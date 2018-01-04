Chris Stephenson

TARİH
04 Ocak 2018
Kişisel bilgileriniz güvende değil!Devamını Oku
TARİH
20 Aralık 2017
Kripto para nasıl çalışır?Devamını Oku
TARİH
01 Kasım 2017
Rus Devrimi’nin 100. yıldönümünü kutlarken...Devamını Oku
TARİH
05 Ekim 2017
"Ne ekersen onu biçersin"e inanmayanlar bunu kapitalizmin metaforu olarak da okuyabilirlerDevamını Oku
TARİH
03 Ekim 2017
Kapitalizmin dayattığı hiyerarşik iş ilişkileri yazılımın gelişmesine engel oluyorDevamını Oku
TARİH
18 Eylül 2017
İngiltere hükümeti, Samim Bigzad'ı saklandığı otelden Londra'ya geri getirmek zorunda kaldı; İçişleri Bakanı'nın yüzü pancar gibiydi...Devamını Oku
TARİH
03 Temmuz 2017
İngiltere’ye sıcak bir yaz ve krizlere doğurgan bir sonbahar bekliyorDevamını Oku
TARİH
14 Haziran 2017
"Ölenler yoksul oldukları için öldüler. Evsiz kalanlar yoksul oldukları için evsiz kaldılar"Devamını Oku
TARİH
09 Haziran 2017
Corbyn gençlerin oylarını kazandı ve yıldızı yükseliyorDevamını Oku
TARİH
01 Haziran 2017
Anketlerde İşçi Partisi, muhafazakârların ortalama 10 puan gerisinde görünüyorDevamını Oku
TARİH
16 Mayıs 2017
Cuma günü yaşanan saldırının arkasında bir süper beyin, süper zeki ve kötü bir hacker yokDevamını Oku
TARİH
01 Mayıs 2017
1 Mayıs: Ezilenler, yoksullar ve işçi sınıfı arasındaki dayanışmanın ruhu üzerine…Devamını Oku
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