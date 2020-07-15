15 Temmuz'a karşı olmak, tek başına, demokratlığın kriteri olamaz!

2016 yılı 15 Temmuz gecesi.

O geceyi unutmam gerçekten zor.

Bodrum'da iki hafta tatil yapacak,

Hayat İşte Böyle Geçip Gidiyor isimli kitabımı bitirecektim.

Ama olmadı.

Akşam vakti uçaktan inmiş, eve daha yeni gelmiştik.

Cep telefonum çaldı:

Televizyonu aç aç,

tuhaf şeyler oluyor!

Çizgi: Tan Oral

Televizyonu açtım, karşısına çakıldım.

Ve bir darbe girişimini canlı olarak

izlemeye başladım, 48 saat hiç uyumadan...

Tam gece yarısı, TRT'de başarısız darbe girişiminin

bildirisi okunurken, henüz Erdoğan CNN Türk'te

Hande Fırat'a darbe karşıtı çağrısını yapmadan,

(Erdoğan saat 00.24'te halkı meydanlara davet etti)

şu üç tweet'i arka arkaya attım:

16 Temmuz 00:00

Hasan Cemal @HSNCML

DARBEYE HAYIR!

DARBEYE HAYIR!

DARBEYE HAYIR!

16 Temmuz 00:04

Hasan Cemal @HSNCML

TRT'DE ŞİMDİ

DARBE BİLDİRİSİ

OKUNUYOR;

ASKERİ DARBELER

ÇARE OLMAMIŞTIR,

BUNDAN SONRA DA

OLMAYACAKTIR.

DARBEYE HAYIR!

16 Temmuz 00:09

Hasan Cemal @HSNCML

ERDOĞAN İKTİDARIYLA

MÜCADELE

ASKERİ DARBEYLE DEĞİL,

DEMOKRATİK YOLLARDAN

OLMALIDIR,

ÇARE BUDUR!

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı,

darbenin başarılı olup olmayacağı daha belli değilken,

bu tweet'leri atmış, hemen sonra oturup

DARBEYE HAYIR başlıklı

çok kısa ilk yazımı göndermiştim T24'e.

* * *

Evet, darbeye hayır!

Bu ülkede askeri darbeler çare olmadı.

Bundan sonra da olmayacaktır.

Türkiye 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta,

12 Eylül'de tank sesiyle uyanmış,

ancak demokrasinin önü açılmamıştır.

Tam tersine darbeler darbeleri getirmiş,

siyaset her seferinde kutuplaşmıştır.

Darbeler, siyasette taşların yerli yerine

oturmasını engellemiş, siyasetin

normalleşmesini geciktirmiştir.

Erdoğan iktidarını, demokrasi konusunda

en sert şekilde eleştiren bir gazeteciyim.

Ancak, bu iktidarın darbeyle gitmesine kesinlikle karşıyım.

Böyle bir darbenin Türkiye'yi daha kötüye

götüreceğini düşünüyorum.

Çare, tüm zorluklarına rağmen

demokratik çizgide ve

milletin oyuyla bulunmalıdır.

Bir kez daha askeri darbeye hayır!

* * *

Bu kısa yazının arkasından 16 Temmuz sabaha

karşı, darbe girişimi çökertildikten sonra

bir yazı daha yazmıştım T24'e.

* * *

Asker darbesi çöktü, püskürtüldü,

çok da iyi oldu. Peki ya Erdoğan darbesi?..

Gün geçtikçe derinleşmekte!

15 Temmuz, Erdoğan'ın kendi deyişiyle,

Allah'ın bir lütfu oldu. Çünkü eli güçlendi.

15 Temmuz sayesinde muhalefet odaklarını

daha büyük bir hızla temizlemeye koyuldu.

Ben böyle düşünüyorum.

Evet, askeri darbeye hayır dedim,

Erdoğan'ın yanında durdum. Ama bu duruşum bana

"Erdoğan darbesi"ni unutturmuyor.

Unutturamaz!

Çünkü, ben asker darbeleri gibi sivil darbelere de karşıyım.

Tank sesleri ile gelen darbeleri kaç kez yaşadım.

Şimdi de "seçim sandığı"ndan çıkmış bir sivil darbeyi yaşıyorum.

Bu da "Erdoğan darbesi"dir.

Kimileri yazıyor:

"15 Temmuz Erdoğan'ın 'Reichstag yangını'dır" diye.

1933'te bir gece Alman parlamentosu Reichstag yanmıştı.

Seçim sandığından çıkmış olan Hitler,

"Reichstag'ı komünistler yaktı!" dedi ve

bunu kullanıp son darbeyi vurarak diktasını yerleştirdi.

Reichstag'ı komünistler kundaklamamıştı,

Hitler'in kendisi yaktırmıştı.

