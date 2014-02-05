Aramzda bir monolog

Hayat çok hızla geçiyor

Bir rüzgâr gibi

Rüzgârın ferahlığını yüzümüzde hissettik

Aynı anda hızla kaybolup gitti

Geride sadece bir his kaldı

Sanki hiç yaşanmamış

Bir anlık ferahlık hissi

İşte hepsi bu

Kadın başka bir şey düşünüyordu

Bazen kaybolup gitmek istiyorum

Her şeyi bırakıp gözden yitmek

Neden istediğimiz şeyleri yapamıyoruz

Hatalıyız

Hayatımızı bir yabancı gibi seyrediyoruz

Bir yabancıyı yaşar gibi yaşıyoruz onu

Daha sonra bir süre sustu

Tekrar konuşmaya başladı

Birçok şeyi engelliyoruz

Önce kendimizi

Sonra sorumluluklar

Tabular

Yasalar

Bilmiyorum

Birçok şey

İstediğimiz ve olduğumuz gibi yaşasaydık

O zaman mutlu olabilirdik belki

Risk almaktan ölümüne korkuyoruz

En büyük risk olan ölüm riskini

Çoktan aldığımızın farkında bile değiliz

Güzellikleri yaşamıyoruz

Programlanmış robotlar gibi

Her zaman kurallara uyuyoruz

Her şey karanlık her şey

Karanlık ölümden de kötü

Adam kadının gözlerinin içine bakarak

Ben karanlık yanımı görüyor

Sağır yanımı işitiyorum bazen

Hepimizin içinde karanlık sağır bir yan var

Çoğu zaman bilmiyoruz bunu

Görmüyor işitmiyoruz

Bazen işitmek istiyoruz

Gerçekte ne istediğimizi bilmiyoruz

Kadın sanki adamı işitmiyor gibiydi

Hayat daha kolay olmalıydı

Aslında kolay da

Fakat onu

Çevremizdeki insanlar zorlaştırıyor

Git ünlü insanların hayatlarını incele

Zenginlerin

Güzellerin

Güçlülerin

Bunların hepsi alabildiğine mutsuz

O zaman bir insan

Hayattan ne istemeli

Güzellik

Ün

Güç

Ya da

Para mı

Bilmiyorum

Bunların hiçbiri değil en azından

Bir süre durduktan sonra

Neden bir insanı sevemiyorum

İnsanlar neden beni hep hayal kırıklığına uğratıyor

Adam ise dinliyordu neden sonra konuştu

Her şeyi unut

Görüyorum

Sen hayatını bir elbise gibi giyinmişsin

Bir kırmızı elbise gibi

Senin hayatın kırmızı

Düşün bunu ve

Hayatın ne kadar güzel olduğunu

Kadın uzaklara bakıyordu

Vay canına dedi

Sadece biraz rüzgâra ihtiyacımız var

Yaşadığımızı anlamak için

İşte hepsi bundan ibaret

Mayıs şiirleri (diyaloglar)

Parana-brezilya

Ocak 2014