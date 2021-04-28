İşlemleri maskesiz yapabileceğiniz tek vergi dairesi: İnteraktif Vergi Dairesi

2021/8 sayılı "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında "uzaktan çalışma", "dönüşümlü çalışma" gibi esnek çalışma yöntemlerine geçildi ve günlük çalışma saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlendi.
Bankalar da çalışma saatlerini benzer şekilde yeniden belirledi. Zaten beyaz yakalılar uzun zamandır evden çalışıyor.
Peki, bu ortamda vergi dairesine verilmesi gereken dilekçeleri riske girmeden nasıl verebiliriz?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde "İşlemlerinizi MASKESİZ yapabileceğiniz tek vergi dairesi İnteraktif Vergi Dairesi" mottosuyla mükellefleri elektronik ortamda dilekçe vermeye çağırıyor.
GİB 23 Nisan’da yaptığı bir duyuru ile Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça mükelleflerin ve vergi dairesi çalışanlarının kalabalık ortamlarda bulunmaması ve vergi dairelerinde oluşması muhtemel yoğunlukları azaltmak amacıyla mükelleflerin vergi dairelerine vermeleri gereken dilekçelerin tamamını İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda verebileceklerini ve ödemelerini yapılabileceklerini hatırlattı.
Sistemden kimler yararlanabiliyor?
Sistemden;
- Kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
- e-Devlet şifresi bulunan,
- https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden e-devlet ile "kayıt ol" menüsünden şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabiliyor.
İnteraktif Vergi Dairesi şifre edinme işlemleri hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
İnteraktif vergi dairesi üzerinden hangi işlemler yapılabiliyor?
İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılabilecek işlemler her geçen gün artıyor. Bugün itibariyle yapılabilecek işlemler şunlar.
Kendinizin ve karşınızdakilerin sağlığını düşünüyorsanız bu imkânı mutlaka değerlendirmelisiniz!
İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı ile Yapılabilen Şifresiz Hızlı Ödemeler:
- Belge numarası ile ödeme
- Motorlu taşıt vergisi ödeme
- Tecilli borç ödeme
- Trafik para cezası ödeme
- Cep telefonu harcı ödeme
- Pasaport Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme
- Sürücü Belgesi Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme
- Sürücü Belgesi Harcı Ödeme
- T.C. Kimlik Kartı Bedeli Ödeme
- Tapu harcı ödeme
- Umuma Mahsus Pasaport Harcı Ödeme
- Referans Numarası İle Ödeme
- Yabancı Plaka ile MTV VE TPC Ödeme
- Yurt dışı çıkış harcı ödeme
- Yargı harcı kaynağı sorgulama ve görüntüleme
İnteraktif Vergi Dairesi ile Yapılabilen Şifresiz Doğrulama Hizmetleri:
- E-Belge doğrulama
- E-Vergi levhası sorgulama
- Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama
- Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama
- ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama
- Re ’sen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama
- Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama
- Vergi kimlik numarası sorgulama
- Vergi kimlik numarası doğrulama
İnteraktif Vergi Dairesi Sistemine Giriş Yaptıktan Sonra Erişebilecek Bilgileriniz:
- E-tebligatlarım
- Elektronik yoklamalarım
- Emanet Defterim
- Sicil bilgilerim
- Vergi Ceza İhbarnamelerim
- Şirketlerdeki Yöneticilik ve Ortaklık Bilgileri
- Şirketinizin Ortaklık ve Yöneticilik Bilgiler
- Ödeme Kaydedici Cihazlarım
- Belge Basım Bilgilerim
- E-Arşiv Faturalarım
- Araç Bilgilerim
- Vergiye Uyumda Vergi İndirim Bilgisi
- Takdire Sevk Bilgilerim
- Tahsilat Bilgilerim
