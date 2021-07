Linus Torvalds: Cahilce konuşmayı bırakın, aşı olun

Linux Kernel Summit discussions 10 Haziran 2021 Per, 11.08 Enrico Weigelt, metux IT Consult şunu yazdı: "Temelde yeni bir insanımsı ırk yaratacak olan bu insan deneyi programında asla yer almayacak *birçok* insan tanıyorum (insanlarda gen sekansı olan toksik başak proteinini üreten ve tüketen alıntı doğal görünmüyor). Ben de tüm ailemle birlikte onlardan biriyim. Lütfen delice ve teknik olarak yanlış olan aşı karşıtı yorumlarınızı kendinize saklayın. Ne hakkında konuştuğunuzu bilmiyorsunuz, mRNA'nın ne olduğunu bilmiyorsunuz ve aptalca yalanlar yayıyorsunuz. Belki de kötü eğitim yüzünden bunu farkında olmadan yapıyorsun. Belki de bunu, ne dediğini bilmeyen şarlatanların YouTube videolarını izlediğiniz için yapıyorsunuz. Ama kahretsin, yanlış bilgileri nereden almış olursanız olun, herhangi bir Linux çekirdeği tartışma listesi, aptal saçma masajlarınıza benden cevap almadan kalmayacak. Aşılar kelimenin tam anlamıyla on milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Sadece bilginiz için --eğer gerçekten bilgi almaya istekliyseniz-- : mRNA, genetik diziliminizi hiçbir şekilde değiştirmez. Bu tam olarak aynı - ve geçici - malzeme türünü, hücreleriniz normal hayatınızın bir parçası olarak her zaman dahili olarak üretir. Hücre süreçleri ve mRNA aşılarının yaptığı tek şey bir doz eklemektir. Daha sonra normal hücreleriniz o sivri proteini üretir, böylece vücudunuz nasıl yapılacağını öğrenir. mRNA'nın yarı ömrü birkaç saattir. Enjekte edilen herhangi bir mRNA'nın tümü bir veya iki gün içinde vücudunuzdan gider. Hiçbir şeyi değiştirmez sadece "yeni bir yabancı proteini tanır ve onunla savaşır. Vücudunuz artık nasıl yapılacağını biliyor olur. Ve evet, Vücudunuz bu yabancı maddeyle savaşmayı öğrenirken, siz bir süre bok gibi hissedersiniz. Bu normal ve bu senin yeni bir tehdit ile nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için kaynakları harcayan hücrelerinizle, sizin doğal reaksiyonunuz. Ve aşılar arasında mRNA olanlar en modern ve en hedefli olanlar. Çünkü tam olarak bir aşıda geleneksel olarak bulunan genetik materyali içermedikleri için (yani temelde bütün - zayıflatılmış - bakteri veya virüs genetiği malzeme). Yani mRNA aşıları aslında geleneksel aşılara nazaran *daha az* yabancı materyal içerir. Ve içinizde yayılan gerçek Covid-19 virüsünden *çok* daha az materyal. Dürüst olmak gerekirse, size farklı bir şekilde söyleyen ve size genetik materyalinizi değiştirdiğini söyleyen herkes basitçe söylersek ; eğitimsiz. Aşı karşıtı yalanlara inanmayı bırakın ve ailenizi ve etrafınızdaki insanları korumaya başlamak için aşı olun. Sanırım Almanya'dasınız ve COVID-19 sayıları düşüyor. Bu günlerde çok daha az yayılıyor, çünkü etrafınızdaki insanlar büyük ölçüde aşı olmaya başladı - etrafınızdakilerin yaklaşık yarısı ilk dozu aldı ve yaklaşık dörtte biri tamamen aşılanmış. Eğer sen ve ailen bugünlerde daha fazla korunuyorsanız, hepsi bu yüzden. Doğru seçimi yapan diğer insanlar nedeniyle. Ancak kayda değer bir notum da şu : mahallenizde hastalık sayılarının düştüğünü gördüğünüzde, bu azalan sayıların içinde sen ve ailen gibi insanlar kalmış olacak. Bu yüzden etrafınızdaki covid vakalarının düşmekte olduğu gerçeği konusunda kendinizi rahat hissetmeyin. Evet, etrafınızdaki tüm aşılı insanlar sizi de koruyacak, ancak başka bir dalga varsa, muhtemelen bir daha bulaşıcı versiyon - siz ve aileniz ihmalkarlığınız ve yanlış bilgileriniz yüzünden aşılanan insanlara nazaran daha yüksek risk altında olacaksınız. Gidin aşı olun. Aşı karşıtı yalanlara inanmayı bırakın. Ve çılgın komplo teorilerine inanmakta ısrar ederseniz, en azından Linux çekirdeği tartışma listelerinde bu konuda ÇENENİZİ KAPATIN."