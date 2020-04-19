Akustik İtalya güncesi | İkinci devre hazırlıkları, tutku, pizza ve Ferrari

(Fonda çalan müzik: Rossini, William Tell, overture* final)

Güneşe nazır terasta oturuyorum, karşımda Maiella Dağı. Kırlangıçların çılgın ve mutlu uçuşlarını izliyorum. Artık renkli boya kalemleri almaya kırtasiyeye gidebilir ve gözlerimin önünde akıp giden akustik dünyayı resimleyebilirim; 14 nisandan bu yana İtalya'da kırtasiyeler, kitabevleri, bebek mağazaları ve orman ürünleri üreten, ahşap işleri yapan işletmeler açıldı. İtalya başbakanı Giuseppe Conte;

"İtalya Hükümeti şimdiden ikinci devreyi programlamak üzere çalışmalara başladı. Virüsün ülkemizden tamamen silinip yok olmasını bekleyemeyiz. Yapacağımız program iki temele dayanıyor:

Ekonomik ve sosyal konularda uzman bir komite, İş yerlerindeki güvenliği belirleyen bir protokol" dedi.

Böylece İtalya-COVID19 müsabakasında, ikinci tur için İtalya ringe çıkma hazırlıkları yapmaya başladı...

Tutku dolu İtalyanlar

Domenico Finazzo Palermo'da yaşayan denize tutkun 62 yaşında bir İtalyan. Havalar ısınır ısınmaz Domenico, daha karantina bitmeden Palermo'nun merkezine en yakın, en güzel sahillerinin yer aldığı Mondello'ya beş gün üst üste gitti. Giderken her seferinde 300 Euro ceza yedi. Beş gün boyunca yediği 1.500 Euro'yu ödemeye ve denize gitmeye devam etmeye kararlı Domenico, Koronavirüsün kendisine bulaşmayacağından çok emin.

Romalılar! Bayram günlerinde ve tatil zamanlarında Roma'da kimseler kalmaz. İtalya'da karantina günlerinde evde kalma mecburiyeti olmasına rağmen Paskalya günü, Roma dışına çıkmak için kullanılan Grande Raccordo Anulare ve Salaria yollarında kilometrelerce araba kuyrukları görüldü. O bayram günü, başkent Roma'da 25.000 kontrol yapıldı ve yazlıklarına gitmek, denize nazır mangal yapmak, bronzlaşmak isteyen karantina kurallarını çiğneyen tutkulu Romalılar'dan sadece yüzüne ceza kesildi.

2006 Dünya Şampiyonu İtalya milli takımının forveti başarılı futbolcu Romalı Francesco Totti ise gördüğü manzaralar karşısında sorumsuz (!) ve mangal tutkusuna yenik düşen hemşehrileri için şöyle dedi:

"3 Mayıs'a kadar evdeyiz, karantina başladığından beri yaptığımız gibi evde kalacağız. Özellikle tam da olumlu bir ışık gördüğümüz şu günlerde şimdiye kadar gösterdiğimiz sabrı ve çabayı bir süre daha devam ettirmemiz lazım. Ben söylüyorum diye değil; alınan tedbirlere uymak gerek. Bir buçuk aydan bu yana evde kalarak hepimiz fedakarlık ettik. Bayram kutlaması yapmak gibi keyfi bir hareketle şimdiye kadar gösterdiğimiz tüm bu çabaları bir hiç uğruna harcayıvermek büyük ayıp! Ben de isterim Sabaudia'ya denize gitmeyi ama kurallara uyup evde kalıyoruz."

Giacomo Costa, 49 yaşında Floransa'da yaşayan dijital tutkunu bir sanatçı. İtalya'da son alınan COVID acil durum kararları gereğince İtalya Sivil Havacılık Otoritesi'nin özel izni ile "Koronavirüs pandemisine bağlı acil durum gereği getirilen sınırlandırmalar kapsamında" İtalyan Polis Teşkilatı'na vatandaşları takip etme amaçlı drone kullanma yetkisi verildi. Bu kararın açıklanmasından sonra Giacomo, drone üzerine "Evde Kalman Gerekirdi" (IT: dovevi restare a casa) yazılı küçük bir roketatar monte ederek Floransa'da bu kurala uymayan ve hala sokaklarda cirit atanları takibe aldı.

"Karantinada dahi evde kalmak yerine hala sokağa çıkan bir sürü insan var" diyen ve icadını anlattığı videoda Giacomo, evinin terasından, asistanı Anna'nın uzaktan kumanda ile kontrol ettiği drone'u havalandırır ve üzerindeki küçük roketi, yoldan geçmekte olan bir arabayı hedef alarak fırlatır. Roketin boş yoldaki tek arabaya isabet etmesiyle araba infilak eder...

Dijital teknolojileri sanat yaratılarında kullanan Giacomo Costa, Koronavirüs günlerinde evde kalmanın önemini provakatif bir dille hazırladığı bu videoyla vurgulamak istiyor. Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamadan önce, WhatsApp'tan fikrini almak istediği bir arkadaşına gönderdiği video çeşitli WhatsApp gruplarında bir anda viral olunca Costa hayretler içinde kalıyor:

"Daha önce böyle bir şey hiç başıma gelmemişti. Bu tecrübe ile geniş kitlelerin yayılımcı ve çoğulcu gücünü anladım. İnternete düşen bir söz veya bir hareketi kontrol etmenin ne kadar zor olduğunu kavradım" diyor.