Bu örnekten hareketle,

Ankara'da 15 Temmuz akşamı

savaş helikopterlerinden TBMM'ye atılan bombaları,

Reichstag yangını ile kıyaslayanlar yok değil.

Ben bu iddiaya katılmıyorum.

15 Temmuz'un arkasında Erdoğan'ın

bulunduğuna ihtimal vermiyorum.

Ama bir nokta çok açık.

Reichstag yangını nasıl Hitler'e yaradıysa,

15 Temmuz da Erdoğan'a yaramış gözüküyor.

Başarısız darbe girişiminin nesnel sonucu bu...

Yazın bir kenara:

15 Temmuz'a karşı olmak,

tek başına, demokratlığın kriteri olamaz.

* * *

Bu yazı da kesmemişti beni. 17 Temmuz 2016 günü

sabaha karşı bir yazı daha yazmıştım T24'e.

* * *

Askeri darbelerin içinden gelmiş,

72 yaşında 47 yıllık gazeteciyim.

Meslek hayatımda darbeler hiç eksik olmadı.

Darbelerle birlikte yaşanan acılar

beni siyasal açıdan olgunlaştırdı diyebilirim.

Bu sayede demokrasi kültürü edindim.

Bir başka deyişle:

Demokrasi ve özgürlükler konusunda neyin iyi,

neyin kötü olduğunu darbe süreçlerinde

hayatın içinden öğrenmeye başladım.

Bu beni Türkiye'nin "asker sorunu"yla haşır neşir yaptı.

Bugüne kadar yazdığım 12 kitabın

hemen hepsi büyük ölçüde

bu sorunun çerçevesinde yer alır.

2010'da çıkan kitabımın adı

Türkiye'nin Asker Sorunu idi

ve kapağın üstüne de şu damgayı vurmuştum:

EYY ASKER,

SİYASETE KARIŞMA!

Bu çizgiden hiç sapmadım bugüne kadar.

Onun içindir ki, Erdoğan iktidarına karşı

özellikle 2000'lerin ilk yıllarında

asker içinde uç veren "darbe tertipleri"ne

kararlılıkla karşı çıktım.

Ama bunu yaparken de bir noktanın

altını çizmeyi unutmadım:

"Askeri darbe"ye ne kadar karşıysam,

"sivil darbe"ye de karşıydım.

Çünkü her ikisi de demokrasi ve özgürlükleri

hiçe sayıyordu.

Bu nedenle, özellikle son yıllarda

sivil despotluk yolunda sistemli adımlar atmakta olan

Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştirmeye başladım.

15 Temmuz akşamı televizyon başına çakılıp

darbe girişimini izlerken bütün bunlar

bir film şeridi gibi gözümün önünde geçti gitti.

Ama bir konuda herhangi bir kuşkum yoktu.

Askeri darbe girişimine

"ama"sız, "fakat"sız hayır diyecektim.

Darbelerin gerçekten tarihe karışması,

ancak demokrasi ve özgürlükler düzeninin

yerli yerine oturmasıyla mümkündür.

Darbeye hayır diyenlerin başında

Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyordu.

Dik duruşu ve halka yaptığı çağrılar,

darbecilerin çözülüşünde belirleyici oldu.

Elbette şu noktayı vurgulamak gerekir:

Erdoğan'ın çağrılarıyla birlikte sokakları

ve meydanları bir anda doldurmaya başlayan,

tankların üstüne çıkan ve darbeci askerlerin

üstüne korkusuzca yürüyen halk,

siyasal tarihimizde hem bir ilke imza attı,

hem de darbe teşebbüsünü tümüyle çökertti.

Polis de bu bakımdan büyük rol oynadı.

Darbenin çökertilmesinde hiç kuşkusuz

iktidar partisiyle birlikte darbeye karşı net tavır alan

muhalefet partilerinin de payı vardı.

Bunun gibi sivil toplum kuruluşları,

basın, internet gazeteleri,

özellikle televizyon kanalları

darbecilerin yenilgiye uğratılmasında

önemli rol üstlendiler.

Diğer taraftan darbecilerin halka ateş açabilmesi,

TBMM'yi bombalamaları iğrenç ötesiydi.

Öte yandan gece yarısından sonra

aklımı devamlı kurcalayan iki soru vardı:

Askeri darbeler ve cuntalar dönemi

en nihayet kapanıyor mu?..

Yoksa 15 Temmuz'daki başarısızlık

bundan sonra başka darbe girişimlerini

tetikleyebilir mi? Ya da tetikleyebilecek kadar

derine giden bir vaziyet var mı askerde?..

Bütün bu yaşananlardan sonra

asker içinde böyle tetiklemelerin

hiç de kolay olmayacağının farkındayım.

Ama şunu da biliyorum:

Darbelerin gerçekten tarihe karışması,

ancak demokrasi ve özgürlükler düzeninin

yerli yerine oturmasıyla mümkündür.

