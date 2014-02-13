Torba Kanun’da önemli vergi düzenlemeleri var!

6 Şubat’ta TBMM’de kabul edilip kanunlaşan; 10 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı’na onayına sunulan ve dolayısıyla henüz yürürlüğe girmemiş olan 6518 Sayılı torba Kanun sadece “internet ortamının düzenlenmesine” ilişkin hükümler içermiyor. İnternete ilişkin hükümleriyle bir süredir yoğun biçimde kamuoyunun gündeminde olan 6518 sayılı Kanun, vergiler konusunda da oldukça önemli düzenlemeler içeriyor. Aşağıda bu düzenlemelerden belli başlı olanlarını sıralamaya çalışacağız.

Sınaî mülkiyet haklarına vergi istisnası geliyor

6518 sayılı Kanun’a göre, Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

· Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

· Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,

· Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,

· Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

% 50’si kurumlar vergisinden istisna edilecek ve bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanacak. Bir diğer önemli nokta, bu istisna gelir vergisi mükellefleri için de uygulanacak.

Kanun’daki hükme göre, bu istisna 01/01/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara uygulanacak.

Gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı KDV’den istisna olacak

Kanun’a göre yukarıda bahsettiğimiz düzenleme kapsamındaki Ar-Ge, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların “kiralanması, devri veya satışı” KDV’den de istisna tutulacak.

Asgari Ar-Ge Personeli çalıştırma zorunluluğu hafifliyor

Kanun’la, Ar-Ge Merkezi kurulması için gereken elli tam zamanlı eş değer Ar-Ge personeli sayısını otuza kadar indirme veya sektörler itibarıyla farklılaştırma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş. Bakanlar Kurulu’nun, ciddi sıkıntıların olduğu bu noktaya ilişkin yetkisini en kısa sürede kullanacağını düşünmek yerinde olacaktır.

Ön ödemeli mobil internette Özel İletişim Vergisi düşüyor

6518 sayılı Kanun ile bu alandaki önemli bir vergi adaletsizliği de gideriliyor. Buna göre, Bakanlar Kuruluna verilen yetki ile ön ödemeli (faturasız) hatları üzerinden mobil internet kullanan abonelere uygulanan %25 özel iletişim vergisinin, faturalı hat kullanan abonelerinki gibi %5’e düşürülmesinin önü açılıyor.

Engelli istihdamında yeni vergisel avantajlar geliyor

Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan “korumalı işyerlerinde” istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ünün beyan edilen gelir veya kurum kazancından indirilmesi mümkün olacak. Buna ek olarak korumalı iş yerleri Çevre Temizlik Vergisinden de muaf tutulacaklar.

6518 sayılı Kanun kamu ihale süreci, internet düzenlemeleri ve sosyal politika gibi birçok konuda önemli hükümler içeriyor. Yukarıda Kanun’la getirilen belli başlı vergisel konuların altını çizmeye gayret ettik. Tekrar vurgulayalım, Kanun henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş değil.

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