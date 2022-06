Kadın kafası

"Size masada yer vermezlerse katlanır bir sandalye getirin."

"If they don't give you a seat at the table, bring a folding chair."

- Amerika'nın ilk siyah kadın kongre üyesi, eğitimci ve yazar Shirley Chisholm

Parfüm sıkıp dağıttığım mektuplarım, edebiyat dersinde okuduğum kompozisyonlarım, inşaatın köşesinde yaktığım günlüklerim, ayakkabı boyası ile yazılar yazdığım ergen odamın duvarları… T24'e yazmaya başlamamla birlikte ise farklı bir şey oldu. Web sitesinin sağ kenarında "İlgi Gören Yazılar" başlıklı bir bölüm vardı. Orada beş yazar olurdu. Kare kutucuklara sığdırılmış suratlarımız alt alta dizilirdi. Beni o dönem sevindiren şeylerden biri de pek çok adamın arasındaki kafamı görmekti. Bunun, kendimi o sütunda görüp mutlu olmamdan öte bir ihtiyaç olduğunu biliyordum. Kadınların sesi, ihtiyaçları, talepleri duyulmalıydı. Bir hayatı paylaşıyorsak eşit temsil olmalıydı.

Medyada, siyasette, sporda, bilimde vb. alanlarda kadın kafalarını saymaya yıllardır devam ediyorum. Geçen ay izlediğim yayınlar arasında en yüksek temsil oranı T24'e (yüzde 35) ve BirGün'e (yüzde 33) ait çıktı. Bunlar günlere ait yüzdeler. Sonucu kestirsem de Yeni Akit'e bakmadan edemedim. Akşam Gazetesi'nin son sırada yer alacağını ise beklemiyordum. Öyle ki benim baktığım o hafta boyunca hiçbir kadına yer vermediler. Bazı yazarların hemen her gün yazdığını gördüm. Müthiş bir yaşama sevinci ya da bunun tam tersi olmalı. Belki de sadece işin gereğidir. Sözcü'nün internet sitesi, takip etmeme elverişli değildi. Tarihler ve yazarlar karışmıştı. Genel olarak baktığımda, yeterli veriye ulaştığımı düşününce ve kadınların temsiliyetinin oldukça düşük olduğunu -zaten biliyordum ama- rakamlarla da görünce devam etmek istemedim.

Böyle bir zorunluluk yok elbette fakat yazan kadınların da hatrı sayılır bölümü, kadınların sorunlarını ele alıyor mu, düşündürdü beni. Bununla birlikte ırk, etnik köken, LGBTİQA+, ulusal aidiyet, dil, din, sınıf, yaş ve sağlığa dair çeşitli temsilleri görmemiz ve okumamız gerekiyor. Velhasıl, sonuçlar aşağıda. Kadınları sahaya davet ederek paylaşıyorum. Görünen o ki kadınlar Virginia Woolf'un dediği gibi kendilerine ait bir oda ve gelire sahip olmalılar. Bunun için desteklenmeliler ve bu sırada hayatta kalmayı (!) başarmalılar. Yöneticilerin de temsil dengesizliğini çözmek için plan yapmasını dilerim.

T24 Bağımsız İnternet Gazetesi

6 Mart 2022, Pazar—17 yazardan 6'sı kadın yani yüzde 35'i

Hasan Cemal, Gündüz Vassaf, Yalçın Doğan, Mustafa Durmuş, Şengün Kılıç, Mehmet Ali Çiçekdağ, Güneç Kıyak, Mehmet Önal, Ayfer Feriha Nujen, İrfan Yalın, Çağnur Öztürk, Özdemir Aktan, Ömer Sercan, Stelyo Berberakis, Pınar Okyay, Esin Şenol, Tan Oral

