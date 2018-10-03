TARİH
03 Ekim 2018
Bireysel çalışmaların, yazmanın sunmak istediğim katkıya yetmediğini fark ettimDevamını Oku
TARİH
27 Eylül 2018
Biz aşkın analizlerini yapıp en mükemmel aşkı bulmaya çalışırken onun muazzam bir duygu olduğunu anımsayabiliyor muyuz?Devamını Oku
TARİH
22 Eylül 2018
Gerçekten emek verince hayatım nasıl oluyor? Kendimi nasıl hissediyorum?Devamını Oku
TARİH
21 Eylül 2018
Bencillik ile başlayan ilişkilerde yalnızlık daim oluyorDevamını Oku
TARİH
20 Eylül 2018
Yalnızlık bu kadar zor geliyorsa, neden değişmeye buralardan başlamıyorsunuz?Devamını Oku
TARİH
15 Eylül 2018
Yaptığınız yemeğin içindeki baharatı değiştirmek, yeni bir baharat eklemek bile yaratıcılıkDevamını Oku
TARİH
14 Eylül 2018
Bir bütün olarak yaşamı sevebilirsek mutlu olmak için çabalamamıza da gerek kalmıyorDevamını Oku
TARİH
12 Eylül 2018
Kesintisiz devam eden kişisel gelişim ve değişim kursuna hoşgeldiniz!Devamını Oku
TARİH
08 Eylül 2018
Pardon, bu sevgi dolu ilişkiler hangi montaj hattında, kim tarafından üretiliyor da gidip dahil olabiliyoruz?Devamını Oku
TARİH
31 Ağustos 2018
"Eğer ki bir gün bencilliğinizi, egonuzu, kibrinizi aşabilirseniz o zaman zaten kendiliğinden dürüst olacaksınız"Devamını Oku
TARİH
29 Ağustos 2018
Düşlerimde, öyle bir özgürlük hayali, öyle bir cennet imgesi var ki, anladığım yolum daha çok uzunDevamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2018
Özgürlüğün, neşenin, sevginin erdemlerine ulaşmış olan, bunları kaybetmekten itina ile kaçıyorDevamını Oku
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