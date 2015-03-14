Putin Müslüman oldu, ama öldü, bu arada Rusya'da darbe yapıldı, ancak...

Haklısınız, yazı başlığı çok karışık ve saçma oldu.

Ama son günlerde ortalık çok karıştı Rusya'da. Ve çoğu saçma sapan söylentilerin, dedikoduların, iddiaların bini bir para.

Devlet Başkanı Vladimir Putin bir haftayı aşkındır ortalarda görünmüyor. Yani televizyonda görüntüsü yok. Sadece güvenilirliği tartışma konusu yapılan bazı resmî görüşme fotoğrafları yayımlanıyor, o kadar. Oysa Rus lider, hemen hemen her gün defalarca televizyonlara çıkardı. Üstelik Kazakistan ziyaretini de iptal etti.

"Putin öldü!" En gürültülü iddia elbette bu. Ayrıca bir dizi amansız hastalığı bugünlerde Rusya Başkanı'na hediye edenlerin sayısı da az değil.

"Putin iktidardan indirildi!" Bu da bir başka söylenti. Darbeyi kim yaptı, neden yaptı, o konuda farklı farklı "açıklamalar" var.

Bu arada Rusya'da "Zaytungvari" siteler ve sosyal medya da uyumuyor tabii. Onlardan biri bu kargaşada "neşeli bir balon uçurdu":

"Putin İslam dinini seçti. Çünkü ülke istikrarı bunu gerektiriyordu. Bunu duyuran Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendisinin de Kuran'ı okumaya başladığını bildirdi."

Rusya'nın yetişkin nüfusu arasında bunun doğru olduğunu düşünen birileri oldu mu, bilmiyorum. Ama böylesi bir "enformasyon"a büyük ilgi gösterip kendi dilinde ciddi ciddi "haber yapan" yabancılar çıktı. Yeni Akit, Sabah, Vatan ve başka bazı Türk kaynaklara, bu konudaki özel duyarlılıklarından dolayı "Altın Sazan" ödülü verilmesi gerekir bence.

Elbette "Kabataş"ın ulusal ve resmî düzeyde saygı duyulan bir yalan olarak her gün hiçbir utanç duyulmaksızın medya gündemine sürüldüğü bir ülkede, "dış haber arayışı" içinde de önceliğin, gerçeklerden mümkün olduğunca uzak olanlara verilmesi çok doğal.

'Putin köşeye sıkıştı' mı?

Ukrayna krizinde aylardır kimsenin yeni bir hamle yapmayı başaramadığı, dolayısıyla Doğu Ukrayna'daki savaşın sürdüğü ve Batı'nın Rusya ekonomisini zorlayan yaptırımlarının ağırlaştığı şartlarda, Putin'in keyfi elbette yerinde değil.

Bunun üzerine bir de önemli bir suikast eklendi: 15 gün önce liberal muhalif liderlerden, Boris Yeltsin döneminde bir ara Başbakan Yardımcısı olan Boris Nemtsov öldürüldü. Hem de bir "meydan okuma" havası içinde, Kremlin Sarayı'nın hemen yakınlarında. Bu durumun ülkedeki siyasi istikrarı etkilediği kuşkusuzdu.

Onca güvenlik kurum ve organizasyonuna ve sayısız kameraya karşın bir hafta hiçbir gelişme olmadı. Sonra beş kişinin göz altına alındığı açıklandı. Kısa sürede "katil suçunu itiraf etti". Çeçen kökenli Zaur Dadayev, Nemtsov'u Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili söyleminden dolayı öldürdüğünü dile getirdi. Ancak daha sonra sorgu sırasında işkence gördüğünü söyleyerek "suçsuz olduğunu" ilan etti.

Bu arada Dadayev'in, Rusya'ya bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov'un "güvenilir bir polis komandosu" olduğu ortaya çıktı. Dahası Kadirov onu açıkça koruyan ve savunan bir konuşma yaptı.

