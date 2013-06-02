T24 LogoT24 Logo

Erol Anar

eerol850@gmail.com

02 Haziran 2013

Bundan sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Toplumların tarihinde bazı dönüm noktaları vardır, işte o zaman onu başlatan olayın bir önemi de kalmaz

Toplumların tarihinde bazı dönüm noktaları vardır, işte o zaman onu başlatan olayın bir önemi de kalmaz.  İçten içe yanan köz bir anda alevlenir ve giderek büyür. İş giderek iktidarın zulmüne ve adaletsizliğine tepkiye dönüşür. Düdüklü tencere patlamıştır. İşte o zaman bu kıvılcımı ortaya çıkmasına neden olan olayın önemi kalmaz. İş toplumsal bir muhalefete dönüşür. Fransız devriminden Bolivya’da diktatörlüğün düşmesinin kıvılcımını atan bir avuç insana kadar bu böyle olmuştur.

Gezi parkı olayında ise, bir anda olayların kendiliğinden büyümesi ve toplumsal bir muhalefete  dönüşmesi, hükümeti şaşkınlığa sürükledi ve  ne diyeceğini bilemez duruma getirdi. Çünkü her zaman olduğu gibi bu olayı da gaz ve şiddet kullanımı ile  önleyebileceğini sandı.

CNN International’dan BBC’ye dünya medyası canlı yayında. ABD ve AB polis şiddetini kınıyor. Uluslararası insan hakları örgütleri hükümetin şiddetine karşı kampanyalar örgütlüyor.  Uluslarası Af Ȍrgütü, İnsan Hakları  İzleme Ȍrgütü, İHD, Mazlum-Der polis şiddetini kınıyorlar. Ve giderek daha çok insan, her kesimden her düşünceden, - AKP’ye oy vermiş olanlardan bile-  sokağa çıkarak demokratik tepkisini ortaya koyuyor. Soldan kemalistine, futbol takımı taraftarından ünlüsüne değişik siyasal düşüncelere mensup  bir çok insan Türkiye tarihinde olmadığı şekilde yanyana demokratik protesto yapıyor. Başbakanın sık sık övünerek dile getirdiği yüzde elli oy almış olmak, insanların düşünce ve muhalefet özgürlüğünü hiçe saymaya ve topluma karşı güç kullanmaya hak vermiyor.

Elbette buradan bir devrim çıkmayacak, çıkması da gerekmiyor şu haliyle. Ȍnemli olan ilk kez insanların sokağa çıkarak, baskı ve şiddete rağmen demokratik tepkilerini dile getirmesiydi. Kaybeden ise AKP hükümeti ve olayı görmezden gelen Türk medyası oldu. Bundan sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eylemin sonucundan çok kendisi önemlidir.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

erol anartürkiyeistanbulgezi parkımedyabasıntaksim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

Yazarın Diğer Yazıları

İktidar kavramı üzerine anarşist notlar

İktidar olgusu, çağlar boyunca insanın birbiri üzerinde egemen olma, yönetme ve yönlendirme arzularına neden olmuştur. Bu olgu, imparatorluklar kurmuş, yıkmış, toplumsal ve bireysel düzlemde ise ilişkilerin niteliğini belirlemiştir.

Gerçek nedir? Ya da gerçek gerçek midir?

Bu soru tarihsel olarak filozofların yanıt aradığı en önemli sorulardan birisidir. İnsanların çoğu aslında toplumsal yaşam içerisinde gerçeği aramazlar, daha doğrusu gerçek diye bir sorunları yoktur. Çünkü çoğu zaman gerçeğe ulaşma çabası riskli ve tehlikelidir.

Erdem, Taoizm ve Anarşizm üzerine notlar (2)

...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24