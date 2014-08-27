Twitter yetkilileri 2. kez Türkiye'de

Mart ayında yaşanan toptan engelleme kararından bu yana Twitter yetkilileri 2. kez Türkiye'ye geldiler. Sivil toplum örgütlerinden çeşitli kişilerle görüşen ve dün akşam bir yemekte internet camiasından bazı kişilerle bir araya gelen Twitter yetkililerinin ayrıca İstanbul'da BTK yetkilileri ile de toplantı yaptıkları bildirildi. Twitter heyetine, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kamu Politikaları Direktörü Sinead McSweeney başkanlık ediyor. Görüşmenin temelinde, BTK'nın Twitter'dan talepleri var. BTK uzun zamandır, Twitter'ın Türkiye'de ofis açması ve böylelikle Türk kanunlarına tabi olması için çabalıyor. Twitter ise görebildiğimiz kadarıyla temkinli yaklaşıyor. Bir yandan BTK ile görüşürken, diğer yandan da sivil toplum kuruluşları ve internet camiası ile biraraya geliyor, ortamı kokluyor.

Mart ayında yaşanan toptan engelleme kararından bu yana Twitter yetkilileri 2ci kez Türkiye'ye geldiler. İnternet camiasından ve sivil toplum örgütlerinden çeşitli kişilerle görüşen ve bu akşam bir yemekte internet camiasından bazı kişilerle bir araya gelen Twitter yetkililerinin, ayrıca İstanbul'da BTK yetkilileri ile de toplantı yaptıkları bildirildi. Twitter heyetine, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kamu Politikaları Direktörü Sinead McSweeney başkanlık ediyor.



Görüşmenin temelinde, BTK'nın Twitter'dan talepleri var. BTK uzun zamandır, Twitter'ın Türkiye'de ofis açması ve böylelikle Türk kanunlarına tabi olması için çabalıyor. Twitter ise görebildiğimiz kadarıyla temkinli yaklaşıyor. Bir yandan BTK ile görüşürken, diğer yandan da sivil toplum kuruluşları ve internet camiası ile biraraya geliyor, ortamı kokluyor.





Twitter Türkiye'de Ofis Açacak mı?



Twitter geçtiğimiz yıl "Genart Medya" ile reklam satış tarafından Türkiye'ye adımını atmıştı. Arka planda 3,5 yıldır TİB ile ABD'de bazı görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Ancak asıl yakınlaşma, mart ayındaki büyük engelleme sonrası, bizzat Twitter yetkililerinin Türkiye'ye gelmesiye başladı.



İlk ziyaret nisan ayında gerçekleşmiş ve Twitter’ın Uluslararası Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Colin Crowell başkanlığında, Sinead McSweeney'in de katıldığı bir heyet, hem BTK, hem de sivil toplum örgütleri ile çeşitli görüşmeler yapmışlardı. O tarihte bir akşam yemeğinde, sonradan UDH Bakanlığı yetkililerinin "buzlama" olarak tercüme ettikleri için kafa karışıklığına yol açan "Chilling Effects" sitesini ve süreci bizzat kendilerinden öğrenmiştik.



BTK ile Twitter arasındaki ikinci görüşmenin mayıs ayında Twitter’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kamu Politikaları Direktörü Sinead McSweeney ile 21 Mayıs’ta İrlanda’nın başkenti Dublin’de yapıldığını, yine BTK'nın açıklamalarından öğrenmiştik. Dublin’deki ikinci görüşmede ortaya getirilen tek gelişme, henüz başlamayan Türkçe canlı destek hattının, kısa süre içinde devreye gireceğinin açıklanması olmuştu.



Bugünlerde ise 3cü görüşme yaşanıyor. McSweeney başkanlığında bir ekip İstanbul'da. BTK'nın yanısıra, sivil toplum örgütleri ve İnternet camiası ile görüşüyorlar. Sohbet ederken, bir de, "halkı internet konusunda doğru kullanım açısından bilinçlendirme"ye yönelik bir çalışma düşündüklerini gördük.



