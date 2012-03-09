Brezilya’da bir kadınlar günü etkinliği

Brezilya’nın Curitiba kentinde Pinhais Belediyesi tarafından düzenlenen dünya kadınlar günü etkinliğine kamu emekçisi ve bölge halkından yüz ellliden fazla kadın katıldı.

Etkinlik, Acerte o Passo okulunun tango gösterisi ile başladı.

Etkinliğe Pinhais Belediye Baskanı Luizão Goulart, Belediye Sağlık Sekreteri Vilma Serra ve kent yargıcı Jose Orlando Bremer de katıldılar. Eskiden Brezilya İşçi Partisi’nin kentteki kadın temsilcisi olan Sağlık Sekreteri Vilma Serra, emekçi kadınların tarihsel mücadelesini anlattı. Ve eşitlik mücadelesinin bugün hâlâ sürdüğünü belirtti.

Belediye Başkanı Luizão Goulart ise, belediyede bütün üst görevlerde kadınların görev aldığını söyledi. Ve buna baskan yardımcısı ve müdürlerin çoğunun dahil olduğuna dikkat çekti.

Kent yargıcı Jose Orlando Bremer ise, Maria da Penha Yasası’nı uygulamaktan ve kadın haklarını korumaktan memnun oldugunu belirtti. Maria da Penha Yasası, Brezilya’da şiddet gören kadınların haklarını güvence altına alan bir yasa.

Bu konuşmalardan sonra CAPS-II (Centro de Atençao Psicosocial=Psikososyal Bakım Merkezi) üyeleri toplantıya katilan tüm kadınlara birer gül dağıttılar.

Brezilya’da hâlâ birçok kadın şiddet eve eşitsiz uygulamalara maruz kalıyor. Kadınlar, bu yüzden bu tür etkinliklerin kadınların hak arama mücadelesine az da olsa katkıda bulunduğunu belirtiyorlar. Toplantıya katilan Brezilyalı kadınlar, ülkede ve tüm dünyada kadınların eşitlik mücadelesinde daha alınması gereken çok yol olduğunun altını çiziyorlar.