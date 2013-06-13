Gezi sözcüsü Erdoğan'la görüşen Başbakan Erdoğan, ABD'li gazeteci Erdoğan'a demeç verdi

Gezi Parkı direnişçilerinin lideri Tayyip Erdoğan, Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra bir basın toplantısı yaptı ve ülkedeki huzurun bir an önce tesis edilmesi için eylemlerin sonlandırılacağını, parkın derhal boşaltılacağını bildirdi. Gezi eylemcilerinin sözcüsü Tayyip Erdoğan, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kendilerine Topçu Kışlası ile ilgili bazı tarihî sırları ve özel anılarını açıklaması karşısında toplantıya katılanların göz yaşlarını tutamadıklarını ifade etti.

Gezi direnişçileri ile sıcak bir şekilde vedalaşan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki gündem maddesi, Amerikalı gazetecilere verilecek demeçti. Başbakan'la bir araya gelen ABD'li televizyon ve gazete yöneticileri adına bir açıklama yapan ünlü talk show sunucusu Tayyip Erdoğan, mülakattan son derece memnun ayrıldıklarını söyledi. Popüler Amerikalı gazeteci, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Başbakanı ile görüşmeden önce biz de ülkeniz aleyhine yürütülen uluslararası komploya alet olmuştuk. Ancak kendisi o kadar kalbî ve kapsamlı açıklamalar yaptı ki, hepimiz bundan böyle ülkenizin dostu olarak bu tür karalama çabalarının karşısında yer alma ve 'What's happening in Turkey?' kampanyasına karşı örgütlenme kararı aldık.”

Bugün de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı'yla ilgili olarak İstanbul'da yapılması düşünülen referandum konusunda Akil İnsanlar ve Aydınlar Grubu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıya katılacaklar arasında yazar Tayyip Erdoğan, şair Tayyip Erdoğan, aktör Tayyip Erdoğan, şarkıcı Tayyip Erdoğan, karikatürist Tayyip Erdoğan, mimar Tayyip Erdoğan ve heykeltraş Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra sürpriz katılımcılar olarak Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Meteoroloji Genel Müdürü Tayyip Erdoğan ve Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Tayyip Erdoğan ile Çarşı Grubu sözcüsü Tayyip Erdoğan'ın da adı geçiyor. Aydınlar Grubu'nun sözcüsü olarak atandığı öğrenilen Muhteşem Yüzyıl dizisinin Sultan Süleyman'ını canlandıran tanınmış aktör Tayyip Erdoğan, kendilerini muhatap alan Başbakan Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz etti ve dizide bundan böyle harem ve kadınlı sahnelerde asla oynamayacağı, sadece at üzerinde yeni topraklar fethedeceği sözünü verdi.

Bu görüşme öncesinde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bazı devlet ve İstanbul üst yöneticileriyle basına kapalı bir toplantı düzenleyeceği de gelen haberler arasında. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Bu toplantının ardından Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kendisine Gezi Parkı olaylarını bitirmesi için mektup yazan üniversite öğrencisi Tayyip Erdoğan ve yedi çocuk babası, memur emeklisi Tayyip Erdoğan'la kameralar önünde bir araya gelmesi bekleniyor. Sunuculuğunu popüler kanalın Genel Yayın Yönetmeni Tayyip Erdoğan'ın bizzat yapacağı programda, son aylardaki keskin açıklamaları ve attığı twitlerle tepkiler topladıktan sonra Başbakan Tayyip Erdoğan'dan özür dileyen ünlü besteci ve piyanist Tayyip Erdoğan'ın kısa bir resital vereceği bildiriliyor.

Bu arada dünya gündeminde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye yönelik çok sayıda uluslararası açıklama ve haber dikkat çekti. Bunlardan birinde, daha önce Gezi Parkı'na destek için resmî siteleri hackleyen Redhack ve Anonymous adına yayınlanan bir özür bildirisinden önemli satırlar aktarıldı. 1997’de kurulan RedHack (Kızıl Hackerlar Birliği) adına bildiriyi imzalayan ve daha önce kullandığı ‘MaNYaK’ nickinden vazgeçtiğini belirten Redhack lideri Tayyip Erdoğan, bundan böyle Başbakan Tayyip Erdoğan'a kim karşı çıkarsa onun sitesini hackleyeceklerini kaydetti.

Bir başka önemli açıklama da, dünya çapında etkili kredi derecelendirme, araştırma ve finans kuruluşları Moody's, Fitch ve Standart & Poor's yöneticilerinden geldi. Hazırlanan ortak bildiriyi okuyan uluslararası mali piyasaların ünlü ismi ve Moody's Ceo'su Tayyip Erdoğan, uyguladığı ekonomik politikalarla kısa sürede dünya liderliğine oynamaya başlayan Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik Gezi Parkı ve benzeri girişimlere karşı Başbakan Tayyip Erdoğan'a desteklerinin sonsuz olduğunu dile getirdi.

Öte yandan son gelişmelerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için gizlice Türkiye'yi ziyaret eden dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Tayyip Erdoğan'ın da Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği öğrenildi. Dostça bir havada geçen görüşme sonrasında kulislere ilginç bir iddia sızdı: Son romanı Elif'te bir Türk kızını ele alarak dikkatleri üzerine çeken yazarın, bir başka tanınmış eseri olan On Bir Dakika'yı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesiyle ve ahlaki nedenlerle yeniden ele alacağı, tekrar baskıda kitabın adını Bir Dakika (İngilizcesi, One Minute) olarak değiştireceği öne sürüldü.

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@AksayHakan