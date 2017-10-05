Karma by Frida Kahlo ya da Frida'nın Theresa May'den intikamı

İngiltere'nin Muhafazakar Partili Başbakanı Theresa May partisinin kongresinde konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında kolunda Frida Kahlo resimleriyle donatılmış büyükçe bir bilezik vardı.





Evet, Frida Kahlo! Yani

hem komünist,

hem biseksuel,

hem engelli,

hem Troçki ile aşk yaşamış,

usta ressam Frida Kahlo.



Therasa May herhalde Frida'nın kim olduğunu bilmiyordu.

Fakat Frida'nın intikamı korkunç oldu!

http://t24.com.tr/video/karma-by-frida-kahlo-ya-da-fridanin-theresa-mayden-intikami,9241

Üstüste gelen "aksilikler" şöyle sıralanabilir:

1. Şakacı biri bütün kongre güvenliğini aşarak May'a bir P45 belgesi verdi. P45, İngiltere'de işten atılanlara verilen resmi evrağın adıdır. P45 üzerindeki (sahte) imza Dışişleri Bakanı ve May'in yerine geçmeyi hedefleyen Boris Johnson'a aitti.

2. May adeta bir öksürük nöbetine tutularak konuşamaz hale geldi.

3. Maliye Bakanı May'a bir öksürük pastili verdi.

4. Tabii ki öksürük pastili kullanıp aynı anda konuşmak mümkün olmadı.

5. May, herkesin önünde yarısını emdiği pastilin kalanını eline tükürmek zorunda kaldı.

6. May'in düştüğü durumu örtbas etmeye çalılan delegeler onu ayakta alkışlamaya başladılar. Bu arada İçişleri Bakanı Amber Rudd, ayağa kalkmayan Boris Johnson'a kızarak onu ayağa kaldırmak zorunda kaldı.

7. En sonunda sahnenin arkasındaki parti sloganın harfleri tek tek duvardan düşmeye başladı.

"Ne ekersen onu biçersin" deyimi May'in yaşadıklarına uygun gibi görünmüyor mu?

"Karma"ya inanmayanlar bunu kapitalizmin metaforu olarak da okuyabilirler. Kapitalizmde her şey güzel gidiyor - taa ki güzel gitmemeye başlayınca kadar.

"Felaket"in arka planında ise May'in 2017'deki son genel seçimde İşçi Partisi'nin yeni sol politikasına yenilmiş olması vardı.