7 Mart 2022, Pazartesi—11 yazardan 3'ü kadın yani yüzde 27'si

Fikret İlkiz, Akdoğan Özkan, Barçın Yinanç, Taha Parla, Medya Ombudsmanı, Erdoğan Sağlam, Füsun Sarp Nebil, Göksun Gökçe Göndermez, M. K. Perker, Mete Büyük, Tan Oral

8 Mart 2022, Salı—13 yazardan 3'ü kadın yani yüzde 23'ü

Hasan Cemal, Mehmet Y. Yılmaz, Oya Baydar, Tolga Şardan, Ercan Uygur, Candan Yıldız, Tolga Şirin, Talat Kırış, Murat Batı, Yalçın Doğan, Karel Valansi, Tan Oral, M. K. Perker

9 Mart 2022, Çarşamba—9 yazardan 1'i kadın yani yüzde 11'i

Mehmet Y. Yılmaz, Murat Sabuncu, Ali D. Ulusoy, Yalçın Doğan, Erdoğan Sağlam, Osman Ulagay, Tan Oral, M. K. Perker, Heja Bozyel

10 Mart 2022, Perşembe—10 yazardan 1'i kadın yani yüzde 10'u

Mehmet M. Yılmaz, Volkan Vural, Hasan Göğüş, Yalçın Doğan, Aysel Sağır, Ahmet Talimciler, Tan Oral, M. K. Perker, Süheyl Aygül, Osman Ulagay

11 Mart 2022, Cuma—12 yazardan 2'si kadın yani yüzde 17'si

Murat Sabuncu, Hasan Cemal, Mehmet Y. Yılmaz, Tuğrul Eryılmaz, Tolga Şardan, Candan Yıldız, Yalçın Doğan, Atilla Dorsay, Murat Batı, Füsun Sarp Nebil, Hasan Servet Öktem, M. K. Perker

12 Mart 2022, Cumartesi—12 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Mehmet Y. Yılmaz, Uğur Gürses, Gökçer Tahincioğlu, Yalçın Doğan, Zeynel Lüle, Atilla Dorsay, Yılmaz Murat Bilican, Tan Oral, Selçuk Erez, Mehmet Yalçın, Murat Batı, Selçuk Demirel

Yeni Akit Gazetesi

13 Mart 2022, Pazar—9 yazardan 1'i kadın yani yüzde 11'i

Abdurrahman Dilipak, Ahmet Gülümseyen, Ali Akben, Ali Karahasanoğlu, İlhan Oral, Kıvanç Tığlı Bulut, Mustafa Armağan, Vehbi Kara, Yaşar Değirmenci

14 Mart 2022, Pazartesi—9 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Abdullah Şanlıdağ, Abdurrahman Dilipak, Ali Karahasanoğlu, Hacı Yakışıklı, Hüseyin Öztürk, İbrahim Karataş, Mehmet Duvarbaşı, Vehbi Kara

15 Mart 2022, Salı—8 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Abdullah Yıldız, Abdurrahman Dilipak, Ali Karahasanoğlu, Emrah Savcı, Hüseyin Öztürk, Kenan Alpay, Ahmet Maranki, Sabri Balaman

16 Mart 2022, Çarşamba—9 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Abdurrahman Dilipak, Ahmet Gülümseyen, Akif Bedir, Ali Karahasanoğlu, Hüseyin Öztürk, Mehmet Koçak, Mustafa Çelik, Vehbi Kara, Yaşar Değirmenci

17 Mart 2022, Perşembe—8 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Abdurrahman Dilipak, Ahmet Varol, Ali Erkan Kavaklı, Ali Karahasanoğlu, Hüseyin Öztürk, Muhammed Şevket Gökşan, Nusret Reşber, Zekeriya Say

18 Mart 2022, Cuma—14 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Abdurrahman Dilipak, Ahmet Gülümseyen, Ahmet Varol, Ali Karahasanoğlu, Ali Osman Aydın, Hüseyin Öztürk, Kenan Alpay, Murat Alan, Mustafa Akgün, Ahmet Maranki, Şevki Yılmaz, Süleyman Gülek, Vehbi Kara, Yaşar Değirmenci

