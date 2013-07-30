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Emrah Akın

eakin@kpmg.com

30 Temmuz 2013

Teknik müşavirlik sektöründe global oyuncu olmak

Bir ülkenin inşaat ve taahhüt sektörünün gücü, uluslararası arenada ne kadar teknik müşavirlik firmasının olduğuyla da kuvvetlice bağlantılı

Emrah AKIN

Direktör, KPMG

eakin@KPMG.com

 

Engineering News Record (ENR) müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörünün en saygın yayımlarından birisi ve geçtiğimiz günlerde “Uluslararası Dizayn Şirketleri 225” listesini yayımladı. Türkiye açısından sevindirici olan bu listede 4 Türk firmasının da yer alması.

Sektörün global oyuncularını sıralayan Liste’yi inceleyince iki firmamızın 2012’de de listede yer aldığını (Atlas Grup 108’inci ve Temelsu Uluslararsı Mühendislik 182’nci); iki firmamızın ise bu yıl listeye girdiğini görüyoruz (Tekfen 220’nci ve Structoris 136’ncı). Kapsamdaki 225 firmanın toplam gelirinin yaklaşık 72 milyar dolar olduğu Liste’nin baş sıralarını Avustralya, ABD, Hollanda ve İngiliz firmaları çekiyor. Türkiye bu alanda henüz global bir oyuncu değil; ancak en kuvvetli adaylardan birisi.

Türkiye’nin “uluslararası inşaat ve taahhüt” sektöründeki global gücü ve etkinliği herkesin malumu. İşte “teknik müşavirlik sektörü” de bu gücün arttırılarak sürdürülebilmesi bakımından kilit öneme sahip. Özetle, bir ülkenin inşaat ve taahhüt sektörünün gücü, uluslararası arenada ne kadar teknik müşavirlik firmasının olduğuyla da kuvvetlice bağlantılı. Ayrıca teknik müşavirlik sektörü görece az fiziki kaynakla daha büyük gelirlerin elde edilebildiği bir sektör. Bu yanıyla sektörün katma değeri de oldukça yüksek. Sektör, ardından inşaat ve taahhüt sektörünü çekerken, uluslararası projelerde kullanılacak Türkiye üretimi mallar yoluyla da mal ihracatını tetikliyor.

Ekonomi Bakanlığı, yukarıdaki bağı doğru analiz ederek, 2012’de teknik müşavirlik firmaları için yeni ve önemli bir destek paketi açıkladı. Destek paketinin dayanağı olan 2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ’in teknik müşavirlik sektörü için getirdiği bazı destekleri özetleyelim;

·        “Yurtdışı ofis desteği” sayesinde teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışı ofis giderlerinin belli bir oran ve tutarı karşılanıyor.

·        Bu ofislerde çalıştırılacak personelin giderleri belli bir oran ve tutarda destekleniyor.

·        Teknik müşavirlik firmalarının reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belli bir tutara kadar destekleniyor.

·        Firmaların gireceklere pazara ilişkin yaptıracakları “pazar araştırması çalışmaları” destekleniyor.

·        Firmaların uluslararası fuarlara katılımı destekleniyor.

·        Firmalara, sözleşme destekleri ile fizibilite etüdü-nazım planı destekleri de sağlanıyor.

2012/3 sayılı Tebliğ’de daha birçok önemli destek mekanizması öngörülmüş. ENR’nin Listesi de gösteriyor ki bu mekanizmalar yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlamış durumdalar. 

Sn. Zafer Çağlayan’ın beyanlarından öğrendiğimiz kadarıyla; 2012’den bugüne kadar 2,5 milyon TL civarında destek sağlanan teknik müşavirlik sektörü, 2013’te  %9,5 büyümeyi tutturmuş durumda. Bu rakam, global ekonomik durgunluk düşünülünce yabana atılamayacak bir büyümeyi temsil ediyor.

Teknik müşavirlik firmalarımız, bu ve benzeri desteklerden yaralandıkça uluslararası pazarlarda güçlenecekler ve uluslararası listelerde daha çok yer alacaklardır. Türkiye’nin sektörün global oyuncularından birisi olduğu bir tabloda, teknik müşavirlik sektörü Türkiye’nin hem mal hem de hizmet ihracatı gelirlerinin artışına büyük katkı sağlayacaktır. 

 

Twitter: @AKIN_EMRAH

 

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