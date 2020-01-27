Ticaret savaşı nereye evriliyor, koronavirüs bir biyolojik saldırı mı?

2. Dünya Savaşı sürerken, 1942 yılında İngiltere'de (İskoçya'nın kuzeyinde, karaya 1 km uzaklıktaki küçük bir ada olan) "Gruinard" adasının bir biyolojik silah test alanı olarak kullanıldığı bilinir[1].

Alman şehirleri üzerinde etkisini anlamak için, adaya konulan 80 koyunun üzerine, uçakla "şarbon" virüsü atıldığını ve sonuçlara bakıldığını 2003'de Türkçesi basılan "Virüs Saldırıyor / Biyolojik ve Kimyasal Savaşa Doğru" isimli kitapta okumuştum[2].

Aşağıda adaya Antrax yani Şarbon adının da takılmasına neden olan bu deneyin sonuçlarını, 1997'de operasyonun gizliliği ortadan kalktıktan sonra yayınlanan videodan kısmen izleyebilirsiniz.

Bahsettiğim kitap, ABD ve İngiltere'nin kendi halkı üzerindeki bazı deneylerini de anlatır. İngilizler bir salgın hastalığın ne hızla yayıldığını test etmek için metro hatlarında, Amerikalılar ise San Francisco'da Golden Gate köprüsünün altında grip virüsünü salmışlar. Sonucunda da ne hızla ve ne yönde dağıldığını araştırmışlar. Bu arada bu testlerde ölen de olmuş[2][3].

Benzer bir örnek Kazakistan ile Özbekistan arasındaki Aral Denizi içinde bulunan Vozrozhdeniya Adasında Rusların 1954 yılında kurduğu biyo-silah tesisidir. Bu adada şarbon, çiçek hastalığı, humma gibi pek çok hastalıkla ilgili testler yapıldığı kaydedilir [4].

Bir iddiaya göre, ABD Irak'ta da kimyasal ve biyolojik silahlar kullanmıştır [5].

Bütün Bunları Neden Anlatıyoruz?

Çin'de hızla yayılan Koronavirüs bir biyolojik silah mıdır?

Whatsapp üzerinden yayılan bir sesli mesajda, Çin'de tahsilini sürdüren bir tıp öğrencisinin Wuhan'daki salgının sanıldığından ve resmi olarak açıklandığından çok daha büyük olduğunu söylediği aktarılıyor[6]. Ama başka bir not daha var; o da şehrin içinden geçen nehirdeki bir yılan cinsinin çok sevilen yemekler arasında olduğu ve bu nehirde bir füze başlığı bulunduğu şeklinde. Özetle bu ses kaydı, virüsün bir biyolojik saldırı olduğunu söylüyor.

Biz de konuyu araştırdık. Öncelikle şu habere bakalım[7]. Washington Post diyor ki; 2002'deki SARS virüsüne çok benzeyen Koronavirüs'ün ne olduğu, Çinliler tarafından çok hızlı bir şekilde yani ilk olayın görülmesinden 10 gün sonra analiz edilmiş. Kamuya açık olarak da yayınlanmış[8]. Arkasından ABD'deki bazı bilim adamlarının hızla virüse karşı çalışmalar gerçekleştirdiği anlatılıyor. Belki başka ülkelerdeki bilim adamları da.

Arkasından şuna bir bakın[9]; Wuhan'ın Çin'in en üretken güneydoğu bölgesinin -yani Çin'in ekonomik güç merkezinin- tam ortasında stratejik bir konumda olan bölgenin, kolayca tasarlanmış hastalık yayılım vektörleri nedeniyle biyolojik saldırı için seçildiği yazılıyor. Bunun da Çin'in ekonomik ve finansal sektörlerini felç etmek isteyen bir Anglo-Amerikan kara operasyonu olduğu iddia ediliyor.

Şimdi bir başka yazıya bakalım[10]; o da Koronavirüs'ün laboratuvarda yaratılmış olmadığını ve bu alanda bir patent de bulunmadığını söylüyor. Bu bir "doğrulama" sitesi. Bizde de örnekleri olan ve olayların arka planına bakarsak, yorum yazan sitelerden birisi. Bu site de, Facebook'ta 86 binden fazla görüntülenme aldığını söylediği

"[Koronavirüs]" yeni "ama 2015 yılında laboratuvarda yaratıldı ve patentlendi ('03'ten beri geliştiriliyor)[...] Patent ayrıca CDC'nin[11] bunu yapmasına yardımcı olduğunu söylüyor!" iddialarını araştırıyor. 2015'te patentlendiğine dair iddialara bakıyor ve SARS-CoV için alınan 2004 tarihli patent[12] ile karışıklık olduğunu gösteriyor. Sonuçta da bunların komplo teorisi olduğunu yazıyor.

Buraya kadar bunun Amerikalılar tarafından bir biyolojik saldırı olup olmadığına baktık. Ama internette tam tersine bir iddia da var[13]. Bu da Dany Shoham isimli İsrailli bir biyolojik savaş uzmanının görüşlerine göre, Koronavirüs'ün Çinlilerin kendi biyolojik silah programından üretildiğine dair bilgiler veriyor. Buna göre Radio Free Asia isimli radyo Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde ölümcül virüslerle çalıştığının raporlandığı aktarılıyor[14].

