Göksel Aymaz | Haftalık

TARİH
15 Aralık 2019
Toplumun küçük bir kesimi bir "direniş sanatı" türü olarak "şenlikli muhalefet"i sürdürmekteyken, toplumun geneli de, bu sanatın bir başka türü olarak, "kendini aldatmaya bırakmış" olabilirDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Nazım Hikmet'e, Nuri Cemil gibi tüm zamanların değişmez karakterini çizdiren politik atmosfer bu ülkenin olağanıdırDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Devletin bir sol eli vardır, okutan, doyuran, tedavi eden… Bir de sağ eli, tutuklayan, yargılayan, ceza kesen… Devletin sol eli intihar eden ailelerin üzerinde değildi.Devamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Çukur dizisi, ait olduğu toplumsal gerçekliğin simgesel ifadesidir; yürürlükteki toplumsal bir durumun popüler kültürdeki kurgusal temsilidirDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Sosyolog Bourdieu, "Bugün sanat dünyasına öyle bir ruh hâkim ki" diyordu, "sembolist ozanların en kötüsü bile Zola hakkında ileri geri konuşabilir…" Anlaşılmamayı sanat ölçüsü belirlediğiniz anda çağdaş sanatçıların en yeteneksizi bile Orhan Kemal hakkında hiç çekinmeden ileri geri konuşabilirDevamını Oku
TARİH
15 Eylül 2019
Seyirci için diziler can sıkıntısını gidermenin yollarından biridir sadece. Ne var ki, alabildiğine masum ve insani görünmekle birlikte, can sıkıntısını giderme ihtiyacı modern yaşamın en tehlikeli inançlarındandır. Bu inançla kinik ve konformist her şey kolayca temize çekilebilirDevamını Oku
TARİH
08 Eylül 2019
Toplumun karşısına saygın kıyafetlerle çıkıp "akıllıca" sözler eden gazetecilerin, yazarların, entelektüellerin yapamadığını, tuhaf kılıkları, afili şapkaları, stilize el kol hareketleriyle her bakımdan sıra dışı görünüm veren çocuklar "Susamam" diyerek başarmış görünüyor. Bazen böyledir… Zamanda sıçrama yaratan büyük atılımlar delice olandan gelirDevamını Oku
TARİH
01 Eylül 2019
Bütün bir toplumun itiraz etme işlevini üstlenmiş olmaları, ekonomi-politikten değil, okuma ve bilgilenme denilen o çileli uğraşın insan onuru kavramını, söküp atılamayacak kadar, içlerinde kökleştirmiş olmasındandırDevamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2019
Yaygın teşhis, otoriter siyasetin kendini tekrar ettiğini söylüyor; iktidarın kendini tekrar ederek ayakta kaldığını belirtiyor. Doğru. Ama muhalefet de kendini tekrar ediyorDevamını Oku
TARİH
18 Ağustos 2019
Gerçeğin coğrafyası vardır. Nerede yaşadığınız, neyi nasıl bildiğinizi belirler. Coğrafyanızın sınırları, gerçeğin de sınırlarıdırDevamını Oku
TARİH
11 Ağustos 2019
Bunca kâr hırsına yerkürenin artık daha fazla dayanıklılık gösteremeyeceği aşikâr. İnsanlık beceremedi. Belki de doğa çözecek bu işi. Bir bakmışsınız ağaçlar demirlerin üzerine yürümüş! Neden olmasın? Yürür mü yürür!Devamını Oku
TARİH
14 Nisan 2019
Seçim sandık kurullarını istedikleri gibi belirleme ve denetleme imkânına sahip oldukları bir dönemde “seçim yoluyla darbe” diye fantastik bir kavramı tedavüle soktular. Fantazyanın ana teması bu ve hikâyenin bütün kurgusu buna göre örülüyorDevamını Oku
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