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Yaşam

Engin Geçtan kimdir?

Engin Geçtan,Türkiye'de psikiyatri alanının en güçlü isimlerinden biri

20 Şubat 2018 02:11

86 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'de psikiyatrinin duayen ismi, yazar Prof. Engin Geçtan kimdir?

Engin Geçtan 12 Ocak 1932’de İzmir’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 

1956 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Geçtan, psikoloji ve nöroloji dallarında ABD’de New York ve Columbia üniversitelerinde beş yıl süreyle  uzmanlık eğitimi gördü.

1974’te profesörlüğe yükselen Geçtan, ODTÜ, Ankara, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyeliğinde bulundu. Ayrıca, bir yandan psikiyatr olarak mesleğini icra ederken, bir yandan da sürekli yazıyordu.

Geçtan'ın, Dersaadet’te Dans, Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?, Kırmızı Kitap ve Kızarmış Palamutun Kokusu ve Tren adlı romanları bulunuyor. 

Geçtan'ın Kırk yıllık bir deneyimin ardından psikiyatriye, ülkemiz insanına ve bugün kaosun kenarında yaşanan süreçlere bakışını dile getiren Kimbilir? ve Hayat adlı kitapları da bulunuyor.

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Engin Gençtanpsikiyatriyazar

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