19 Mart 2022, Cumartesi—8 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Abdurrahman Dilipak, Ahmet Varol, Ali Karahasanoğlu, Ali Sandıkçıoğlu, Halit Kanal, Latif Erdoğan, Mehmet Koçak, Sefa Saygılı

BirGün Gazetesi

20 Mart 2022, Pazar—6 yazardan 1'i kadın yani yüzde 16'sı

Aziz Konukman, Gözde Bedeloğlu, Güray Öz, Merdan Yanardağ, Ümit Alan, Yakup Kepenek

21 Mart 2022, Pazartesi—9 yazardan 1'i kadın yani yüzde 11'i

Attila Aşut, Aziz Çelik, Ceyda Karan, Güven Gürkan Öztan, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Melih Pekdemir, Selçuk Candansayar, Timur Soykan, Uğur Kutay

22 Mart 2022, Salı—9 yazardan 2'si kadın yani yüzde 22'si

Ateş İlyas Başsoy, Ayça Söylemez, Bahadır Özgür, Fırat Topal, Fikri Sağlar, Hayri Kozanoğlu, İbrahim Varlı, Sevin Okyay, Ziya Adnan

23 Mart 2022, Çarşamba—4 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Bülent Usta, İlhan Uzgel, Kaan Sezyum, Şükrü Aslan

24 Mart 2022, Perşembe—6 yazardan 2'si kadın yani yüzde 33'ü

Feray Aytekin Aydoğan, Fikri Sağlar, İbrahim Ö. Kaboğlu, Nazım Alpman, Yaşar Aydın, Zeynep Altıok Akatlı

25 Mart 2022, Cuma—11 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Burhan Şeşen, Gürsel Köksal, Hakan Güneş, Hüseyin İrfan Fırat, İlhan Cihaner, Müslüm Gülhan, Rahmi Öğdül, Timur Akkurt, Ünal Özmen, Yalçın Karatepe, Zafer Arapkirli

26 Mart 2022, Cumartesi—3 yazardan 1'i kadın yani yüzde 33'ü

L. Doğan Tılıç, Timur Soykan, Tuğçe Madayanti Dizici

Akşam Gazetesi

27 Mart 2022, Pazar—4 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Serkan Fıçıcı, Cevdet Erdöl, Hüseyin Besli, Okan Güray Bülbül

28 Mart 2022, Pazartesi—4 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Hikmet Genç, Kurtuluş Tayiz, Taceddin Kutay, Oğuzhan Bilgin

29 Mart 2022, Salı—4 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Mustafa Kartoğlu, Turgay Güler, Emin Pazarcı, Alen Markaryan

30 Mart 2022, Çarşamba—5 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Turgay Güler, Emin Pazarcı, Hikmet Genç, Kurtuluş Tayiz, Engin Verel

31 Mart 2022, Perşembe—4 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Turgay Güler, Emin Pazarcı, Taceddin Kutay, Oğuzhan Bilgin

1 Nisan 2022, Cuma—4 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Hüseyin Besli, Hikmet Genç, Kurtuluş Tayiz, Barış Kocaoğlu

2 Nisan 2022, Cumartesi—4 yazardan hiçbiri kadın değil yani yüzde 0'ı

Serkan Fıçıcı, Yaşar Hacısalihoğlu, Hikmet Genç, Bedir Acar

* * *

Bu iç karartıcı tablodan sonra birkaç link vereyim istedim. Kolonya tutar gibi.

(Önce) bir tutam asap bozucu ama hatırlanması gerekli haber, Türkiye'deki 100 medya kuruluşunun 89'unu erkekler yönetiyor.

Bir tutam farklı bakış açısı, Melissa Maples'ın 2021 Recap Videosu:

Bir tutam geç kalmış şarkı, Olur Olmaz Bandista