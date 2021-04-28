İşlemleri maskesiz yapabileceğiniz tek vergi dairesi: İnteraktif Vergi Dairesi

2021/8 sayılı "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında "uzaktan çalışma", "dönüşümlü çalışma" gibi esnek çalışma yöntemlerine geçildi ve günlük çalışma saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlendi.

Bankalar da çalışma saatlerini benzer şekilde yeniden belirledi. Zaten beyaz yakalılar uzun zamandır evden çalışıyor.

Peki, bu ortamda vergi dairesine verilmesi gereken dilekçeleri riske girmeden nasıl verebiliriz?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde "İşlemlerinizi MASKESİZ yapabileceğiniz tek vergi dairesi İnteraktif Vergi Dairesi" mottosuyla mükellefleri elektronik ortamda dilekçe vermeye çağırıyor.

GİB 23 Nisan’da yaptığı bir duyuru ile Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça mükelleflerin ve vergi dairesi çalışanlarının kalabalık ortamlarda bulunmaması ve vergi dairelerinde oluşması muhtemel yoğunlukları azaltmak amacıyla mükelleflerin vergi dairelerine vermeleri gereken dilekçelerin tamamını İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda verebileceklerini ve ödemelerini yapılabileceklerini hatırlattı.

Sistemden kimler yararlanabiliyor?

Sistemden;

- Kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

- e-Devlet şifresi bulunan,

- https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden e-devlet ile "kayıt ol" menüsünden şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi şifre edinme işlemleri hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İnteraktif vergi dairesi üzerinden hangi işlemler yapılabiliyor?

İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılabilecek işlemler her geçen gün artıyor. Bugün itibariyle yapılabilecek işlemler şunlar.

Kendinizin ve karşınızdakilerin sağlığını düşünüyorsanız bu imkânı mutlaka değerlendirmelisiniz!

İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı ile Yapılabilen Şifresiz Hızlı Ödemeler:

Belge numarası ile ödeme

Motorlu taşıt vergisi ödeme

Tecilli borç ödeme

Trafik para cezası ödeme

Cep telefonu harcı ödeme

Pasaport Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme

Sürücü Belgesi Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme

Sürücü Belgesi Harcı Ödeme

T.C. Kimlik Kartı Bedeli Ödeme

Tapu harcı ödeme

Umuma Mahsus Pasaport Harcı Ödeme

Referans Numarası İle Ödeme

Yabancı Plaka ile MTV VE TPC Ödeme

Yurt dışı çıkış harcı ödeme

Yargı harcı kaynağı sorgulama ve görüntüleme

İnteraktif Vergi Dairesi ile Yapılabilen Şifresiz Doğrulama Hizmetleri:

E-Belge doğrulama

E-Vergi levhası sorgulama

Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama

Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama

ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama

Re ’sen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama

Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama

Vergi kimlik numarası sorgulama

Vergi kimlik numarası doğrulama

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemine Giriş Yaptıktan Sonra Erişebilecek Bilgileriniz:

E-tebligatlarım

Elektronik yoklamalarım

Emanet Defterim

Sicil bilgilerim

Vergi Ceza İhbarnamelerim

Şirketlerdeki Yöneticilik ve Ortaklık Bilgileri

Şirketinizin Ortaklık ve Yöneticilik Bilgiler

Ödeme Kaydedici Cihazlarım

Belge Basım Bilgilerim

E-Arşiv Faturalarım

Araç Bilgilerim

Vergiye Uyumda Vergi İndirim Bilgisi

Takdire Sevk Bilgilerim

Tahsilat Bilgilerim

Tahakkuk Bilgilerim

Adıma Kesinti Yapan Firma/Şahısların Listesi

İnteraktif Vergi Dairesi Sitemine Giriş Yapıldıktan Sonra Yapabilecek İşlemler: Mükellefiyet İşlemleri:

İş yeri adres değişikliği bildirimi

İşe başlama bildirimi

Mükellefiyet durum yazısı talebi

Şube iş yeri açılış bildirimi

Şube iş yeri kapanış bildirimi

Unvan değişikliği dilekçesi

Yönetici değişikliği dilekçesi

Muhtasar Beyanname Verme Dönem Değişikliği Bildirimi

Ek faaliyete başlama dilekçesi

Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi

Hisse devri dilekçesi

İletişim Bilgileri Güncelleme Dilekçesi

Sermaye Artırımı Dilekçesi

Vergi Türü Değişikliği Dilekçesi

Sermaye Azaltımı Dilekçesi

Şube Mükellefiyet Yazısı Talebi

Apartman Yöneticiliği Sicil Açılış Dilekçesi

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Talep Dilekçesi

Yeniden Yoklama Talebinde Bulunma Dilekçesi

e-Vergi Levhası Oluşturma

Adi Ortaklık İşe Başlama Bildirimi

İş Ortaklığı İşe Başlama Bildirimi

Turizm Katkı Payı Mükellefiyet Tesisi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi

Ödeme ve Borç İşlemleri:

Borç durum yazısı talebi

Taksitlendirme/Tecil Talebi Dilekçesi (6183 S. Kanunun 48. Maddesi Kapsamında)

Taksitlendirme/Tecil Bilgilerim

Borç Ödeme ve Detay

E-Haciz Bilgilerim

Mahsup/İade Talebi Dilekçesi

Ödeme Emirlerim

Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi

Ek Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme İşlemleri

Ödemelerim ve Alındılarım

Borç olmaması durumunda haciz kaldırma talebi

İkincil Sorumluluk Borç Bilgilerim

Yurt dışına çıkış harcı sorgulama

Sanal Pos Ödemelerim

Diğer Ödemelerim

Vergi İşlemleri:

Özelge talebi

Vergi ceza ihbarnamesi indirim talebi

Vergi ceza ihbarnamesi uzlaşma talebi

Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine Dair Dilekçe

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Özelge Talebi

Engellilik Vergi İndirimi Dilekçesi

Mukimlik Belgesi Talebi Dilekçesi (Request For Certificate Of Residence)

Gayrimenkul Sermaye İradına Konu Malın Elden Çıkarılması ile Gelirin Son Bulması Dilekçesi

Vergi Ceza İhbarnamesinin Düzeltilmesi/Kaldırılması Dilekçesi

Bilanço-Gelir Tablosu veya İşletme Hesabı Özeti Onay Talebi

Harç ve Değerli Kağıt Bedeli İade Talebi Dilekçesi

Eczane Bilgi Formu Talebi

İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Gelir Vergisi İade Talep Dilekçesi

Satış Hasılatı Bilgi Formu Talebi

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Dilekçesi

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçiş Dilekçesi

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Uzlaşma Talebi Dilekçesi

Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname Yükümlülüğünün Sona Erme Bildirimi Dilekçesi

Belge İptal Talep Dilekçesi

Adres Değişikliği Durumunda Belgelerin Yeni Adreste Kullanılmasına Dair Dilekçe

Beyanname İşlemleri:

Beyanname ve Tahakkuk Bilgilerim

Geçerli E-Beyanname Sözleşmelerim

E-Beyanname sözleşme iptali

Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname İşlemleri

İş yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Giriş

İş Yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Ara

Bağlantılar:

E-Fatura sistemine erişim

Defter beyan sistemine erişim

Hazır beyan sistemine erişim

Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim

Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim

ÖKC Bildirimleri

Diğer İşlemler: