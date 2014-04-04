T24 LogoT24 Logo

Erol Anar

eerol850@gmail.com

TARİH

04 Nisan 2014

İktidar kavramı üzerine anarşist notlar

İktidar olgusu, çağlar boyunca insanın birbiri üzerinde egemen olma, yönetme ve yönlendirme arzularına neden olmuştur. Bu olgu, imparatorluklar kurmuş, yıkmış, toplumsal ve bireysel düzlemde ise ilişkilerin niteliğini belirlemiştir.

Devamını Oku

TARİH

20 Mart 2014

Gerçek nedir? Ya da gerçek gerçek midir?

Bu soru tarihsel olarak filozofların yanıt aradığı en önemli sorulardan birisidir. İnsanların çoğu aslında toplumsal yaşam içerisinde gerçeği aramazlar, daha doğrusu gerçek diye bir sorunları yoktur. Çünkü çoğu zaman gerçeğe ulaşma çabası riskli ve tehlikelidir.

Devamını Oku

TARİH

09 Mart 2014

Erdem, Taoizm ve Anarşizm üzerine notlar (2)

...

Devamını Oku

TARİH

06 Mart 2014

Erdem, Taoizm ve Anarşizm üzerine notlar (1)

Yıllar önce edebiyat atölyesi çalışması yaptığımda, öğrencilerimle birlikte Taoizmi ve erdem kavramını edebiyat açısından yorumlayan tek sayılık bir dergi çıkarmıştık. Bu dergide, Taoizmi değerlendiren öykü, şiir ve makaleler yer alıyordu. Dergi, yalnızca kendi içimizde değerlendirilmişti ve çevreye dağıltılmamıştı.

Devamını Oku

TARİH

02 Mart 2014

'Mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla doludur'

...

Devamını Oku

TARİH

23 Şubat 2014

Entelektüel

...

Devamını Oku

TARİH

13 Şubat 2014

Yabancılaşma kavramı ve günümüz toplumu üzerine

Tüketim toplumunun “gösterişçi yaşam biçimi”nden başka birşey değil bu özünde. Ancak internette, kendi gerçekliklerini farklı gösteriyorlar ve böylece kendi gerçeklerine de daha hızlı yabancılaşıyorlar.

Devamını Oku

TARİH

07 Şubat 2014

Hayatın görünmez eli

Ȍzgür olmayı seviyorum

Devamını Oku

TARİH

06 Şubat 2014

Soçi Kış Olimpiyatları başlıyor

Soçi Kış Olimpiyatları ile ilgili tartışmalar oyunlar sona erdikten sonra bile sona ermeyecek gibi görünüyor

Devamını Oku

TARİH

05 Şubat 2014

Aramzda bir monolog

Hayat çok hızla geçiyor

Devamını Oku

TARİH

30 Ocak 2014

Tüketim toplumunun kutsal mekânları AVM’ler ve Brezilya’daki AVM işgalleri üzerine

Piyasanın mikro görünümü olarak da değerlendirilen AVM’ler kapitalizmin kutsal mekânlarından birisidir. Dünyada hızla yayılan AVM’ler, alt ve orta sınıflardan insanlara bir çeşit vitrin işlevi görüyor ve onları da “sınıf atlamaya” özendiriyor.

Devamını Oku

TARİH

25 Ocak 2014

Soçi Kış Olimpiyatları’nda şiddet eylemlerine hayır!

2013 yılında Kafkasya’da, İslâmcı muhalif gruplar tarafından intihar saldırıları da dahil olmak üzere onlarca saldırı yapıldı. Ve birçok sivil ve masum insan, bu saldırılarda hayatını kaybetti.

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24