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Deniz Can

denizcan@canakademisi.comWebsite

TARİH

03 Ekim 2018

Ara vermek

Bireysel çalışmaların, yazmanın sunmak istediğim katkıya yetmediğini fark ettim

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TARİH

27 Eylül 2018

Aşkın cinsiyeti

Biz aşkın analizlerini yapıp en mükemmel aşkı bulmaya çalışırken onun muazzam bir duygu olduğunu anımsayabiliyor muyuz?

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TARİH

22 Eylül 2018

Aşk sağdan güzellik soldan: Çalkala yavrum çalkala

Gerçekten emek verince hayatım nasıl oluyor? Kendimi nasıl hissediyorum?

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TARİH

21 Eylül 2018

Tersten okunsaydı aşk

Bencillik ile başlayan ilişkilerde yalnızlık daim oluyor

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TARİH

20 Eylül 2018

Yaşamın turşusunu kurup ağlamak

Yalnızlık bu kadar zor geliyorsa, neden değişmeye buralardan başlamıyorsunuz?

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TARİH

15 Eylül 2018

Siz olmayan bir hayat: Anti-depresan

Yaptığınız yemeğin içindeki baharatı değiştirmek, yeni bir baharat eklemek bile yaratıcılık

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TARİH

14 Eylül 2018

Kutsanmış hayatlar

Bir bütün olarak yaşamı sevebilirsek mutlu olmak için çabalamamıza da gerek kalmıyor

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TARİH

12 Eylül 2018

Annen gibi yaratsana evladım

Kesintisiz devam eden kişisel gelişim ve değişim kursuna hoşgeldiniz!

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TARİH

08 Eylül 2018

Devrim yapın sevgiyi ithal edin

Pardon, bu sevgi dolu ilişkiler hangi montaj hattında, kim tarafından üretiliyor da gidip dahil olabiliyoruz?

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TARİH

31 Ağustos 2018

Saygılı olmak egonuzu korumaya yarar

"Eğer ki bir gün bencilliğinizi, egonuzu, kibrinizi aşabilirseniz o zaman zaten kendiliğinden dürüst olacaksınız"

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TARİH

29 Ağustos 2018

Uyumsuz azınlık

Düşlerimde, öyle bir özgürlük hayali, öyle bir cennet imgesi var ki, anladığım yolum daha çok uzun

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TARİH

25 Ağustos 2018

Benliğim özgürlüğün tezahürü ise…

Özgürlüğün, neşenin, sevginin erdemlerine ulaşmış olan, bunları kaybetmekten itina ile kaçıyor

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