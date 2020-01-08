Atlas Global’de uçuşlar yeniden mi durduruldu?

Malî durumunu gerekçe göstererek 26 Kasım - 21 Aralık 2019 arasındaki uçuşlarına ara veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi Ali Murat Ersoy’a ait olan havayolu Atlas Global’in uçuşlarını yeniden durdurduğu iddia edildi. Atlas Global’in bugün gerçekleşecek olan Londra - İstanbul seferinin iptal edildiğini duyurdu. Firmanın çağrı merkezinden ise yanıt alınamıyor.

İptal edilen uçuşlar arasında 10 Ocak Antalya-İstanbul, 11 Ocak Bodrum-İstanbul, 13 Ocak İstanbul-Amsterdam, 18 Ocak Amsterdam-İstanbul, 17 Ocak İstanbul-Londra, 18 Ocak İzmir-İstanbul, 31 Ocak Londra-İstanbul, 6 Şubat İstanbul-İzmir uçuşlarının da bulunduğu öne sürüldü.

Atlas Global’in internet sitesinde iç ve dış hatlar için de bilet bulanamıyor.

Ne olmuştu?

26 Kasım 2019’da uçuşlarını geçici olarak durduran Atlas Global Havayolları, 21 Aralık’ta tarifeli uçuşlara yeniden başladığını duyurmuştu. 26 gün aradan sonra Atlas Global Havayolları'nın ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleştirmişti. Uçuşların başlamasına ilişkin Atlas Global Havayolları'nın twitter hesabından da "Yeniden göklerdeyiz" paylaşımı yapılmıştı.