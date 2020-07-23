Erkekler için ayrılık manifestosu

Sevgilim, kocam, erkek arkadaşım…,

Seni çok seviyorum, yanında güvende hissetmek, istiyorum, senden korkmak istemiyorum. Ancak hayat bu, gün olur da ilişkimizde işler yolunda gitmezse, duygularımız ilişkiyi yürütmeye yetmezse, artık bu ilişkide olmayı istemezsek, şöyle olacak.

Senden ayrılmak istediğimde buna göğüs gerecek, bana veya eşyalara bir fiske dahi vurmayacak, bana küfür etmeyecek, beni aşağılamayacaksın;

"Beni artık arama, görüşmeyelim, rahatsız etme" demem gerektiğinde, benden uzak duracaksın;

"Seni artık sevmiyorum", "duygularım eskisi gibi güçlü değil" dediğimde üzülsen de, kahrolsan da, kibarlıktan bir adım öteye geçmeyecek, bunu böylece kabul edeceksin;

"Seninle görüşmek istemiyorum" dediğimde, istersen nazikçe duygularını söyleyecek, istersen sorunlarımızı çözmeye dair önerilerini anlatacak, istersen bir daha düşünmem için benimle konuşacak veya istersen bana kırıldığını, kızdığını, hayal kırıklığına uğradığını söyleyecek, ama olgunca benden uzaklaşacaksın;

Bana rahatsız eden mesajlar atmayacak, ısrarla beni aramayacak, tehdit etmeyecek, beni korkutmayacak, üzgün ve kızgın olsan da sakin olacaksın;

Ayrılık seni üzebilir, kırabilir, hatta yıkabilir bile. Arkadaşlarınla dertleşebilirsin, ailenden destek alabilirsin, yasını tutabilirsin, gerekirse psikolojik/psikiyatrik yardım da alabilirsin. Bunlar senin çözüm yolların olabilir ama ben sana ait değilim, sen benim sahibim değilsin, duygusal yükünü benim üstüme boca etmemelisin, senin psikolojik sağlığından ben sorumlu değilim;

Eski anılar gözünde canlanırsa, daha önce gittiğimiz yerlerde hüzünlenirsen, bir çifti bize benzetir de için acırsa veya beni bir başkasıyla görürsen veya beni sosyal medya hesaplarımdan mutlu ve güler yüzle görürsen; arkadaşlarımla eğlenirken görürsen, hafif bir tebessümle, artık ayrı ayrı yollarda olduğumuzu düşünmeli, ilişkilerin başladığı gibi biteceğini de hatırlamalısın. İçin çok acıyabilir, özlem, sevgi ve pişmanlıklar seni öfkelendirebilir bile, öyle bir zamanda oradan uzaklaşmalı, beni hesaplarımdan takip etmemeli, sana iyi gelen bir şeylerle sakinleşmelisin, belki olgun bir arkadaşınla veya aile büyüğü ile dertleşebilirsin, duygularını kontrol etmek benim değil senin sorumluluğunda.

Bir gün ilişkimizdeki sözleşmeye uygun olmayan bir sadakatsizlik yaparsam, benimle konuşabilir, kızgınlığını ve kırgınlığını bana ifade edebilir, içinden gelmiyorsa bütün özürlerimi yoksayabilir, beni terk edebilir, beni bir daha hiç aramayabilirsin. Bu sana da bana da ağır olur ama bunu yapabilirsin. Fakat başka bir şey yapamazsın.

Bunların hepsi benim için de geçerli...

* Manifesto: Bir yük gemisinde bulunan ticaret mallarını gösteren ve kaptan tarafından yükün boşaltılacağı liman gümrük yönetimine verilen bildirge.