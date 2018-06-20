Kadınların sık yaşadığı ve erkeklerin dert etmediği o şeyler

BuzzFeed Australia’nın Everyday Things Women Do That Men Don’t Have To Worry About içeriğini okurken yazılanların çoğunu yaptığımı fark ettim. Alt alta koyunca bayâ madde çıktı. Daha da vardır ve bu ürkütücü.
Bununla birlikte, Masculinity Studies (Erkeklik Çalışmaları) araştırmalarına da ihtiyacımız var; çünkü 1970’lerde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’na eklenen ve bizim için yeni olan bu alanın patriyarka ile örülmüş bağına bakmak kuşkusuz ki ilişkilerimizi iyileştirecek.
Peki, bütün erkekler mi güç sahibi?
Ve hayatlarının her döneminde kesintisiz olarak mı?
Genellemeler tehlikeli. Yine de bu, aşağıda yer alan konu başlıklarının ağırlıklı olarak kadınların yükü olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Yazının orijinalinden yola çıkarak bu topraklara uyarlama yaptım. İşte kadınların hemen her gün başına gelen ve çoğu erkeğin uğraşmak zorunda olmadığı o performanslar:
- Gece yalnız yürürken anahtarı elde silah olarak hazırda tutmak
- Takip edilip edilmediğinden emin olmak ve arkadan gelen sesleri duyabilmek için kulaklık takılı olmasına rağmen müziği kısmak
- Hızlı yürüyorum ancak dozu şöyle: Arkamdan geleni fark ettiğimi belli etmeyecek bir hızda
- Taksideyken güvende hissetmek için birilerini aramak ya da plakayı araca binmeden en yakın arkadaşa mesaj atmak
- Eve gelince haber vermek “İyiyim” demek
- Tacizi minimize etmek için toplu taşımada başka bir kadının yanına oturmaya çalışmak
- Evde yalnızken sipariş gelince, siparişi kabul ederken evde biri varmış gibi yapmak
- Olası bir tacizden, saldırıdan korunmak için telefonda konuşuyormuş gibi yapmak
- Evli olmasa da alyans takmak; çünkü başka bir adamın ‘mal’ına daha çok saygı gösteriliyor, kadının hayır demesi kâfî bulunmuyor
- Erkeklere iletişim için sahte telefon numarası ve isim vermek; çünkü reddedildiklerinde ortaya çıkan kızgınlıkla baş etmek sorunlu
- Sözlü tacizde sessiz kalmak; çünkü karşılık verince kavga çıkabilir ve olay büyüyebilir, bu da zarar görme ihtimalini arttırıyor (elbette mümkünse susma, yoksa sıra sana gelecek)
- ‘Yollu’ olarak algılanmamak için mutlu olduğunuzda mutsuz taklidi yapmak
- Koltuk altı, kol üstü, bacaklar vb. yerlerdeki tüyleri/kılları yok etme operasyonları; çünkü genellikle iğrenç bulunuyor
- Her ay ped kullanımı için para ödemek; çünkü pek çok devlet tarafından bu temel ihtiyaç lüks sayılıyor
- Mümkün mertebe etlerimizi kapatmak ki ‘vurun kahpeye’ yaşanmasın
- Olduğunuz gibi kabul edilmeyen yüzünüz makyajlanmalı; çünkü bu halinizle yeterli değilsiniz, soluk benizlisiniz, sırf canınız istedi diye yapıyorduysanız da aranıyorsunuz
- Özel hayatınızla ilgili, ilişkiniz ve doğurgan olup olmadığınızla ilgili gelen izinsiz sorular
- Seks yaptıysanız ve çocuk istemiyorsanız ‘ertesi gün hapı’ almak ya da doğum kontrol hapı kullanmak
- Devlet eli ile kadın bedeninin düzenlenmesi (Bknz: en az üç çocuk)