyecek mi?
Ne kadar hazin.
Yalnız değilsiniz!
Demokrasi
ve özgürlüğe karşı
yeni dalgalar...
Bitmeyecek mi?
Ne kadar hazin.
Başka ne diyebilirim ki?..
Evet, yalnız değilsiniz.