Ama henüz ufukta bir Türkiye ofisi gözükmüyor. Onun yerine internet camiası ve sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmelerde, ortamın koklanmaya çalışıldığını görüyoruz.





BTK ile Görüşme





BTK basın ve halkla ilişkiler bölümü, bugün bir açıklama yayınladı ve Twitter ile yapılan toplantıya dair bilgiler verdi. Biz verilen bilgilere baktığımızda şu ara herhangi bir gelişme olmadığını, daha çok iyiniyet yaklaşımları gösterildiğini düşündük.



Zaten, her 2 taraf açısından da zor bir süreç bu. Çünkü aşağıdaki diğer bir bölümde anlatacağımız üzere, Türk internet kullanıcıları ve sivil toplumda, Twitter konusunda henüz kızgınlık düzeyinde olmasa da, bazı mırıldanmalar var. Ama bir yandan da Türk hukuk kuralları ve devlet yetkilileri ile uyumlu olmaları bekleniyor. BTK tarafında ise Twitter'ın yerine getirmesi durumunda, kullanıcı güvenini azaltacak talepler olduğu, mesela bazı IP adreslerinin istendiğini biliyoruz.



İleride ne olur bilemiyoruz ama BTK'nın konuyla ilgili açıklaması, kendi ifadeleri ile aynen şöyle;





Twitter ile ilgili olarak daha önce başlatılan çalışmalar kapsamında üçüncü toplantı, 25/08/2014 tarihinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapılmıştır. Toplantıya BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer ve Kurul Üyesi Dr. Ömer Fatih Sayan ile Twitter yetkilileri ve Erişim Sağlayıcıları Birliği temsilcileri katılmıştır.



Toplantıda, Twitter tarafından Türkiye’de ofis açılması, mahkeme kararlarının uygulanması, Türkçe Destek Hattı, buzlama işlemi ve sahte hesaplardan korunmak amacıyla hesapların doğrulanması konuları görüşülmüştür.



Twitter temsilcileri, Türkiye’de ofis açılması konusunun gündemlerinde olduğunu ancak bunun zaman alacağını belirterek, ikili işbirliğinde kaydedilen aşamanın, ofis açılması hususunu teşvik edeceğini ifade etmiştir.



BTK yetkilileri ise, ofis açılmasının önemine değinerek, özellikle iletişim konusunda mesafe kaydedilmesine rağmen, çok sayıda teknik konunun olduğunu ve bu hususların ancak Türkiye’de açılacak ofis marifetiyle çözümlenebileceğini vurgulamıştır.



Türk Mahkemelerince alınan “Erişim Engelleme Kararları” ile ilgili olarak, yürütülen görüşmeler neticesinde erişim engelleme kararlarının büyük ölçüde Twitter tarafından uygulandığı belirtilmiş ve Türkiye tarafından bu husustaki memnuniyet dile getirilmiştir.



“Türkçe Destek Hattı” konusunda da, Twitter yetkililerince Türkçe konuşan kişilerin Twitter’da istihdam edildiği ve Türkçe bilen personel sayının bu süreç içerisinde giderek arttığı, bu kapsamda gerekli hazırlıklar tamamlanınca ivedilikle Türkçe Destek Hattının kurulacağı belirtilmiştir.



Twitter yetkilileri, kullanıcılarının Twitter’ı ve hesaplarını güvenli olarak kullanabilmelerini temin etmek amacıyla “dijital vatandaşlık” bilincinin arttırılmasının önemine değinmiş ve Twitter tarafından bu konuda video konferans aracılığıyla bir bilgilendirmenin yapılabileceğini ifade etmiştir.



