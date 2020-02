Kadınların sık yaşadığı ve erkeklerin dert etmediği o şeyler

BuzzFeed Australia’nın Everyday Things Women Do That Men Don’t Have To Worry About içeriğini okurken yazılanların çoğunu yaptığımı fark ettim. Alt alta koyunca bayâ madde çıktı. Daha da vardır ve bu ürkütücü.

Bununla birlikte, Masculinity Studies (Erkeklik Çalışmaları) araştırmalarına da ihtiyacımız var; çünkü 1970’lerde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’na eklenen ve bizim için yeni olan bu alanın patriyarka ile örülmüş bağına bakmak kuşkusuz ki ilişkilerimizi iyileştirecek.

Peki, bütün erkekler mi güç sahibi?

Ve hayatlarının her döneminde kesintisiz olarak mı?

Genellemeler tehlikeli. Yine de bu, aşağıda yer alan konu başlıklarının ağırlıklı olarak kadınların yükü olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Yazının orijinalinden yola çıkarak bu topraklara uyarlama yaptım. İşte kadınların hemen her gün başına gelen ve çoğu erkeğin uğraşmak zorunda olmadığı o performanslar: