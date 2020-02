AtlasGlobal uçuşları hâlâ iptal, vatandaş mağdur!

AtlasGlobal bir süredir yolculara sattığı biletleri yurtiçi ve yurtdışı uçuşlara az kala iptal ediyor ve yolcuları zor durumda bırakıyor.

Olaylara nereden baktığınıza göre gördüğünüz şey değişir.

Arama motorlarına AtlasGlobal yazınca çıkan yakın tarihli haberler şu başlıklarla verilmiş:

"AtlasGlobal uçuşlarına yeniden başladı."

"AtlasGlobal geri dönüyor."

"AtlasGlobal dönüş tarihini duyurdu."

Basında yer alan bu haberler AtlasGlobal'in sesini duyurmaya hizmet ediyor ve inceleyince halka/yolculara/müşterilere mikrofon uzatan yok.

Basın bültenlerini kurumlar kendileri hazırlar veya şirketlerin çıkarları gözetilerek hazırlattırılır.

Basınla paylaşıldıktan sonra bu bilgiler sorgulanmadan, konunun muhatapları dinlenmeden yayımlanırsa tek taraflı olur.

AtlasGlobal'den başka kimi dinleyeceğiz öyleyse?

Sosyal medya var olmadan önce sesini sıklıkla duyamadığımız vatandaş, yani biz, halk, bu örnekte müşteriler/yolcular.

Yaşadığımız yüzyıla sosyal medya damgasını vurdu; fakat yine de mağdur seslerin duyulması zaman alıyor, konunun takibi yapılamıyor, apaçık görünen konuların üstü nasılsa örtülüyor.

Twitter'daki müşteri memnuniyetsizliğinden anladığımız kadarıyla AtlasGlobal'den aldığınız uçak biletleri uçmanıza yakın bir zamanda iptal ediliyor.

Twitter'a AtlasGlobal yazıp bu sesleri duyabilirsiniz.

Facebook'un AtlasGlobal sayfasına girip bundan sekiz gün önce kutladıkları yılbaşı kart görselinin altındaki "Paramızı verin önce" yazılarını okuyabilirsiniz.

Ekşi Sözlük'teki AtlasGlobal başlığı yorumlarına bakabilirsiniz.

AtlasGlobal uçuşların son dakika iptallerine sebep olarak 'tarife değişikliği'ni gösterdi. Bilgi almak için verilen telefon numarası ve websitesindeki telefon hattı -ben aradım- cevap vermiyor. Dolayısıyla makul bir açıklama edinemiyorsunuz. Dakikalarca 'müzik' dinletiliyor.

Biletiniz yurtdışınaysa ve aylar önce aldıysanız hem bu yüklü ücret hem yeni alacağınız biletin son anda artmış üç katı fazla fiyatlı hâli ve gideceğiniz yerdeki etkinliğe katılım durumunuzun riske girmesi gibi mağduriyetler söz konusu.

Kaldı ki müşteriler sıkıntılarına cevap alabilecekleri işleyen bir şikâyet mekanizması ile de karşı karşıya değiller.

16 Aralık 2019'da BBC Türkçe'nin "AtlasGlobal uçuşları 21 Aralık'ta yeniden başlıyor" haberini okuduk; fakat örneğin 18 Ocak 2020 tarihli 11.15 İstanbul-Londra uçuşu AtlasGlobal tarafından bugün yani bu yazının yazıldığı 7 Ocak tarihinde 'tarife değişikliği' sebep gösterilerek iptal edildi.

'Tarife değişikliği'nin uçuşların iptali için nasıl mantıklı gerekçe gösterilebileceğini ise yolcular anlayabilmiş değil. Bununla birlikte iptal edilen diğer uçuşların sayısı da epey fazla.

Şimdi ne yapmak gerek? Güven kırıcı bir sistemle karşı karşıya olduğumuzu inkâr mı edelim? Bundan üç hafta önce uçuşlarına yeniden başladığını medya aracılığı ile duyurup 7 Ocak itibariyle yeniden biletlerin iptal edilmesini ne ile açıklayabiliriz?

İptallerden dolayı yolcuların kimisi yılbaşını ailesi ile geçirememiş. Kimisi öğrenci, yeni bir bilet alacak parası yok ve bekliyor. Kimisi "Türkiye'de bu kadar dert varken benim bu bilet derdimi söylemem uygun olur mu" muhasebesi yapıyor.

Ayça Nur Alkaşı öğrenci, İstanbullu ve 22 yaşında. Antalya'da okuyor. 21 Kasım 2019'da AtlasGlobal'den Antalya-İstanbul gidiş dönüş bileti alıyor. Biletleri 11 Ocak gidiş ve 9 Şubat dönüş tarihli. 23 Aralık'ta kendisine mesaj atılıyor ve uçuş saatlerinde değişiklik olduğu söyleniyor.

Alkaşı konu ile ilgili olarak "Saatin değişmesi önemli değil dedim, gitmek yeterliydi benim için," diyor. "Ama bugün [7 Ocak'ta] mesaj attılar ve iki biletimin de iptal olduğunu söylediler. Henüz iadesi yapılmadı. Çok büyük mağduriyet yaşattılar bana ve bir saattir müşteri hizmetlerini aramama rağmen telefonlarını açmıyorlar, ne yapacağımı bilmiyorum şu an" dedi.

AtlasGlobal'in yerli olduğu kadar yabancı müşterileri de var. Ulaşılamayan Çağrı Merkezi'nin yabancı müşteriler üzerindeki etkisini tahmin etmek zor olmasa gerek. Sonra anlayamıyoruz: Türkiye'nin yurtdışındaki olumsuz imajı nasıl oluştu? Bu durumda ekonomi nasıl iyiye gidiyor?

Kaan Yotuk, İngiltere'de muhasebeci, İstanbullu ve 25 yaşında. 17 Aralık ve 23 Aralık için olan İstanbul-Londra gidiş dönüş biletini AtlasGlobal'den alıyor.

Yotuk durumu şu sözlerle ifade etti: "26 Kasım tarihinde iptal ettiler ve benden aldıkları 350 pound gibi bir ücreti o tarihten bu yana [bugün 7 Ocak ve hâlâ] ödemediler. Bu konuda ne firma bir açıklama yapıyor ne Sivil Havacılık yardım ediyor. Ne de Ulaşım Bakanlığı'ndan açıklama var."

"Peki nasıl bir çözüm ürettiniz" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Daha farklı bir ücrete farklı bir havayolu firmasından yeni bir bilet aldım. Gelmek zorundaydım çünkü o tarihlerde."

Yolcular Avrupa Birliği Tüzükleri ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenmiş yolcu hakları kapsamında 600 euro'ya kadar tazminat hakkına sahip.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy AtlasGlobal'in sahibi.

Yolcular yetkililerden tazminat hakları ile ilgili cevap bekliyor.

Bu arada Ekşi Sözlük kullanıcıları şikâyetlerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

"Uçuştan sadece 2 gün önce uçuş hattını komple kaldırarak/iptal ederek beni, ailemi ve eşimin ailesini mağdur etmiş hava yolu şirketi.

28.12.2019 13:53 ~ 23:57 epifiz"

"Ne güzel ya! binlerce insanı mağdur et. ilgilenme bile, kaderine terket. bunun hiçbir yaptırımı olmasın. hiçbir şey yok gibi "şekerler biz uçuşa devamm" şeklinde paylaşımları yapıp, tek cümle kurma mağdur ettiğin insanlara… muz cumhuriyetinde sıradan bir gün. tosun bile daha insaflıydı be!

30.12.2019 11:11 crysisanthem"

"Türkiye'de insana değerin, saygının olmamasının bir örneği. insanların tüm planlarını alt üst et, uçuşları iptal et, bilet paralarının üzerine yat, sonra da hiçbir şey olmamış gibi devam et! utanmanız var mı?! bu ülkede zaten x birimlik hizmeti 10x birime alıyoruz ve yine dolandırılıyoruz! kimi kime şikayet edeceğiz! bakanlık mağduriyetlerin takipçisiyiz diyordu, neredeler?

01.01.2020 22:40 anuncertainhaze"