15 Temmuz askeri darbe teşebbüsü

yenilgiye uğratılmıştır, iyi de olmuştur.

Peki ya sivil darbe ne olacak?

Bu soruyu soruyorum, çünkü Erdoğan

sivil despotluk yolunda

bildiğini okumaya devam ederken,

Türkiye'yi demokrasi ve hukuk devleti

sularından uzaklaştırdıkça uzaklaştırıyor,

toplumu böldükçe bölüyor,

koca ülkeyi kutuplaştırdıkça kutuplaştırıyor.

Bu süreçte, Tayyip Erdoğan'a kaç zamandır

askeri darbe uyarıları yapılıyordu.

Kulak asmadı.

Ve kâbus gibi bir 15 Temmuz yaşadık.

Hep birlikte darbeye hayır dedik.

İyi de yaptık.

Ama Erdoğan bu kafayı değiştirmezse ne olacak?

Sorular tükenmek bilmiyor.



Çizgi: Tan Oral

* * *

Evet, dört yıl önce, 2016 yılının o korkunç

15 Temmuz gecesiyle 16 Temmuz sabahı

altı yedi saat içinde attığım tweet'ler

ve yazdığım iki yazı ile 17 Temmuz sabaha karşı

yazdığım üçüncü yazı böyle.

Bugün de bu yazılarımın yanında duruyorum.

Elbette soracaksınız:

Peki ya FETÖ parmağı?

15 Temmuz FETÖ darbesi değil mi?

15 Temmuz'un gerçek arka planı nedir?

Bu soruların yanıtlarını 15 Temmuz gece yarısıyla

16 Temmuz sabahına kadar geçen altı yedi saat içinde

daha kim biliyordu ki ben bileyim?

Bu konuda, Hayat İşte Böyle Geçip Gidiyor isimli kitabımın

393. sayfasında şu satırlar vardır:

15 Temmuz darbe girişimini televizyondan izlerken,

16 Temmuz günü sabaha karşı yazdığım

iki yazıda kafam netti.

Bu korkunç, kanlı girişime "ama"sız, "fakat"sız karşı çıkıyordum.

Ancak saatler geçtikçe kafam karışmaya başladı.

Darbeyi Fethullahçılar yaptı!

Buna önce ihtimal veremedim.

Bazı ayrıntılar geldikçe, bir "FETÖ'cü darbe"nin

hiç de yabana atılır bir ihtimal olmadığını

düşünmeye başladım.

Kafam tam net olmasa da, saatler ilerledikçe

darbe teşebbüsündeki Fethullahçıların rolü

git gide belirginleşiyordu.

Bugün kafam daha net, evet,

15 Temmuz'da FETÖ damgası var.

Ama ne kadar var, nereye kadar var?

Belgeler...

İtiraflar...

Bunlar ne kadar var?..

Asker ve sivil bürokrasideki

örgütlenmenin derinliği tam olarak açığa çıktı mı?

Bu açılardan siyaset kurumu içindeki,

özellikle AKP'deki işbirlikçiler kimlerdir?

Bir zamanlar Fethullahçılar için,

"Ne istediler de vermedik?" diyebilmiş olan Erdoğan'ın

bu işbirlikçiler konusunda tavrı nedir, ne olabilir?

Bugün hâlâ çok fazla soru var, cevapsız olan...

Ve şunu yazın bir kenara:

Bütün bu soruların karşılıkları sadece

savcı iddianamelerinden, mahkeme tutanaklarından,

kararlarından çıkmaz, çıkamaz.

15 Temmuz'un gerçek yüzünün tüm çıplaklığıyla

ortaya çıkması için daha zamana ihtiyaç var.

15 Temmuz'la ilgili uzun yazımı noktalarken,

bir noktayı bir kez daha vurguluyorum.

15 Temmuz Erdoğan'a yaramıştır,

kendisinin de dediği gibi 15 Temmuz

onun için Allah'ın bir lütfu olmuştur.

Erdoğan 15 Temmuz sayesinde,

özellikle 2013 yılında Gezi'den itibaren

hız alan kendi "sivil darbe"sini derinleştirmeye başlamıştır.

20 Temmuz "sivil darbe" yolunda büyük bir adımdır.

O tarihte ilan ettiği Olağanüstü Hal (OHAL) ve

Kanun Hükmündeki Kararnameler rejimiyle

parlamentonun yetkilerine el koymuştur.

Onun için son söz olarak tekrar ediyorum ve diyorum ki:

15 Temmuz'a karşı olmak, tek başına,

demokratlığın kriteri olamaz!

Gerçek demokrat olmak için yalnız

"asker darbesi"ne değil,

"sivil darbe"ye de karşı çıkmak şarttır.