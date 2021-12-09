Stresi azaltmanın basit ve hızlı bir yolu: Meditasyon

Yaşamınızda stres yaratan olaylar, ilişkiler, kişiler var ise sinirlilik, yorgunluk, endişe ve saldırganlık davranışlarınızın olması kaçınılmazdır.

Stres savunma ve kaçma refleksini ortaya çıkarır ve böylece sürekli savunmada ve tetikte olmanıza dair sinyal alan beyniniz buna uygun ruh hali ve davranışlar sergilemenize olanak tanır.

Bu ruh hali içerisinde kalınca sağlıklı ilişkiler kurmak ya da ilişkilerin içerisindeki güzel ve olumlu yanları görmek, devam ettirmek pek mümkün olmuyor. Sürekli karşıdan gelecek olumsuz bir davranış ya da tepkiye odaklı kalan zihin ilişkileri zora sokuyor, böylece yaşamdan ve ilişkilerden alınan keyif azalıyor.

Gün içinde birkaç dakikanızı meditasyona ayırmak stresi dengelemenize olanak tanır.

Meditasyon yapmak için çok büyük bilgilere ya da farklı bir özelliğe sahip olmanız gerekmiyor. Herkes meditasyon yapabilir.

Meditasyon yapmak için öyle çok özel ve ayrıcalıklı zamanlarda yaratmanız gerekmiyor. Yürürken, toplu taşımadayken, bir yerde sıra beklerken ya da bir toplantı arasında meditasyon yapabilirsiniz.

Meditasyon üzerine çok fazla mistik ve spiritüel anlam yüklenmiş olsa da bugün meditasyon rahatlamak ve kendi merkezinizde kalmak için kullanabileceğiniz bir alanı işaret ediyor.

Meditasyon en basit haliyle zihninizde oluşan karışık düşüncelerin yarattığı kaotik hisleri ve çelişkileri ortadan kaldırmanızı sağlar. Günde on dakikalık bir meditasyon uygulaması ardından iyi bir uyku ardından güne başladığınızda hissettiğiniz zindelik ve ferahlık halini yaşarsınız.

Meditasyonun faydaları

Meditasyon size sakinlik, açıklık ve gerçeklik verir. Bu da duygusal ve düşünsel bir denge getirir. Dolaylı olarak fiziksel sağlınıza da katkı sunar.

Düzenli meditasyon yaptığınızda endişe ve korku yaratan düşüncelerinizi kontrol altında tutarsınız. Böylece gün içinde sakin ve yapıcı kararlar almanız kolaylaşır.

Meditasyonun duygusal yararlarını sıralarsak:

Stresli durumlara yeni bir bakış açısı kazandırır.

Stresinizi yönetmek için beceriler geliştirmenize yardımcı olur.

Kendinize dair öz farkındalık kazandırır.

Şimdiye şu anda odaklanmanızı sağlar.

Negatif duygularınızı azaltır.

Hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı arttır.

Sabır ve hoşgörünüzü arttırır.

Meditasyon ve hastalıklar

Stresten kaynaklı birtakım fiziksel rahatsızlıklarınız var ise meditasyon alışkanlığı oluşturmanız bunlar üzerinde de etkilidir.

Giderek artan sayıda bilimsel araştırma meditasyonun sağlığa etkilerini ortaya çıkarırken bazı bilim insanları hâlâ bu konuda net bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını söylüyor.

Bu ikiliği de akılda tutarak bilim insanlarının araştırmalarının meditasyonun sağlınıza katkısı olabileceğini söyledikleri sağlık alanlarını sıralayabiliriz.

Endişe

Astım

Kanser

Kronik hastalıklar

Depresyon

Yüksek kan basıncı

Kalp hastalıkları

Huzursuz bağırsak sendromu

Uykusuzluk

Gerilim kaynaklı baş ağrıları

Bu ve benzeri sağlık problemlerine sahipseniz meditasyonu hayatınıza almanız iyileşme sürecinize destek olacaktır. Meditasyon çalışmaları geleneksel tıbbın yerini tutmaz ancak ona bütünleştirici ve güçlendirici bir katkı sunar.

Meditasyon teknikleri ve uygulama yöntemleri temelden ileri düzeye doğru gider. Bazı teknikleri uygulamak ya da meditasyondan daha fazla yardım alabilmek için bir uzmanla çalışmanız, öğrenmeniz gerekir.

Yine de en temel ve hiçbir bir özel yardım gerektirmeden uygulayabileceğiniz başlangıç için yeterli olan bir meditasyon tekniğini deneyebilirsiniz.

Basit bir meditasyon uygulaması

Olduğunuz yerde derin bir nefes alın ve bundan sonraki dakikalarınızı nefesinize odaklayın. Nefesin bedeninize girişine, onun bedeninizde yarattığı hisse ve çıkışına dikkatinizi verin. Basit ve öz olarak nefesinizi izleyin. Bu uygulamayı ilk başta sessiz ve rahatsız edilmeyeceğini bir ortamda yapmanız konsantre olmanıza yardımcı olacaktır. Mümkünse, içinizden geliyorsa gözlerinizi kapatabilirsiniz.

Nefesinizi izlediğiniz sırada aklınıza birçok düşünce gelecek ve bazen nefesi unutup kendinizi bu düşüncelerin peşinden gitmiş olarak bulacaksınız. Başlangıç için oldukça normal bir durum. Bunu her fark ettiğinizde nefesinize yeniden odaklanın.

Sadece siz ve nefesiniz tüm çılgın kalabalıktan uzaktasınız.

Beş dakika ya da on dakikalık bir zaman ile başlayabilirsiniz.

Tek bir seferde karar vermek yerine bir süre denemeniz daha gerçekçi ve kalıcı bir etkiye yer açacaktır.