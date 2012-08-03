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Erol Anar

eerol850@gmail.com

03 Ağustos 2012

Kısa bir veda yazısı

Yaklaşık altı aydır T24’e yazılar yazıyorum...

Yaklaşık altı aydır T24’e yazılar yazıyorum. Portekizce kitap çalışmalarım nedeniyle yazılarıma ara veriyorum. T24’e, yazılarıma hiçbir şekilde müdahale etmeyen ve sansür uygulamayan sayın yayın yönetmeni Doğan Akın’a, çalışanlara ve okurlara bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum...

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