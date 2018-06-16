Sinema Genel Müdürlüğü Sinema ‘Destekleme' Komisyonu'na sorular…

Filmmor ve Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivalleri ile tanışıklığım yıllar öncesine dayanıyor.

Çekmiş olduğum kısa filmlerimin bu festivallerce kabul edilmesi ve gösteriminin yapılması benim için onur verici.

Bununla birlikte, asıl tanışmam, bu yürekli kadınların -iç çekerek, gülerek, ilişki kurarak izlediğim- filmlerini kucaklarken olmuştur.

O filmler ki bazen gözüme yaş olarak düşmüş, bazen de film çıkışında toplu olarak gittiğimiz çay içmelerimizde, sesim çıkmasa da, üzerimde bir tür mıknatıs etkisi yaratıp yolumu(zu) bulmama(mıza) yardımcı olmuştur.

Gerçekten de öyle. Filmmor’un sitesinde de yazdığı gibi “kadınlarla kadınlar için sinema yapmak, itiraz etmek, üretmek, düşlemek ve eylemek için var” burası.

Eskişehir’de umudumun kalmadığı puslu, sisli bir günde gidip öylece izlediğim Filmmor filmlerinin bana sağladığı faydayı size burada tarif edemeyebilirim.

Bugüne dek kaç kadının hayatında fark yarattıklarını hesap edemeyebilirim.

Diyabakır’dan Denizli’ye, Sinop’tan Kars’a, Urfa’dan Eskişehir’e kadınların hayatına dokunuyor Kadın Filmleri Festivali.

Bu sayede bedenimizle barıştık. Filmleri izledikçe hikâyelerimiz görünür oldu.

‘Namus için neler çektiğimizi’, ‘ev işlerine hapsolmayacağımızı’ konuştuk beraberce.

Yalnızlığımız az da olsa azaldı paylaşınca, “Bana olan, ona da olmuş” deyince.

Ve sonra Atölyemor: Kadınların Sinema Atölyesi’nde öğrendiğim, pekiştirdiğim sinema yolculuğum…

Ücretsiz olarak aldığımız, bize sağlanan bu eğitimler için ciddi emek ve zaman harcanıyor.

Bugün ne oldu peki?

Filmmor ve Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivalleri’nin Sinema Genel Müdürlüğü’ne soruları ile karşılaştım.

Ne mi olmuş?

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Sinema Destekleme Komisyonu bu festivallere yapılan desteği on yılların ardından bir anda uygun bulmama gerekçesi ile kaldırmış!

Soruna işaret etmek kadar çözüm önerilerini düşünmek, bulmak ve hayata geçirmek de bir o kadar önemli.

Ve bunu beraberce yapmalıyız.

İşte o sorular:

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Sinema Destekleme Komisyonu’nun, 2018/3; Türkiye’de yapılan iki kadın filmleri festivalinin de desteklenmeye uygun bulunmadığı şeklindeki kararını aldık. Oysa, iki kadın filmleri festivali de çeşitli zorluklar, yasaklar, baskılarla 9 şehirde çoktan yapıldı, bitti. Sinema Genel Müdürlüğü’nün varlık nedeni sinemayı, film festivallerini desteklemek iken, kadın filmleri festivallerine yönelik bu tavır ve ‘uygunsuz’ kararına dair bilgi alma hakkımıza istinaden soruyoruz:

- Sinema Genel Müdürlüğü Sinema Destekleme Komisyonu kimlerden oluşur? Kaç kadın, kaç erkek üyesi vardır, kaçı sinema sektöründendir, ne aralıklarla toplanır, kadınlar ve kadın filmleri festivalleri için genel uygunluk-uygunsuzluk kriterleri nelerdir?

- Filmmor ve Uçan Süpürge kadın filmleri festivalleri on yıllardır hangi kriterlerle uygun bulunmuştur? Festivallerin yönetmeliği, programı, içeriğinde hiçbir değişiklik söz konusu değil madem, Bakanlık, Müdürlük, Komisyon için bu yıl kriter değişikliği mi söz konusudur? Bu kriterler herhangi bir şekilde açık, yazılı, ulaşılabilir midir?

- Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de Filmmor ve Uçan Süpürge dışında kadın filmleri festivali olmasa da sormak gerekir ki; Türkiye’de Kültür Bakanlığı’nın desteklediği, uygun bulduğu başka bir kadın filmleri festivali ya da kadınların-kadınlara dair herhangi bir kültür-sanat etkinliği var mıdır?

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün kadınların kültür-sanata katılımı, erişimine dair herhangi bir politikası, çalışması var mıdır?

Yanıtınız akabinde değerlendirmemizi paylaşmak üzere...

Filmmor Kadın Filmleri Festivali

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali

www.filmmor.org

www.ucansupurge.org.tr



