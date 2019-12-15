Didem Doğan

TARİH
15 Aralık 2019
Bu yazı boşanma karşıtı bir görüş içermemekle birlikte, boşanmanın en uygun çözüm olduğu ilişkilerin de bolca olduğunu söyleyen bir görüş içerirDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Her gün yeniden doğarız erkeklerin dünyasına, zırhlarımızı kuşanıp, her gün yeniden katledilirizDevamını Oku
TARİH
27 Kasım 2019
Kabalık, psikolojik şiddet, itibarsızlaştırma, cezalandırma kültürü ile kadına, çocuğa, hayvana yönelik fiziksel-cinsel şiddet ve istismar, hem de cinayet birlikte artıyorsa, aralarında güçlü bir bağ olmalı, varDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Bebeklikteki bağlanma biçimlerimizin yetişkinlikteki duygusal ilişkilerimizde izlerini gördüğümüze dair çok sayıda çalışma var. Bağlanma kuramı bazı ilişkilerde çift terapistlerine ve danışan çiftlere oldukça yol açıcı olabiliyorDevamını Oku
TARİH
19 Kasım 2019
Anne kızını hep eleştiriyor, sağını solunu, oturuşunu kalkışını yürüyüşünü, arkadaşlarını eleştiriyor. Bir anne kızını niye eleştirir? Beğenmezse eleştirir, sevmezse eleştirir, istemezse eleştirir. Beğendi ama yine eleştirdi, sevdiği halde eleştirdi, istediği halde eleştirdiDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Bir ilişki için yapabileceğimiz en iyi şey onu anlamak, olabilir. Saygı-sınır ilişkisi içinde şefkatle gidilen bir yol mümkün. Eğer ilişkiniz üzerine düşünür ve onu kurallara mahkum etmezsenizDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Tanıdığım, seans odasında gördüğüm insanların neredeyse çoğu bir ilişki yaşamak istediği halde neredeyse aynı insanların bir ilişki yaşayamayacak kadar işleri zorlaştırdığı günümüz ilişkiler dünyasında neyin yanlış gittiğini iyi ve uzun bir düşünmemiz, üzerine çok konuşmamız lazımDevamını Oku
TARİH
21 Ekim 2019
Evlilikle süren ilişkinizi bir düzeyde memnuniyetle sürdürmek istiyorsanız, evlenmeye karar verdiğiniz ânın veya sevgili olduğunuz dönemlerin çok geride kalmasına izin vermeyinDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Failler var hep vardı, sanırım hep de olacak, insanoğlunun kötülüğünün soyu tükenmiyor. Mağdurlar var hep vardı, sanırım hep de olacak; insanoğlunun zayıflığının soyu tükenmiyor.Devamını Oku
TARİH
22 Eylül 2019
Ah Neslican, ah!.. Biliyor musun? Kazanan sensin. Ne gerekiyorsa yaptın ve sen kazandın. Yaşam ancak ölüme karşı yaşanır. Sen, ölümü karşına alarak yaşadın…Devamını Oku
TARİH
08 Eylül 2019
Bazı günler iyidir, bazı günler kötü. Bazı günler boğar, bazı günler uçurur. Bazı günler manasızdır, bazı günler tekrardır. İyi günlerin çoğu unutulur, azı hatırlanır. Kötü günlerin bazıları ise unutulmaz, hatta ne unutulur ne tam hatırlanır, arafta bekler ama rahat durmaz, ha bire korkunç bir koku yayarDevamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2019
"Metin, Gülay tarafından sürekli takip edildiğini hissediyormuş, ailesi abarttığını düşünüp psikolojik destek alması için onu bir doktora bile götürmüşler..."Devamını Oku
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