'Eflatun izler bırakıyor çocuklar ciğerlerine izmaritlere ve şehrin çukurlarına...'

Bugün köşemi sevgili dostum şair Erdem Balcı'nın "Uğultular" adli şiir kitabında bana ithaf ettiği çok sevdigim şiirine bırakmak istiyorum.

İki milyon

Erol Anar’a

I

eflatun izler bırakıyor çocuklar

bardaklara

kötü masalara ve şaşıran hayrete

boş kibrit kutularına

ve sürekli bozulan bir çakmağa gülüyoruz

ahmet’in beresi uzak bir dostun yıldızsız gecesi gibi

bakıyor bize

ve bu kaçıncı otelse biz yine oradaydık

öfkesini sakladığı tuhaf renkli battaniyeleriyle

oradaydık

görmedin kör değildin ama görmedin

eflatun izler bırakıyor çocuklar

tel örgülere bir kadının boynuna ve

sır olmaktan çıkmış fısıltıya

elimin onurunu hatırladığımda

boğazıma düğümlenen toz bulutundan damarı

dilsiz bir gecenin şaşkın/ boş/ anlamsız

şişeleriyle birlikte saydım

mayk, dede, ernosto

aynı fitilin ters ateşleri gibi buluşuyor gözlerimizin

kavanozunda

erol’un sakallarından ritsos’un yıldızları düşüyor

birlikte gülüyoruz yıldızlara

sahi kimdi kaybolan

kimdi duvarları karalayan

agnostik/ ayna/ vicdan

ve bana birşeyler bağışlayan kadın kimdi

eflatun izler bırakıyor çocuklar

kolonya şişelerinin kapaklarına

ispirtoya tiner tenekelerine

ciğerlerine izmaritlere ve şehrin çukurlarına

kusfi/paki/nori ve utanmaz kalplerimiz var

unutarak ve kaybolarak öğreniyoruz

biz buradaydık görmediniz

II

eflatun izler bırakıyor çocuklar

derin yalanlara büyük nefeslere

perdelere basmadan yürüyen hamam böceklerine

kalbimiz bakırdı

rengi turuncu

titreyip duran yağmura bugün de direndi

söğüdün yeşil kalan yaprakları

durak sessiz sakin ve sapsarı bekliyordu

attım seni sildim tuğlaların yanına

artık var gibi duran bir yokuşun ortasındayım

boş peynir tenekelerine peynir suyu gibi gri bir yağmur

yağıyordu

yokuşun sonunda alnına yıldız arayan bir gölge ile karşılaştım

doğruldu ve doğulu

ama modern bir kervanla kaybolan ayışığı için

birazdan damlar

birazdan gelir/gelir ve güler parmağındaki gümüşi yüzükle

dedi

buyur bakır kalbim

buyur turuncu

kitaplardan sızan bir pergel buldum

kelimelerin çivisini arıyordu

onu başında altı olan bir sıfırın içinde gördüm

üstelik kalın bıyıklı kamyon şoförü avluyu terketmişti

artık kasım

artık soğuk ve odalar daha kalabalık

bir akbaba pergele güldü

kitap ona/defter herkese

kamyon şoförü aynı naif ciddiyetle baktı

küpeli uzun saçlı çocuklara

kızlar boş anlamsız hüzünlerini

daha hüzünlü şeyler düşünerek

bira bardaklarının önüne bıraktı

onu gördüm

seke seke kaçan bir gergedan sürüsünün içindeydi

iyice zayıflamıştı ve artık ağlamıyordu

Erdem Balcı

“Uğultular”

Öteki Yayınevi, Ankara