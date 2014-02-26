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Fulya Canşen

fulyac@aol.com

26 Şubat 2014

İkinci dünya savaşından beri en çok savaş 2013'te yaşandı

2013 yılında savaş sayısı arttı.

2013 yılında savaş sayısı arttı. Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, ikinci dünya savaşının sona ermesinden bu yana dünyadaki savaş sayısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 20 çatışmayı savaş adı altında sınıflandıran araştırmacılar, Suriye ve Afganistan’ın yanısıra Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşananları da savaş altında tanımladı. 2012’de savaş sayısı 18 olarak hesaplanmıştı.

Her yıl yapılan araştırma sonuçları, Mısır hükümeti ile Müslüman Kardeşler arasındaki gerilimin de savaş düzeyine ulaştığına işaret ediyor. Araştırma, çatışma sayısının da 414‘e çıktığını bunlardan 45’inde şiddetin tırmandığını ortaya koydu. 2012 yılında bu sayı 405  olarak tespit edilmişti. Araştırmayı yapan bilim adamları, savaş tanımını çatışmalarda askeri müdahale olup olmadığına ve çatışmaların sonucuna, ölü ve göç eden sayısına göre yapıyorlar.  Bu kriterlere göre çatışmalar en şiddetlisi savaş olmak üzere beş ayrı basamağa yerleştirilerek, „Conflict Barometer“ adı verilen  bir barometre oluşturuluyor.

Söz konusu barometreye göre en çok kaybın Suriye’de yaşandığı vurgulanıyor. Savaşların yarıdan fazlası Afrika’da yaşanırken sadece Sudan ve Güney Sudan’daki savaş sayısı beş olarak hesaplandı. Savaş olarak sınıflandırılan bütün çatışmaların iç savaş olduğu dikkat çekici. Ancak ülkeler arası çatışma sayısında da bir azalma görülmüyor. Ülkeler arası şiddet olayları 2013 yılında sekizden onbire çıkmış. Bunlar arasında İsrail ve Suriye ile Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunlar da sayılıyor.

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