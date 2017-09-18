İnsanlığın için sağ ol, isimsiz kahraman THY pilotu

Bu ay başında Samim Bigzad isimli Afgan mülteci İngiltere'den sınır dışı edilmeye çalışılınca kahraman bir THY pilotu uçağını kaldırmayı reddederek, Samim'in İngiltere'de kalmasını sağladı.

Haberi Facebook'ta paylaştığımda bir arkadaşımın yorumu şöyle olmuştu: "Bir sonraki uçağa bindirmeyecekler mi?"

Evet, belki öyle olacaktı ama bu durum o kahraman pilotun gösterdiği insani tavrın önemi azaltmazdı.

Yetkililer bir sonraki uçağa bindirmeyi istemiş olsalar bile havaalanında halkın gösterdiği tepki nedeniyle buna cesaret edemedi. Böylece Samim zaman kazandı ve mahkeme başvuruları yapılabildi.

Mahkeme de sınır dışı kararının yürütmesini durdurdu.

Ne var ki, İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkilileri mahkeme kararına rağmen Samim'i gizlice İstanbul'a gelen bir uçağa bindirdiler.

Durumu öğrenen hakim çok kızdı ve kararı verenlerin "mahkemeye saygısızlık" suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek Samim’in “Bir an evvel İstanbul'dan geri getirilmesi” yönünde karar verdi.

Yine Mahkeme kararına rağmen İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkileri İstanbul havaalanında zorla Samim'i Afganistan’ın başkenti Kâbil’e giden uçağa bindirdiler.

Ne var ki ikinci ve üçüncü mahkeme kararları da İçişleri Bakanlığı aleyhine çıktı: "Bir an evvel bu şahıs Kâbil’den geri getirilmelidir, aksi takdirde mahkemeye saygısızlık suçu işlenmiş olacaktır.”

"Mahkemeye saygısızlık" suçunun cezası ise oldukça ağır olabiliyor. İngiltere'deki hakimler bu suçu cezalandırmak üzere sınırsız hapis cezası dahil çok geniş yetkilerle donatılmış durumda.

Önceki akşam, İngiltere hükümeti Samim Bigzad'ı Taliban'dan saklandığı Kâbil Oteli’nden Londra'ya geri getirmek zorunda kaldı. TV'de İçişleri Bakanının yüzü pancar gibiydi.

İngiltere mükemmel bir adalet sistemine sahip değil. Hakimler genellikle üst sınıftan. Yani halk taraftarı değiller. Yine de kitlesel bir direniş olduğunda kararlarını nasıl esnetebileceklerini iyi bilirler. Öyle ya, adalet sisteminin meşruiyetini de korumak lazım!

Protesto için havaalanına giden halk, imza metinlerini imzalayanlar, mahkeme önünde protesto edenler ve tabii ki THY pilotumuz. Hepsinin bu kararlarda rolü vardı.

İnsani değerler sahip çıkmak, hemen başarılı olmasa bile, hiçbir zaman boş bir şey değildir. Bunu bir kez daha görmüş olduk.

İnsanlığın için sağolasın, isimsiz kahraman THY pilotu...