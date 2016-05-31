PayPal neden Türkiye'den çekildi?

İnternet üzerinden online ödeme sistemi PayPal müşterilerine 6 haziran 2016 itibariyle Türkiye'den çıkacağını duyurdu. Firmanın sitesinde de yer alan açıklamada şu ifadeler yer alıyor;

Türkiye’de ödeme faaliyetlerinde bulunmak için yaptığımız lisans başvurusunun BDDK tarafından reddi nedeniyle faaliyetlerimizi durdurmaktan başka bir seçeneğimiz bulunmamaktadır.



Gelecekte Türkiye'deki müşterilerimize yeniden hizmet verebilmek için gerekli izinlerin alınması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir.



Ancak PayPal neden lisans alamadığına açıklık getirmemiş. 2013 haziranında Resmi Gazete'de yayınlanan ve 2015 haziran itibariyle yönetmeliği yürürlüğe giren 6493 sayılı elektronik ödeme sistemleri kanunu, Türkiye'de finansal işlem yapan firmaların sunucularını Türkiye'de tutması şartını getiriyor. PayPal ise sunucularını Türkiye'ye getirmeden lisans almaya çalıştı ve alamadı.



BDDK, para işlemlerini izleyebilmek, Türk tüketicilerini ve kişisel bilgilerini korumak amacıyla tüm banka ve finansal kurumlara sunucuların Türkiye'de bulunması koşulu getirdi. Bu hem sorunlu işlemlerde tüketicinin yabancı bir ülkenin mahkemelerinde işlem yapmasını engellemek, hem de kişisel verilerin (mali veriler ve diğer veriler) yurtdışına çıkarılmasının önlemek için konulmuş bir şart. Avrupa Birliği de, Avrupa'da işlem yapmak isteyen banka ve finansal kurumlarına benzer koşullar yani sunucuların yerel olması ve kişisel verilerin dışarı çıkarılmaması şartını öne sürüyor.





Yeni Ödeme Sistemleri

Elektronik Ödeme Sistemleri



İnternet ile hayatımıza giren yeni ödeme sistemlerini kısaca hatırlatalım; internet öncesinde, kağıt para, kredi kartı, çek, senet şeklindeki ödeme sistemleri, bugün internet ve mobil teknolojilerin sunduğu olanaklar sayesinde 100 kadar farklı modele sahip. Bir kaç tanesini Cep Cüzdan, Bitcoin, Paypal, Sanal Pos, BaroKart olarak sayalım.



Hayatlarımızı kolaylaştıran yeni elektronik ödeme sistemlerinin en önemli sorunu güvenlik. Bu hem varlığın (para) güvenliği, hem de kişisel verilerin güvenliği anlamında önemli. Yukarıdaki BDDK koşulu da zaten buna işaret ediyor.



Elektronik ödeme sistemlerinin yaygınlaşması ile "nakitsiz hayat"a doğru gidiliyor. Avrupa ülkelerinde şimdilerde başlatılan nakitsiz hayat, sayısal uçurumun büyüyeceği gibi bazı tartışmaları da yanında getiriyor.





PayPal nedir?





İnternet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi olan Paypal, önceden yapılan ödeme ile internet üzerinden güvenli alışveriş yapılmasını ya da istenilen kişiye sadece bir e-posta adresi aracılığıyla para gönderilmesini sağlayan bir servis.



Aralık 1998'de --o dönem mevcut olan-- avuçiçi cihazlara güvenlik yazılımı geliştirmek üzere Confinity adıyla ABD'de kuruldu. PayPal bu şirketin "para transfer" hizmeti olarak 1999 yılında geliştirildi. Mart 2000'de firma bugünlerin ünlü girişimcisi, Tesla Motors'un sahibi Elon Musk'ın kurduğu online banka çözümleri geliştiren X.com ile birleşti. Musk bir süre sonra PayPal servisinin önemini anlayarak, o konuya odaklandı ve şirketin adı da 2001'de PayPal olarak değiştirildi. Şirket 2002'de halka açılması ve hemen arkasından eBay tarafından satın alınması ile birlikte dünya çapında gelişti. Özellikle e-Ticaret firmalarının önemli araçlarından birisi oldu.



Türkiye’de uzun yıllardır ve özellikle yurtdışı müşteriler için ödeme sistemi olarak kullanılan Paypal'ın yokluğu internet dünyası açısından bir kayıp olabilir ama aynı konuda bir çok firma şimdiden lisans almış durumda. Dolayısıyla PayPal kullanıcısı Türk birey ve firmaların şimdi diğer firmaları denemesi gerekiyor.

PayPal'in Türkiye'de bazı şirketlerle görüşme yaptığı belirtiliyor.