- Tahakkuk Bilgilerim
- Adıma Kesinti Yapan Firma/Şahısların Listesi
İnteraktif Vergi Dairesi Sitemine Giriş Yapıldıktan Sonra Yapabilecek İşlemler: Mükellefiyet İşlemleri:
- İş yeri adres değişikliği bildirimi
- İşe başlama bildirimi
- Mükellefiyet durum yazısı talebi
- Şube iş yeri açılış bildirimi
- Şube iş yeri kapanış bildirimi
- Unvan değişikliği dilekçesi
- Yönetici değişikliği dilekçesi
- Muhtasar Beyanname Verme Dönem Değişikliği Bildirimi
- Ek faaliyete başlama dilekçesi
- Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi
- Hisse devri dilekçesi
- İletişim Bilgileri Güncelleme Dilekçesi
- Sermaye Artırımı Dilekçesi
- Vergi Türü Değişikliği Dilekçesi
- Sermaye Azaltımı Dilekçesi
- Şube Mükellefiyet Yazısı Talebi
- Apartman Yöneticiliği Sicil Açılış Dilekçesi
- Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Talep Dilekçesi
- Yeniden Yoklama Talebinde Bulunma Dilekçesi
- e-Vergi Levhası Oluşturma
- Adi Ortaklık İşe Başlama Bildirimi
- İş Ortaklığı İşe Başlama Bildirimi
- Turizm Katkı Payı Mükellefiyet Tesisi
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi
Ödeme ve Borç İşlemleri:
- Borç durum yazısı talebi
- Taksitlendirme/Tecil Talebi Dilekçesi (6183 S. Kanunun 48. Maddesi Kapsamında)
- Taksitlendirme/Tecil Bilgilerim
- Borç Ödeme ve Detay
- E-Haciz Bilgilerim
- Mahsup/İade Talebi Dilekçesi
- Ödeme Emirlerim
- Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
- Ek Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme İşlemleri
- Ödemelerim ve Alındılarım
- Borç olmaması durumunda haciz kaldırma talebi
- İkincil Sorumluluk Borç Bilgilerim
- Yurt dışına çıkış harcı sorgulama
- Sanal Pos Ödemelerim
- Diğer Ödemelerim
Vergi İşlemleri:
- Özelge talebi
- Vergi ceza ihbarnamesi indirim talebi
- Vergi ceza ihbarnamesi uzlaşma talebi
- Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine Dair Dilekçe
- 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Özelge Talebi
- Engellilik Vergi İndirimi Dilekçesi
- Mukimlik Belgesi Talebi Dilekçesi (Request For Certificate Of Residence)
- Gayrimenkul Sermaye İradına Konu Malın Elden Çıkarılması ile Gelirin Son Bulması Dilekçesi
- Vergi Ceza İhbarnamesinin Düzeltilmesi/Kaldırılması Dilekçesi
- Bilanço-Gelir Tablosu veya İşletme Hesabı Özeti Onay Talebi
- Harç ve Değerli Kağıt Bedeli İade Talebi Dilekçesi
- Eczane Bilgi Formu Talebi
- İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Gelir Vergisi İade Talep Dilekçesi
- Satış Hasılatı Bilgi Formu Talebi
- Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Dilekçesi
- Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçiş Dilekçesi
- 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Uzlaşma Talebi Dilekçesi
- Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname Yükümlülüğünün Sona Erme Bildirimi Dilekçesi
- Belge İptal Talep Dilekçesi
- Adres Değişikliği Durumunda Belgelerin Yeni Adreste Kullanılmasına Dair Dilekçe
Beyanname İşlemleri:
- Beyanname ve Tahakkuk Bilgilerim
- Geçerli E-Beyanname Sözleşmelerim
- E-Beyanname sözleşme iptali
- Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname İşlemleri
- İş yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Giriş
- İş Yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Ara
Bağlantılar:
- E-Fatura sistemine erişim
- Defter beyan sistemine erişim
- Hazır beyan sistemine erişim
- Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
- Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
- ÖKC Bildirimleri
Diğer İşlemler:
- Cep telefonu bilgisinin güncellenmesi (İVD işlemleri için kullanılan cep tel.)
- Şifre değişikliği