Bu kez birkaç şiirimi paylaşmak istiyorum.

Aynen öyle bebek

Kadın sordu

dinle ilgin var mı

Düşündüm ve

hayır dedim yok

ya senin

Bazen var bazen yok

Gülümsedim

yani hayat gibi

bazen yaşarız bazen yaşamayız

Evet dedi

aynen öyle bebek

Bir yeraltı birahanesinde

Uzun zaman önceydi

ankara’da sakarya caddesinde

merdivenlerle inilen

bir yeraltı birahanesindeydik

Arka planda yüksek sesle

kulaklarda çınlayan bir müzik vardı

We will, we will rock you

We will, we will rock you

Arkadaşım Erdem ile bira içiyorduk

Bırden yarım metre sarı sakallarıyla o geldi

sokakta yaşıyordu.

Eskiden bir edebiyat dergisinin yayın yönetmeniydi

Umutsuz gözleri parladı birden

bir vahşi hayvan gibi bizi görünce

hemen selam verip oturdu yanımıza

Her gece birahaneleri dolaşır

tanıdık birilerini bulursa oturur bira içerdi

Bir yudum aldı biradan

ve gözleri tekrar parladı

çoktan hayal alemine dalmıştı

Erol dedi evleniyorum, Fethiye’de olacak düğünüm

Şöyle bir baktık gerçekten inanıyordu söylediğine

Bedava birayı bulmuştu ya

hemen götü kalkmıştı

Sonra bize düğününü ayrıntılarıyla anlattı.

İnsan böyledir bir şeye sahip oldugu an

geçmişi anında siler

ve kendisini bir hayal aleminde görür

Birkaç saaat sonra kalktık

gece yarısını çoktan geçmişti

karanlık merdivenleri dikkatle tırmanarak

sokağa çıktık

Müzik hâlâ devam ediyordu

We will, we will fuck you

Olmak ya da olmamak

Herşeye bok atan

bir bukowski mi olacağım yoksa

Hayır bunu istemiyorum doğrusu

O Mahler severdi

bense Rahmaninof

O bir alkolikti

bense kırk yılda bir içerim

Herşeyi küçümserdi biraz bilgece

bense hiçbir şeyi küçümsemem

kendimden başka

En iyisi herşeyi akışına bırakmak

zaten bırakmama şansım da yok

O akış devam edecek

İnceldiği yerden kopsun

bukowski’nin dediği gibi

vuruyum dibine

Fuck Off

“Mayıs Şiirleri” 2012