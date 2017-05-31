15 Temmuz'da altyapısı oluşturulan bir karşı darbe...

Türkiye bir karşı darbe yaşıyor.

Demokrasi tamamen askıda!

15 Temmuz'da bir karşı darbenin alt yapısı oluşturuldu.

OHAL uygulamalarıyla bir darbe süreci içindeyiz.

Türkiye, gayrımeşru bir anayasa ile yönetiliyor.

Bu anayasa, mühürsüz anayasadır. Milletin anayasası değildir.

Bir partinin anayasasıdır.

Devletin bütün kurumları, karşı darbe için organize edilmiştir.

Tıpkı Yüksek Seçim Kurulu'nda olduğu gibi, yargının bütün aşamalarına parti militanları atanmaktadır.

159 gazeteci hapiste.

Muhalife izin yok!

Kafasını kaldıranları ya devletten atıyorlar ya da işlerine son veriyorlar.

Bütün bunlara karşı direneceğiz! Onurumuzla direneceğiz!

Gururumuzla direneceğiz!

Direnmek boynumuzun borcudur!

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu değil, kapatma komisyonu.

Komisyon, darbeyi aydınlatmak ve darbeyi yapanları ortaya çıkarmak değil, darbeyi nasıl kapatırız, onun hesabı içinde.

Zaten Komisyon Başkanı da geçmişte Fetullah Gülen'e övgüler düzen birisi.

Kaç kez Pensilvanya'ya gitti, onu da bilmiyoruz.

El etek öpen birisi. Şimdi kalkmış, komisyona başkanlık yapıyor.

Bu nasıl bir darbe ve nasıl bir darbe araştırması?

FETÖ'cü diye baklavacı, çikolatacı, börekçi, inşaatçı, hâkim, kaymakam, vali, paşa, er, askeri öğrenci buldun. Ama bir tane siyasetçi yok.

Nasıl olur bu?

Eğer bir siyasi iktidar, darbeden şikâyetçiyse, darbecilerin tamamını yargının önüne çıkarmak zorundadır.

Bunu yapmıyorsa darbecinin kendisi zaten odur.

Asıl çağrılıp, dinlenilmesi gereken kişiler, AK Parti'nin iki genel başkanı, Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Gelip, bilgi vermeleri lazım.

Nasıl bilgi vermezler?

"Darbeyi dünürden haber aldım!"

Ee o zaman dünür gelsin.

Marmaris'e niye gittin?

Niye gizleniyorsun Marmaris'te?

Asıl onların gelip, bilgi vermesi lazım. Çıkıp, konuşmaları lazım.

MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı neden gelmiyorlar komisyona?

Çünkü iktidar izin vermiyor!

Çatı iddianamesini hazırlayan bir savcı da görevden alındı.

Neden alınır bir savcı?

MİT'in darbeden haberi var mıydı, yok muydu?

Bu da tartışmalı.

O.K. diye birisi MİT'e gitmiş.

Geldi ama darbe ile ilgili bir şey söylemedi diyorlar.

Soruyor savcı:

"Sen darbeden söz ettin mi?"

Evet diyor, söz ettim.

Peki söz etmişse, bu ülkede MİT ve Genelkurmay niye darbeyi önlemedi? Hangi gerekçeyle önlemedi?

Ben kontrollü darbe deyince bana kızıyorlar.

Karanlık noktalar bir değil, iki değil, dünya kadar.

Balyoz, Ergenekon kumpasını bunlar yapmadı mı?

Tek satır yok.

Çünkü kendi suçları ortaya çıkacak.

Dosyayı kapatmaya çalışıyorsun!

Asıl suçlular halen yakalanmış değil.

Asıl failler, yani bu işin siyasi ayağı ortaya çıkmış değil.

Sonuna kadar götüreceğiz!

249 şehidimiz var.

O kanı yerde bırakmamaya söz verdik!

Bütün bunlara karşı direneceğiz!

Sonuna kadar direneceğiz.

Türkiye, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, 15 Temmuz'da altyapısı oluşturulan bir karşı darbe sürecini yaşamakta

* * *

Yukarıdaki satırları, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günkü Meclis Grup konuşmasından aldım.

Ben de bu satırların altına imzamı atıyorum.

Türkiye, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, 15 Temmuz'da altyapısı oluşturulan bir karşı darbe sürecini yaşamakta...