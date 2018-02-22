T24 LogoT24 Logo

Hande Çayır

handecayir@gmail.com

22 Şubat 2018

Engin Geçtan…

Biri öldükten sonra bu yazdıklarımız ne işe yarar?

Bana çok faydası dokunmuştu.

Onunla yüz yüze tanışmadım.

Kitapları iyileşmeme çok yardım etti.

Varlığına saygı, minnet duydum hep.

Biri öldükten sonra bu yazdıklarımız ne işe yarar?

Şimdilik hoşçakal Engin Geçtan…

Yeterince rehber kitap bıraktın bana. Her ihtiyaç duyduğumda dönüp dönüp bakarım. Yenisini yazmasan da olur. Baksana kendimi düşünüyorum yine.

Çok üzüldüm başka bir yere gitmene. Bir parçam eksilmiş gibi.

Aşağıda sizlerle, değerli Engin Geçtan’ın* kitaplarından vaktiyle altını çizdiğim bazı cümleleri paylaşmak istiyorum:

Samimiyetsizlik uygarlıkla gelişmiştir.

Kadercilik ve uyuşukluk, çevreyle baş edememenin doğal sonuçlarıdır.

Orta yaş dönemine ulaştığı halde delikanlı davranışları gösteren, mesleğinde üstün başarı sağladığı halde kişisel ilişkilerinde ilkel tepkiler veren insanlara sıklıkla rastlarız.

Bir insanı sevmek onun gerçeklerini anlamaya çalışmayı da içerir.

Geleneksel aile, bireyselleşmeye olanak sağlamayan bir yapıya sahiptir.

Aslında herkesin çocukluk döneminde bir şeyler aksar.

[] Bir insana acıdığımız için bir şeyler vermek, vermek değildir.

Kimi insan ise sürekli olarak diğer insanları iğneleyerek kızgınlık boşaltır. Bu, mizah, şaka, sitem, kinaye vb. dolaylı yollarla olduğu gibi, bazen de doğrudan ve acıtmak istercesine söylenen sözlerle gerçekleşir.

[] İncinmekten korunabilmek için seçmez, seçilir.

Kaldı ki sürekli görkem ya da kusursuzluk bir ütopyadır.

Kendini lanetlemek ya da kendine acımak insanın sorumluluklarını görebilmesini engeller.

İnsanlar vardır, bir çift ayakkabı alabilmek için bildikleri çoğu dükkânı dolaşır yine de bir karar veremezler.

Oysa, O bensiz yapamaz sözü aslında Ben onsuz yapamam gerçeğinin saptırılmasından başka bir şey değildir.

Oysa bir şey öğrenen kedi bir farklılık hissetmez. Ben önemli bir kediyim, çünkü öğrendim demez. Günümüz Batı dünyasında, öğrenmiş olma insana bir tür önem katar. Bu da o insanla sizin aranızda engel oluşturur.

Bu satırları yazarken telefon çalıp da başladığım cümle yarım kaldığında cümlenin geri kalanı daha önce yazılmak üzere olandan farklılık gösterebiliyor.

Aşırı koruyuculuk, mahremiyete karşı saygılı olmamak, karşısındakini acıtırcasına dürüst olmak ya da ikide bir düşüncesizce davranmak istismardır.

İnsan bir yerde var olamadığında bir başka yerde abartılı bir biçimde belirebilen bir varlık.

Eskiden, terapi seanslarında insanlar cinsel beraberlikleri sırasında ve ertesinde yaşadıkları duyguları anlatırlardı. Günümüzde “…sonra yattık deyip başka bir konuya geçiveriyorlar.

Kendilerine ayıracak vakit bulamamaktan yakındıkları halde, pazar günü geldiğinde ne yapacağını bilemeyen insanları sayısı o kadar çok ki.

Yaklaşık altı ay önce National Geographic Magazinin ekinde ülkeleri ve halklarını gösteren haritayı inceliyordum. Ülkemizden çıkarılan okun altında yazılı olan, It is not clear what is to be a Turk (Türk olmanın ne anlama geldiği ya da nasıl tanımlanabileceği açık değil) ifadesini hak etmediğimiz halde hak eden bir tavır içinde olduğumuzu düşünüyorum, geçmişimizin arşivleri hâlâ gün ışığına çıkmayı beklerken.

Bir insanın ya da kurumun, nasıl olup da kendisinin en bir şey olduğuna yine kendisinin karar verdiğini anlamak zor.

Bizden farklı insanları vahşi, yaban ya da barbar diye adlandırmak, kendimizi beğenmemizden ve bizlere yabancı gelen tarzları yadırgamamızdan kaynaklanır.

Kendi hayatlarına kendilerini kaptırmış yaşayan insanlar başkalarının hayatını bu kadar merak ederler mi ki?

Gerçekten onu mu görmek istiyordum? Yoksa bu beklenmedik zaman boşluğunu doldurmak mıydı amacım?

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

engin gençtanpsikolojikitapölümkaderhande çayır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yazarın Diğer Yazıları

Doğadan ilham alan bilim insanı Dr. Ahu Parry'nin bir milyon pound ödüllü girişimi

Dr. Ahu Gümrah Dumanlı-Parry kazandığı yaklaşık bir milyon poundluk fonla yapacağı araştırmaları anlatıyor

Klasik müzik, caz ve Türk müziği Toros Dağları’nda buluşursa…

Hakan Ali Toker ile Taurus Mountains (Toros Dağları) albümü ve müzik üzerine konuştuk

AtlasGlobal uçuşları hâlâ iptal, vatandaş mağdur!

AtlasGlobal uçuşların son dakika iptallerine sebep olarak 'tarife değişikliği'ni gösterdi. Bilgi almak için verilen telefon numarası ve websitesindeki telefon hattı -ben aradım- cevap vermiyor. Dolayısıyla makul bir açıklama edinemiyorsunuz. Dakikalarca 'müzik' dinletiliyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24