Yapılan toplantıda, çalışmaların karşılıklı işbirliği içinde devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda BTK yetkilileri ile Twitter Başkan Yardımcısı Colin Crowell, önümüzdeki hafta İstanbul’da 5 gün sürecek olan ve internet dünyası açısından büyük önem taşıyan uluslararası İnternet Yönetişim Forumu (IGF) esnasında tekrar görüşme yapacaktır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Sivil Toplum Bazı Rahatsızlıklar Duymuyor Değil



Twitter, ABD'deki operasyonu sırasında, polis ve mahkemeye kullanıcı bilgilerini gönüllü vermemekle tanınıyor. 2012'de Twitter'ın hukuk işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi Alexander Macgillivray, ifade özgürlüğü için savaş verdiklerini ve bunun sadece kavramsal bir savaş olmayıp, Twitter'a rekabet avantajı getirdiğini açıklayarak ifade etmişti.



Sosyal medya firmalarının, kullanıcılarının kişisel gizliliğine özen göstermeleri, yöneticinin de belirttiği gibi, kendileri açısından olumludan da öte bir gereklilik. Çünkü, bazı kullanıcıların bilgilerini vermek, diğer kullanıcılarda, ifade özgürlüğünü rahat kullanamayacakları, kişisel gizliliklerinin de bir gün ihlal edilebileceği duygusu yaratıyor. Bu işlem başka bir ülkede yapılsa bile, başta ABD olmak üzere dünya çapındaki kullanıcılarda rahatsızlık oluşturuyor. Bunu Google ile Çin arasındaki gelişmeler sırasında ABD'de yapılan protestolarla görmüştük. Hatta bu konu avukatlık dizisi olan "Good Wife" gibi Amerikan dizilerinde bile gayet iyi bir şekilde işleniyor. Yakın zamanda benzer bir protesto yine Çin konusunda Microsoft'a uygulanmıştı.



Twitter ile devlet adına BTK arasında yapılan bu görüşmelerde, çeşitli taleplerde bulunulduğu, yukarıdaki BTK açıklamasından da görülüyor. Orada çok açık yazılmayan ve her 2 tarafça da söylenmeyen ama bilinen bir madde, Twitter'ın hükümetin hoşlanmadığı tweetler atan belli kullanıcıların (mesela Fuat Avni'nin) IP adresinin Türk hükümetine verilmesi. Ama Twitter'ın bu konuda bütün dünyada IP adresini vermeme prensibi uyguladığı görülüyor.



Buna karşılık, Twitter'ın son dönemde yüksek sayıda mahkeme kararı uygulamaya başladığı görülüyor. Chilling Effects sitesinden görülebilen bu kararlarla ilgili olarak hukuki çevreler 2 hataya işaret ediyorlar. Twitter yetkililerine de aktarılan bu hatalardan birisi, henüz kesinleşmemiş mahkeme kararlarının da Twitter tarafından uygulanıyor olması.



Anayasa Mahkemesine yaptığı Yaman Akdeniz ile yaptığı başvuru sayesinde Twitter'ı açtıran Kerem Altıparmak hoca mahkeme kararları konusunda başka noktaya parmak basıyor. Suudi Arabistan örneği vererek, şöyle diyor (Kerem Hoca'nın konuyla ilgili fikirlerine daha geniş bir başka yazıda yer vereceğiz);





"Orada mesela kadınlarla ilgili yasakları gösteren kanunlar var. Bu kanunlar çerçevesinde Twitter bir yasaklama yaparsa, bunu özel hayat, insan hakları vs diyerek savunabilir mi? Bu açıdan Twitter'ın evrensel nitelikli insan hakları sözleşmelerine göre değerlendirme yapması lazım"



Ayrıca Chilling Effects üzerine konulan dökümanların bazı yerlerinin kapatıldığı görülüyor. Oysa Chilling Effects sitesi, işlemin şeffaflığını göstermek amaçlı bir uygulama. Yani "Twitter üzerinde şunu kaldırdık ama bakın şu nedenle kaldırdık" demek için yapılıyor. Ama dökümanların bazı yerlerinin karartılması, örneğin bir hesabın ya da Tweet'in neden askıya alındığının anlaşılamaması anlamına geldiği için, Chilling Effects ile hedeflenen şeffaflık yerine gelmemiş oluyor.



Dolayısıyla bahsettiğimiz "mırıldanmalar" bu 2 konuda ve dediğimiz gibi henüz düşük düzeyde.

