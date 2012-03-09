T24 LogoT24 Logo

Erol Anar

eerol850@gmail.com

09 Mart 2012

Brezilya’da bir kadınlar günü etkinliği

Brezilya’nın Curitiba kentinde Pinhais Belediyesi tarafından düzenlenen dünya kadınlar günü etkinliğine kamu emekçisi ve bölge halkından yüz ellliden fazla kadın katıldı.

 

 
Brezilya’nın Curitiba kentinde Pinhais Belediyesi tarafından düzenlenen dünya kadınlar günü etkinliğine kamu emekçisi ve bölge halkından yüz ellliden fazla kadın katıldı.
 
\
 
Etkinlik, Acerte o Passo okulunun tango gösterisi ile başladı. 
 
Etkinliğe Pinhais Belediye Baskanı Luizão Goulart, Belediye Sağlık Sekreteri Vilma Serra ve kent yargıcı Jose Orlando Bremer de katıldılar. Eskiden Brezilya İşçi Partisi’nin kentteki kadın temsilcisi olan Sağlık Sekreteri  Vilma Serra, emekçi kadınların tarihsel mücadelesini anlattı. Ve eşitlik mücadelesinin bugün hâlâ sürdüğünü belirtti.
 
Belediye Başkanı Luizão Goulart ise, belediyede bütün üst görevlerde kadınların görev aldığını söyledi. Ve buna baskan yardımcısı ve müdürlerin çoğunun dahil olduğuna dikkat çekti.
 
Kent yargıcı Jose Orlando Bremer ise, Maria da Penha Yasası’nı uygulamaktan ve kadın haklarını korumaktan memnun oldugunu belirtti. Maria da Penha Yasası, Brezilya’da şiddet gören kadınların haklarını güvence altına alan bir yasa.
 
Bu konuşmalardan sonra CAPS-II (Centro de Atençao Psicosocial=Psikososyal Bakım Merkezi) üyeleri toplantıya katilan tüm kadınlara birer gül dağıttılar.
 
\
 
Brezilya’da hâlâ birçok kadın şiddet eve eşitsiz uygulamalara maruz kalıyor. Kadınlar, bu yüzden bu tür etkinliklerin  kadınların hak arama mücadelesine az da olsa katkıda bulunduğunu belirtiyorlar. Toplantıya katilan Brezilyalı kadınlar, ülkede ve tüm dünyada kadınların eşitlik mücadelesinde daha alınması gereken çok yol olduğunun altını çiziyorlar.
 
 
YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

erol anarbrezilyai kadınlar günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

Yazarın Diğer Yazıları

İktidar kavramı üzerine anarşist notlar

İktidar olgusu, çağlar boyunca insanın birbiri üzerinde egemen olma, yönetme ve yönlendirme arzularına neden olmuştur. Bu olgu, imparatorluklar kurmuş, yıkmış, toplumsal ve bireysel düzlemde ise ilişkilerin niteliğini belirlemiştir.

Gerçek nedir? Ya da gerçek gerçek midir?

Bu soru tarihsel olarak filozofların yanıt aradığı en önemli sorulardan birisidir. İnsanların çoğu aslında toplumsal yaşam içerisinde gerçeği aramazlar, daha doğrusu gerçek diye bir sorunları yoktur. Çünkü çoğu zaman gerçeğe ulaşma çabası riskli ve tehlikelidir.

Erdem, Taoizm ve Anarşizm üzerine notlar (2)

...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24