Biyolojik savaş gördük mü?

Yukarıda bahsettik. Çeşitli denemeler yapıldı. Özellikle de virüs rüzgar ve doğal şartlarla nasıl yayılıyor araştırmaları var. ABD’nin Irak’ta kullanmış olabileceği iddiaları da mevcut. Ama sorun şurada; bu silah da aynen nükleer gibi. Sadece kullanıldığı yeri mahvetmiyor. Rüzgar ve doğal şartlarla yayılabiliyor. O nedenle de 1975’de yürülüğe giren bir karar ile kullanımı yasaklanmıştı[15].

Ticaret savaşı, biyolojik savaşa mı evrildi?

Geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayımlandı. Bu araştırma dünyada insanların kapitalizminden nefret etmeye başladıklarını gösteriyor[16]. Komünizmin daha önce (perestroyka ile) yani 1990'larda iflas ettiğini açıkladığını da hatırlatalım (bunu söyleyince cevap verecek olanlar için Uğur Mumcu'dan alıntı yapalım: "Atatürkçülüğü ve milliyetçiliği yadsıyarak solculuk yapma gafletine düşen bir sol, Türkiye’de hiçbir zaman başarılı olamadı, olamaz da... Türk milliyetçiliği Türk halkının alın terini yabancı çıkarlara karşı korumak demektir...")

Dolayısıyla 21. yüzyıl henüz kendi yönetim şeklini ya da şekillerini bulamadı. Tüm dünyada sancılar var. Ama 1950lerin sonrasında giderek artan oranda "şirketokrasi" olarak adlandırılan yönetimle gidilmekte olduğunu görmek lazım.

Şimdilerde Wuhan/Koronavirüs olayına bir de buradan bakalım. ABD, 1980 sonrası şirketlerinin "Outsource (taşaron)" sistemi ile Uzak Doğu ve Çin teknolojisinin yükselişine verdiği tetiklemeden şu anda muzdarip. Bir çare arıyor. Ancak kafası çok dağılmış vaziyette. Bunu Çin-ABD ticaret savaşında neredeyiz diye ayrı bir yazıda yayınlamayı planlıyorum. Ama şimdilik sektörden bir arkadaşımdan alıntı yapayım:

"Pentagon şirketlerin satışları konusunda kaygı duyuyor, Amerikan Ticaret Bakanlığı ise ulusal güvenlikten. Şaşırmış durumdalar."

Aynen böyle ABD ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Öyle ki; geçen yıl Trump hatırlarsanız, Çinli firmalara yasak koydu. Sonra bu yasağı kaldırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, Huawei'in kurucusunun kızının davasında Kanada Başkanı Justin Treadu dedi ki; "Trump'a bu davada ne yapılacağı kesinleşmeyen Çin ile ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalama" Ama Trump Treadu'yu dinlememiş bile, pat diye imzalar atıldı. En son gelişme de şu (ki yukarıdaki ifadenin nedeni buydu) Pentagon, ticaret savaşının geri çekilmesini istedi[17].

Peki bütün bunları söyledikten sonra, başlıktaki suali cevaplayalım:

"Bu bir biyolojik saldırı mı, bilmiyoruz. Sadece T24 okuyucularına, olayın farklı boyutlarını referansları ile birlikte sunduk. Biz merak etmiştik. Okuduklarımızı sizin için özetledik."

Ticaret savaşının analizini başka bir yazıda vereceğiz. Ama bugüne kadar ki durum için çeşitli haberleri Aralık 2019 dosyasında bulabilirsiniz [18].

[1] Gruinard Island

[2] Virüs Saldırıyor/Biyolojik ve Kimyasal Savaşa Doğru

[3] 'One of the largest human experiments in history' was conducted on unsuspecting residents of San Francisco

[4] Vozrozhdeniya Island

[5] US military prepares for Iraq to use chemical and biological weapons

[6] As families tell of pneumonia-like deaths in Wuhan, some wonder if China virus count is too low

[7] Scientists are unraveling the Chinese coronavirus with unprecedented speed and openness

[8] Novel 2019 coronavirus genome

[9] WUHAN CORONAVIRUS PANDEMIC BIOENGINEERED: Who’s behind it, why now and why China?

[10] Contrary to claims in viral social media posts, Wuhan coronavirus was not lab-created nor was it patented years before outbreak

[11] CDC = Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention)

[12] Coronavirus isolated from humans

[13] New Corona Virus Linlked to Chinese Biological Warfare Program

[14] Virus-hit Wuhan has two laboratories linked to Chinese bio-warfare program

[15] Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction

[16] Küresel Araştırma Kapitalizmin Yarardan çok Zarar Verdiğini Ortaya Koydu

[17] Pentagon Blocks Clampdown on Huawei Sales

[18] 2019 Aralık Dosyası : Ticaret Savaşları (ABD-Çin ve Diğer)