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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
29 Mart 2020
Köy evimizin etrafında çiçeklenen erik ve armut ağacımız çok üşümüş, çoğu çiçeğini dökmüş olsa gerek… 2020 yazında daha az erik ve armut yiyeceğiz demektir bu…
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