Didem Doğan

Bazı günler iyidir, bazı günler kötü. Bazı günler boğar, bazı günler uçurur. Bazı günler manasızdır, bazı günler tekrardır. İyi günlerin çoğu unutulur, azı hatırlanır. Kötü günlerin bazıları ise unutulmaz, hatta ne unutulur ne tam hatırlanır, arafta bekler ama rahat durmaz, ha bire korkunç bir koku yayar