Pompei'in un değirmenlerinden şimdinin ekmek ve pizza ustalarına

İtalya'da karantina ilan edilir edilmez tüm ülkede süpermarketlerde en önce satın alınan ve raflarda tükenen ilk ürün tahmin edersiniz ki tuvalet kağıdı değildi! Karantinanın ilk haftalarında kuru ve yaş maya bulmak iğneyle kuyu kazmak kadar güçleşmişti.

Bir buçuk ayı aşkın süredir evlerimizden gerekli olmadıkça çıkmayınca ekşi maya yapma teknikleri, pizza hamuru hazırlama sırları, ekmek mayalama yöntemleri gibi İtalyanlar için elzem olan mutfak maceraları çok daha önem kazandı. Ünlü pizza ustalarının sosyal paylaşım siteleri üzerinde yaptığı canlı yayınlarla biz de kendi evimizde "bilimsel" pizza tariflerini pratiğe dökme imkanı bulduk. Hemen hemen her cumartesi akşamı bir pizzacıya gitme alışkanlığımızı aslında bırakmış değiliz; sadece biraz modifiye ettik. Cuma günü hazırlayıp buzdolabında olgunlaşmaya bıraktığımız hamuru cumartesi akşamı hayalimizdeki malzemelerle donatıp fırınlıyor ve sonrasında doya doya pizza yiyoruz.

Medeniyetler beşiği Mezopotamya'dan Pompei'ye uzanan insanın buğdayla olan hikayesine biz Abruzzo'da devam ediyoruz. İtalya'da pandemi sürecinde şimdi herkes ekmek ve pizza ustası oldu. Altı yaşındaki ekşi mayamız Clemente sayesinde Abruzzo'nun farklı buğdaylarından öğütülmüş unları harmanlayıp lezzetli ekmekler mayalıyoruz.

Evlerimizde küçük çaplı otonom hayatlara geri dönmek hayal gibi! Dünyanın büyümekten dem vuran gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri, insanlığı dize getiren nanometrik ebattaki bir virüs karşısında sus pus. Kendimi boş fabrikalar, boş yollar, bomboş devasa yolcu gemileri, park yerlerinde yeni uçuş planları yapan havayollarının boş uçakları, boş alışveriş merkezleri, dünyanın en havalı boş havaalanlarında hayal ediyorum. Hayal ettikçe de bu boşluğun akustiğine kapılıyorum.

Ferrari, Lamborghini teknolojileriyle elektro-medikal cihaz üretimi

1974 yılından bu yana elektro-medikal sektöründe proje ve üretim bazında hizmet veren, dünyanın dört bir yanına ürettikleri cihazları ihraç eden İtalyan SIARE Engineering International Group, COVID-19 mücadelesinde inanılmaz işbirliklerine imza atıyor. SIARE, virüs yayılımının hız kazandığı mart ayının ikinci haftasında ünlü araba markası Lamborghini firması ile birlikte Akciğer Simülatör'leri üretmeye başladı. Lamborghini'nin elindeki 0,08 mm'lik hata hassasiyetine sahip yüksek teknolojili 3D baskı laboratuvarında akciğer simülatörlerine ait haftada 18 adet parça basıldı.

SIARE Mühendislik, İtalya'da yoğun bakım ve anestezide kullanılan vantilatör solunum cihazlarını üreten tek firma ve vantilatör üretiminde firma bünyesinde otuz beş kişilik uzman bir ekip çalışmakta. Koronavirüs aciliyetiyle beraber İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin talimatıyla Italya Savunma Kuvvetleri'nden yirmi beş mühendis bu ekibe katıldı; ayrıca FCA ve Ferrari, vantilatörlere ait elektronik parça üretimlerini yapmaya başladı. Böylece haftada 125 vantilatör üreten SIARE, bu ortaklıklar sayesinde üretimini üç katına çıkardı. Firmanın genel müdürü Gianluca Preziosa;

"Fabrikalara askeri personel ancak savaş dönemlerinde silah üretmek amacıyla girerdi. Burada bizimle çalışan ordu mensupları füze, bomba üretiminde uzman mühendisler. Onlarla birlikte bu projede çalışmak bizler için olağanüstü bir tecrübe. Çalıştığımız ortam sanki kışla ve hepimiz kendimizi İtalya'nın en ihtiyacı olduğu cihazları milli hislerle üretirken birer asker gibi hissediyoruz" diyor.

Dünyada vantilatör üreten yalnızca yedi ülkenin olduğunu vurgulayan Preziosa, bu zor dönemde ülkelerin bu işin ciddiyetini kavradığını belirtiyor:

"Her gün solunum cihazı satın almak isteyen Singapur, Avustralya, Meksika, Brezilya gibi dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda talepler alıyoruz. Özellikle bu dönem, dışardan gelen talepler yerine sadece İtalya'nın ihtiyacı için, İtalya'nın dev iki firması ve askeriye ile birlikte canla başla çalışıyoruz" diye ekliyor.

İtalya'da SIARE gibi, küçük ölçekli, yüksek teknoloji üreten çok sayıda işletme bulunmakta. Her biri, ülkeyi kalkındıran, hatta şimdi olduğu gibi hayatını kurtaran görünmez gizli kahraman. Yerli dev firmalarla küçük ölçekli işletmelerin bir araya gelip birbirleriyle yaptıkları işbirlikleri sayesinde hangi ülkenin sırtı yere gelir?

*TR: Uvertür, lirik opera, bale veya oratoryoların başlangıcında çalınan enstrümental eser.

Kaynaklar