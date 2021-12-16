Nefes uygulaması başarıya nasıl olanak tanır?

Nefes alıp vermenin en güzel yanı onu bilinçli olarak kullanmaktır. Hiç denediniz mi?

Kendinize birkaç dakikalık bir zaman yaratın ve nefesi zihninizi sakinleştirmek için kullanın. Oldukça basit bir teknik paylaşacağım.

Bir yere oturun, mümkünse gözlerinizi kapatın. Kapatamıyorsanız da sorun değil. Sırtınızı yaslayın ve olabildiğince dik olmasına özen gösterin.

Şimdi içinizden üçe kadar sayarak nefes alın ve beşe kadar sayarak nefesinizi verin. Bunu on nefes döngünüz boyunca tekrarlayın.

Biraz saçma ve tuhaf bulabilirsiniz. Zaten nefes alıyorum bunun yapmak ne işime yarayacak diyebilirsiniz.

O zaman nefesle ilgili en çok yazılanları, söylenenleri tekrar ederek başlayalım:

"Nefes çalışmaları sizi öfkeden, stresten, kaygıdan, endişeden uzaklaştırır. Daha rahat daha huzurlu bir yaşama olanak tanır."

Bunu bir reklam sloganı olarak tekrar tekrar yazılması onu gerçek anlamından uzaklaşıyor.

O zaman bu cümleden devam edelim. Şu soruyu soralım:

Öfkeden, stresten, kaygıdan, endişeden uzaklaşmak size ne sağlar?

Tüm bu duygular bizim kontrol etme, yönetme ve üretmekle ilgili olduğumuz alanlarda negatif bir etki sağlar. Hemen herkesin deneyimlediği bir süreçtir bu.

Tam bir işi, bir projeyi, günlük bir sorumluluğu ya da aktiviteyi yerine getirmek için kolları sıvıyorsunuz ve hooop bu sırada birden dikkatinizi dağıtan, konsantrasyonunuzu bozan birçok düşünce arka arkaya beliriyor. Bunlar direkt o konuyla ilgili olan endişe dolu, korkutucu düşünceler de olabilir ya da hiç alakasız, dikkatinizi başka yöne çeken düşünceler de olabilir.

Aslında burada tam olarak devreye giren endişe, kaygı ve strestir. Bu duygular odaklanma, motivasyon gibi duygularınızın geri plana itilmesi sağlar. Yani negatif, pozitifin önüne geçmiştir.

Odaklanma, motivasyon bir görevi, bir projeyi dört başı mamur bir şekilde yerine getirebilmek için diğer tüm bilgi, emek, zaman gibi araçların kullanılmasını sağlayan temel pozitif duygulardır. Bu duygular geri plana gittiğinde bir işin tam, bütün ve verimli bir sonuca ulaşması mümkün olamıyor.

Bu nedenle öfkeden, stresten, kaygıdan, endişeden uzaklaşmak işlerinizi/projelerinizi/günlük görevlerinizi keyifli ve potansiyelinizi ortaya çıkararak tamamlamanız için gereklidir.

Peki bunun nefesle ne ilgisi var?

Bir manzara sizi sakinleştiriyor olabilir, bir fincan kahve keyif veriyor olabilir, saksıdaki bir çiçek sizde sakinlik ve rahatlık oluşturuyor olabilir. Bu tür nesnelere, olaylara anlam yüklemeye çapalama deniliyor. Yani bir objeye, nesneye yüklediğiniz anlam ile onun sizi pozitif duygularla doldurması işidir çapalama tekniği.

Nefesi temelde bu çapalama işi için aracı olarak kullanabilirsiniz.

Neden?

Nefesin tılsımlı ya da ulvi etkilerini şimdilik kapatalım; faydacı, bencil bir bakış açısıyla bakalım:

Zahmetsiz, yan etkisiz kullanılabilen bir araç.

Nefes bizim her zaman yanımızda olan ulaşabileceğimiz en kolay kaynak.

Kullanımı basit ve kolaydır. Kaynağı sizde saklı. Dilediğiniz gibi yönlendirme şansınız var. Onun ritmini değiştirerek hayata olan bakış açınızı, durumlara yaklaşımınızı değiştirebilirsiniz.

Onun yardımını almak zahmetsizdir. Birilerinin onayına, iznine, zamanına bağlı olmadan kullanabilirsiniz. Bunun için öğrenmeniz gereken temel bilgiler dışında.

Nefese çapalanmak sağlıklıdır. Yaşamın temel kaynağı olduğundan bu kısmı açıklamaya gerek yok.

Ve günümüzde sıkça istenilen en güzel yana sahiptir: Masrafı çok az!

İlk baştaki nefes uygulamasının endişe, stres ve kaygıdan uzaklaşmakla ne ilgisi var?

Kontrol edemeyeceğimiz ya da bizim gücümüzden fazla bir durumla karşılaştığımıza inandığımızda endişe, korku ve stres ortaya çıkar.

Bir nevi egzersiz, alıştırma gibi düşünün. Nefesinizi bu şekilde sayılarla yönetmek sizin kontrol hissinizin ortaya çıkmasını sağlar. Böylece içinde bulunduğunuz durum, başladığınız proje, günlük görev ya da sorumluluk ile ilgili duruma bakış açınız değişir.

Kontrol edebileceğinizi fark ettiğinizde de odaklanmanız ve motivasyonunuz yükselmeye başlar. Bu da tamamlamaya, bütünsel bir tatmine giden en temel taşların sizde olduğunu zihninizle, kendinizle kavga etmeden deneyimlemenizi sağlar. Sonrası iyilik, güzellik…