"Kaderin cilvesi", tam da o sıralarda Putin'in bir sürü kişiyle birlikte Kadirov'u da ödüllendirdiği bir tören düzenlendi. Kremlin bu törenle suikastın hiçbir ilgisi olmadığını, ödüllendirmenin aylarca öncesinden planlanmış olduğunu bildirdi. Ancak en azından herhangi bir iptal ve erteleme gereği duyulmadığı ortadaydı.

Kulisler karıştı. Kimilerine göre, çoğu KGB'nin devamcısı olan haberalma örgütü FSB (Federal Güvenlik Servisi) içinde olmak üzere, genellikle "sertlik yanlısı" olarak bilinen Rus yöneticiler bu gelişmelere tepkiliydi.

Nemtsov suikastı Kadirov'un işi mi?

Çeçen savaşlarından ağzı yanan Putin açısından Kadirov neredeyse "Kafkasya'da istikrar" için tek çare idi. Ne var ki, bazen açıkça Şeriat'ı savunan, bazen "düzeni sağlamak için gerekirse teröristlerin ailesini de içeri atarım" ve "Ukrayna'daki sorunu çözmek için oraya Çeçen askerî birlikleri gönderirim" gibi sansasyonel açıklamalarıyla gündemi sarsan Kadirov'un Rusya'da büyük bir popülaritesi olduğunu savunmak zor. Özellikle haberalma kurumunda ve Kremlin eliti arasında ona tepki duyanlar çok.

Ancak hepsi Putin'in koruması altındaki Kadirov'a bugüne kadar tahammül ediyordu. Bazı iddialara göre, şimdi "yol ayrımına gelindi".

Eğer Nemtsov'un öldürülmesinde "Kadirov'un parmağı" varsa, "Putin'in parmağı" olduğu da akla gelirdi. Ya da birileri böyle bir senaryo kurmuş olabilirdi. Hem Putin'in uluslararası prestijine ciddi bir darbe vurmak, hem de Kremlin'deki dengeleri sarsmak amaçlanmış olabilirdi.

Kimilerine göre, FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov ve/veya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve/veya Devlet Başkanlığı İdari İşler Müdürü Sergey İvanov darbe hazırlığı yapıyordu. İvanov'un yakında "kriz şartlarında feda edilmesi kaçınılmaz olan" Başbakan Dmitriy Medvedev'in yerine geçeceğini düşünenlerin sayısı artıyordu.

Putin'in henüz devrilmese bile eski gücünü kaybettiğini öne sürenler, onun halk arasında yüzde 85 civarındaki desteğini fazla önemsemiyorlar ve bunun "Rus siyaset teknolojileriyle rahatlıkla organize edilebilecek bir durum" olduğunu savunuyorlar.

Buraya kadar çoğunlukla Rusya ve Batı medyasında sayıları giderek artan senaryo ve söylentileri yansıtmaya çalıştım. Üstelik söylentilerin çok az kısmını yazdım (Nemtsov'un bambaşka nedenlerden dolayı öldürüldüğünden tutun da, Putin'in sevgilisinin doğum yapması dolayısıyla birkaç gün ortadan kaybolduğuna kadar, daha bir sürü iddia havada uçuşuyor.)

Elbette Putin'in yarın kameraların karşısına çıkıp masaya yumruğunu vurması halinde birçok senaryonun toz bulutuna karışacağı aşikâr.

Ancak şu kadarı ortada: Çoktan beri Rusya'da böylesine bulanık bir ortam yoktu. Putin'in "içerideki" ve "dışarıdaki" kuşkuları gidermesi için büyük çaba harcaması gerekebilir. Belki de bazı radikal kararlar alması.

Kim bilir, bu uzun sessizliği sırasında kendisi de önemli "gözlemler" yapmış ve bazı "sürprizler" hazırlamış olabilir.

@AksayHakan