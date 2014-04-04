TARİH
04 Nisan 2014
İktidar olgusu, çağlar boyunca insanın birbiri üzerinde egemen olma, yönetme ve yönlendirme arzularına neden olmuştur. Bu olgu, imparatorluklar kurmuş, yıkmış, toplumsal ve bireysel düzlemde ise ilişkilerin niteliğini belirlemiştir.Devamını Oku
TARİH
20 Mart 2014
Bu soru tarihsel olarak filozofların yanıt aradığı en önemli sorulardan birisidir. İnsanların çoğu aslında toplumsal yaşam içerisinde gerçeği aramazlar, daha doğrusu gerçek diye bir sorunları yoktur. Çünkü çoğu zaman gerçeğe ulaşma çabası riskli ve tehlikelidir.Devamını Oku
TARİH
09 Mart 2014
TARİH
06 Mart 2014
Yıllar önce edebiyat atölyesi çalışması yaptığımda, öğrencilerimle birlikte Taoizmi ve erdem kavramını edebiyat açısından yorumlayan tek sayılık bir dergi çıkarmıştık. Bu dergide, Taoizmi değerlendiren öykü, şiir ve makaleler yer alıyordu. Dergi, yalnızca kendi içimizde değerlendirilmişti ve çevreye dağıltılmamıştı.Devamını Oku
TARİH
02 Mart 2014
TARİH
23 Şubat 2014
TARİH
13 Şubat 2014
Tüketim toplumunun “gösterişçi yaşam biçimi”nden başka birşey değil bu özünde. Ancak internette, kendi gerçekliklerini farklı gösteriyorlar ve böylece kendi gerçeklerine de daha hızlı yabancılaşıyorlar.Devamını Oku
TARİH
07 Şubat 2014
Ȍzgür olmayı seviyorumDevamını Oku
TARİH
06 Şubat 2014
Soçi Kış Olimpiyatları ile ilgili tartışmalar oyunlar sona erdikten sonra bile sona ermeyecek gibi görünüyorDevamını Oku
TARİH
05 Şubat 2014
Hayat çok hızla geçiyorDevamını Oku
TARİH
30 Ocak 2014
Piyasanın mikro görünümü olarak da değerlendirilen AVM’ler kapitalizmin kutsal mekânlarından birisidir. Dünyada hızla yayılan AVM’ler, alt ve orta sınıflardan insanlara bir çeşit vitrin işlevi görüyor ve onları da “sınıf atlamaya” özendiriyor.Devamını Oku
TARİH
25 Ocak 2014
2013 yılında Kafkasya’da, İslâmcı muhalif gruplar tarafından intihar saldırıları da dahil olmak üzere onlarca saldırı yapıldı. Ve birçok sivil ve masum insan, bu saldırılarda hayatını kaybetti.Devamını Oku
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