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T24 Haftalık Yazarı

Göksel Aymaz | Haftalık

gokselaymaz@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Kırk yıllık tevazu

Toplumun küçük bir kesimi bir "direniş sanatı" türü olarak "şenlikli muhalefet"i sürdürmekteyken, toplumun geneli de, bu sanatın bir başka türü olarak, "kendini aldatmaya bırakmış" olabilir

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TARİH

17 Kasım 2019

Nuri Cemiller

Nazım Hikmet'e, Nuri Cemil gibi tüm zamanların değişmez karakterini çizdiren politik atmosfer bu ülkenin olağanıdır

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TARİH

10 Kasım 2019

Dünyanın bütün şanı şerefi…

Devletin bir sol eli vardır, okutan, doyuran, tedavi eden… Bir de sağ eli, tutuklayan, yargılayan, ceza kesen… Devletin sol eli intihar eden ailelerin üzerinde değildi.

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TARİH

03 Kasım 2019

Çukur İstanbul'da değil, İstanbul Çukur'da!

Çukur dizisi, ait olduğu toplumsal gerçekliğin simgesel ifadesidir; yürürlükteki toplumsal bir durumun popüler kültürdeki kurgusal temsilidir

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TARİH

27 Ekim 2019

Sanatta anlaşılır olmak ya da olmamak!

Sosyolog Bourdieu, "Bugün sanat dünyasına öyle bir ruh hâkim ki" diyordu, "sembolist ozanların en kötüsü bile Zola hakkında ileri geri konuşabilir…" Anlaşılmamayı sanat ölçüsü belirlediğiniz anda çağdaş sanatçıların en yeteneksizi bile Orhan Kemal hakkında hiç çekinmeden ileri geri konuşabilir

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TARİH

15 Eylül 2019

Diziler bize ne söylüyor?

Seyirci için diziler can sıkıntısını gidermenin yollarından biridir sadece. Ne var ki, alabildiğine masum ve insani görünmekle birlikte, can sıkıntısını giderme ihtiyacı modern yaşamın en tehlikeli inançlarındandır. Bu inançla kinik ve konformist her şey kolayca temize çekilebilir

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TARİH

08 Eylül 2019

'İşte ben buradayım' diyen gösterişsiz birkaç deli

Toplumun karşısına saygın kıyafetlerle çıkıp "akıllıca" sözler eden gazetecilerin, yazarların, entelektüellerin yapamadığını, tuhaf kılıkları, afili şapkaları, stilize el kol hareketleriyle her bakımdan sıra dışı görünüm veren çocuklar "Susamam" diyerek başarmış görünüyor. Bazen böyledir… Zamanda sıçrama yaratan büyük atılımlar delice olandan gelir

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TARİH

01 Eylül 2019

"Eğitimli kesim" diye mitolojik bir kahraman

Bütün bir toplumun itiraz etme işlevini üstlenmiş olmaları, ekonomi-politikten değil, okuma ve bilgilenme denilen o çileli uğraşın insan onuru kavramını, söküp atılamayacak kadar, içlerinde kökleştirmiş olmasındandır

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TARİH

25 Ağustos 2019

İktidarın topluma pazarlanması olarak muhalefet

Yaygın teşhis, otoriter siyasetin kendini tekrar ettiğini söylüyor; iktidarın kendini tekrar ederek ayakta kaldığını belirtiyor. Doğru. Ama muhalefet de kendini tekrar ediyor

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TARİH

18 Ağustos 2019

Gerçeğin coğrafyası

Gerçeğin coğrafyası vardır. Nerede yaşadığınız, neyi nasıl bildiğinizi belirler. Coğrafyanızın sınırları, gerçeğin de sınırlarıdır

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TARİH

11 Ağustos 2019

Ağaçlar yürüyecek, ağaçlar konuşacak

Bunca kâr hırsına yerkürenin artık daha fazla dayanıklılık gösteremeyeceği aşikâr. İnsanlık beceremedi. Belki de doğa çözecek bu işi. Bir bakmışsınız ağaçlar demirlerin üzerine yürümüş! Neden olmasın? Yürür mü yürür!

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TARİH

14 Nisan 2019

Tutucu bir fantazya: Seçim-2019

Seçim sandık kurullarını istedikleri gibi belirleme ve denetleme imkânına sahip oldukları bir dönemde “seçim yoluyla darbe” diye fantastik bir kavramı tedavüle soktular. Fantazyanın ana teması bu ve hikâyenin bütün kurgusu buna göre örülüyor

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