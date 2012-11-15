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Fulya Canşen

fulyac@aol.com

15 Kasım 2012

Krizden kaçanlar Almanya'ya sığınıyor

Avrupa\'daki mali kriz Almanya’ya göçü rekor düzeyde arttırdı. En çok Yunanistan, İspanya ve Portekizliler göçüyor

Avrupa’daki mali kriz Almanya’ya göçü rekor düzeyde arttırdı. En çok Yunanistan, İspanya ve Portekizliler göçüyor. Türklerin sayısı ise azaldı.

2012 yılının ilk yarısında Euro krizinden Almanya’ya kaçanların sayısında geçen yıla oranla %15 gibi rekor düzeyde bir artış yaşandı. 2011’de de göç düzeyi doksanlı yıllarınkine ulaşmıştı. Bu yılın ilk altı ayında Almanya’ya gelenlerin sayısı yarım milyonu buldu.

 

Polonya yine en çok göç veren ülke

 

Wiesbaden’daki Federal İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Almanya’ya göç edenlerin çoğu AB, özellikle de Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi mali krizin en ağır yaşandığı ülkelerden geliyor. Yunanistan gelen göçmenlerin sayısında %78, Portekiz ve İspanya’dan gelenlerde %53 artış yaşandı. Euro bölgesinde olmayan Macaristan ve diğer Doğu Avrupa ülkelerden göçün de arttığı kaydediliyor. Almanya’ya bu yıl da en fazla göç veren ülke yine Polonya oldu.

 

Türklerin sayısı azaldı

 

Avrupa dışındaki ülkelerden Almanya’ya göç edenlerin sayısında çok az bir artış kaydedildiğini belirten istatistik dairesi, AB’ne üye olmayan Avrupa ülkelerinden göçün %5, Asya ülkelerinden %7 oranında artarken, bu oranın Afrika söz konusu olduğunda %10’u bulduğunu kaydediyor. Almanya’da yaşayan Türklerin sayısında 22.000 kadar bir azalma olduğu ortaya çıktı. Bunun Türklerin Alman vatandaşlığına geçmesi ve Türkiye’ye geri dönmesi olarak iki nedeni olduğu belirtiliyor.  Info Enstitüsünün yaptığı bir araştırmaya göre hala kendini Almanya’ya ait hissetmeyen Türklerin %45’i geleceğini Türkiye’de kurmak istiyor.

 

AB ekonomisinde durgunluk yaşanıyor

 

Federal İstatistik Dairesi, EUROSAT ile birlikte, Almanya ve diğer Euro bölgesi ülkelerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ile enflasyon oranlarındaki eğilimleri de açıkladı. Buna göre Almanya ve Fransa konjonktüründeki canlanmaya rağmen AB ekonomisinde %0,1’lik bir daralma kaydedildi. Enflasyon oranı da 2012 yılında &2,5 olarak tesbit edildi. Ekonomisi küçülen İspanya’daki ekonomik durgunluk da artarak devam ediyor. Portekiz ve Yunanistan ekonomisinde de gözle görülür bir daralma var.

 

Almanya ekonomisi mıknatıs gibi

 

İstatistik dairesinden yapılan açıklamada krizin Almanya’ya göçün itici gücü olduğuna dikkat çekiliyor. Geçtiğimiz aylarda da OECD, yaptığı bir araştırma sonucunda Almanya’nın ekonomisindeki canlanma nedeniyle, özellikle iş arayanlar için çekici bir göç ülkesi haline geldiğini açıklamıştı. OECD Almanya için “mıknatıs gibi” tanımlaması yapmıştı.

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