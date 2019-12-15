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T24 Haftalık Yazarı

Didem Doğan

didem.doan@hotmail.com

TARİH

15 Aralık 2019

İlişkiler-7 | Boşanma: Kurumsal ayrılık

Bu yazı boşanma karşıtı bir görüş içermemekle birlikte, boşanmanın en uygun çözüm olduğu ilişkilerin de bolca olduğunu söyleyen bir görüş içerir

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TARİH

08 Aralık 2019

İlişkiler-6: Teker teker katlediliyoruz her gün ve her gün yeniden doğuyoruz erkeklerin dünyasına...

Her gün yeniden doğarız erkeklerin dünyasına, zırhlarımızı kuşanıp, her gün yeniden katlediliriz

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TARİH

27 Kasım 2019

Ha vali, ha kadın cinayeti: Şiddet artıyorsa kadına yönelik şiddet de artıyor

Kabalık, psikolojik şiddet, itibarsızlaştırma, cezalandırma kültürü ile kadına, çocuğa, hayvana yönelik fiziksel-cinsel şiddet ve istismar, hem de cinayet birlikte artıyorsa, aralarında güçlü bir bağ olmalı, var

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TARİH

24 Kasım 2019

İlişkiler-5: Biraz yakına gel... Orada dur... Çok da uzaklaşma...

Bebeklikteki bağlanma biçimlerimizin yetişkinlikteki duygusal ilişkilerimizde izlerini gördüğümüze dair çok sayıda çalışma var. Bağlanma kuramı bazı ilişkilerde çift terapistlerine ve danışan çiftlere oldukça yol açıcı olabiliyor 

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TARİH

19 Kasım 2019

İlişkiler-4: Evladiyelik bariyerlerimiz

Anne kızını hep eleştiriyor, sağını solunu, oturuşunu kalkışını yürüyüşünü, arkadaşlarını eleştiriyor. Bir anne kızını niye eleştirir? Beğenmezse eleştirir, sevmezse eleştirir, istemezse eleştirir. Beğendi ama yine eleştirdi, sevdiği halde eleştirdi, istediği halde eleştirdi

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TARİH

10 Kasım 2019

İlişkiler-3: Yürüyorum sana doğru!

Bir ilişki için yapabileceğimiz en iyi şey onu anlamak, olabilir. Saygı-sınır ilişkisi içinde şefkatle gidilen bir yol mümkün. Eğer ilişkiniz üzerine düşünür ve onu kurallara mahkum etmezseniz

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TARİH

03 Kasım 2019

İlişkiler-2: "Beni taşısın istiyorum!"

Tanıdığım, seans odasında gördüğüm insanların neredeyse çoğu bir ilişki yaşamak istediği halde neredeyse aynı insanların bir ilişki yaşayamayacak kadar işleri zorlaştırdığı günümüz ilişkiler dünyasında neyin yanlış gittiğini iyi ve uzun bir düşünmemiz, üzerine çok konuşmamız lazım

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TARİH

21 Ekim 2019

İlişkiler: Anne baba mıyız, karı koca mı?

Evlilikle süren ilişkinizi bir düzeyde memnuniyetle sürdürmek istiyorsanız, evlenmeye karar verdiğiniz ânın veya sevgili olduğunuz dönemlerin çok geride kalmasına izin vermeyin

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TARİH

06 Ekim 2019

Bile bile yaşamak (Depremi, ayrılığı, ölümü bile bile)

Failler var hep vardı, sanırım hep de olacak, insanoğlunun kötülüğünün soyu tükenmiyor. Mağdurlar var hep vardı, sanırım hep de olacak; insanoğlunun zayıflığının soyu tükenmiyor.

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TARİH

22 Eylül 2019

Neslican'a mektup: "Sen bütün kanserleri yendin!"

Ah Neslican, ah!.. Biliyor musun? Kazanan sensin. Ne gerekiyorsa yaptın ve sen kazandın. Yaşam ancak ölüme karşı yaşanır. Sen, ölümü karşına alarak yaşadın…

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TARİH

08 Eylül 2019

Ne yapsam unutamıyorum! – İskender Savaşır'ın anısına…

Bazı günler iyidir, bazı günler kötü. Bazı günler boğar, bazı günler uçurur. Bazı günler manasızdır, bazı günler tekrardır. İyi günlerin çoğu unutulur, azı hatırlanır. Kötü günlerin bazıları ise unutulmaz, hatta ne unutulur ne tam hatırlanır, arafta bekler ama rahat durmaz, ha bire korkunç bir koku yayar

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TARİH

25 Ağustos 2019

Kadınlar erkekleri öldürüyor!

"Metin, Gülay tarafından sürekli takip edildiğini hissediyormuş, ailesi abarttığını düşünüp psikolojik destek alması için onu bir doktora bile götürmüşler..."

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