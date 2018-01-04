T24 LogoT24 Logo

Chris Stephenson

cs@cs.name.tr

TARİH

04 Ocak 2018

İşlemcilerde iki tasarım hatası dünyadaki tüm bilgisayarları tehdit ediyor; işlemcileri değiştireceğiz ya da dua edeceğiz!

Kişisel bilgileriniz güvende değil!

Devamını Oku

TARİH

20 Aralık 2017

Bilgisayar bilimcisi gözüyle kripto para ve yatırımcıya “tavsiye”ler

Kripto para nasıl çalışır?

Devamını Oku

TARİH

01 Kasım 2017

Sağlı-sollu hurafelerin karartamadığı yıldız 100 yaşında

Rus Devrimi’nin 100. yıldönümünü kutlarken...

Devamını Oku

TARİH

05 Ekim 2017

Karma by Frida Kahlo ya da Frida'nın Theresa May'den intikamı

"Ne ekersen onu biçersin"e inanmayanlar bunu kapitalizmin metaforu olarak da okuyabilirler

Devamını Oku

TARİH

03 Ekim 2017

Bilgisayar felsefi bir sorunu çözmek için icat edildi

Kapitalizmin dayattığı hiyerarşik iş ilişkileri yazılımın gelişmesine engel oluyor

Devamını Oku

TARİH

18 Eylül 2017

İnsanlığın için sağ ol, isimsiz kahraman THY pilotu

İngiltere hükümeti, Samim Bigzad'ı saklandığı otelden Londra'ya geri getirmek zorunda kaldı; İçişleri Bakanı'nın yüzü pancar gibiydi...

Devamını Oku

TARİH

03 Temmuz 2017

İngiltere: Krizlerin ve umudun kıyısındaki ülke

İngiltere’ye sıcak bir yaz ve krizlere doğurgan bir sonbahar bekliyor

Devamını Oku

TARİH

14 Haziran 2017

Londra’daki yangın: "Geliyorum" diyen bir sınıf katliamı

"Ölenler yoksul oldukları için öldüler. Evsiz kalanlar yoksul oldukları için evsiz kaldılar"

Devamını Oku

TARİH

09 Haziran 2017

İngiltere'de seçim: Terör de, Blairciler de solcu Corbyn'i durduramadı

Corbyn gençlerin oylarını kazandı ve yıldızı yükseliyor

Devamını Oku

TARİH

01 Haziran 2017

İngiltere'de Genel Seçim: Kibirli Başbakana karşı Solcu Corbyn’in şansı var mı?

Anketlerde İşçi Partisi, muhafazakârların ortalama 10 puan gerisinde görünüyor

Devamını Oku

TARİH

16 Mayıs 2017

Siber Atak: Sorumlu, istihbarat örgütleri ve Microsoft; çözüm Linux!

Cuma günü yaşanan saldırının arkasında bir süper beyin, süper zeki ve kötü bir hacker yok

Devamını Oku

TARİH

01 Mayıs 2017

Gandhi ve İngiltere dokuma işçileri

1 Mayıs: Ezilenler, yoksullar ve işçi sınıfı arasındaki dayanışmanın ruhu üzerine…

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24