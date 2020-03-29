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T24 Haftalık Yazarı

Elif Kork

info@alternatifbiritalya.com

TARİH

29 Mart 2020

Son zamanların sıradışı İtalya güncesi: 200 metrelik özgürlüğüm

Köy evimizin etrafında çiçeklenen erik ve armut ağacımız çok üşümüş, çoğu çiçeğini dökmüş olsa gerek… 2020 yazında daha az erik ve armut yiyeceğiz demektir bu…

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