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Cemal Tunçdemir

cemaltdemir@gmail.com

TARİH

03 Kasım 2019

Ufku görünmeyen bembeyaz bir karanlıkta yürüyenler

Biz mukaddes yolun yolcularıyız efendim, gitmek zorundayız, daima bir adım ileriye; mavi ufuktaki son karlı dağın ötesinde belki menzilimiz, set olsa da yolumuza, bazen ışıltılı bazen öfkeli bir deniz…

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TARİH

24 Temmuz 2019

O kadar doğru görünüyor ki kontrol etmeye gerek yok!

Kolomb için anlatılan keşif öyküsü tamamen uydurma; 1490’lı yıllarda, dünyanın tepsi gibi düz olduğuna inanan aklı başında kimse yoktu

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TARİH

19 Temmuz 2019

Tarım cenneti bir ülkede nasıl kitlesel açlık yaratılabilir?

Bütün üretimi devletleştirmek, dünyanın her yerinde hep aynı sonucu doğurmuştur, aynı sonucu doğurmaktadır, aynı sonucu doğuracaktır

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TARİH

07 Temmuz 2019

ABD Merkez Bankası bağımsızlığının kısa tarihi

Merkez Bankası’nı yeniden politik bir kuruma dönüştürme isteği belirsizliklerle dolu bir Pandora kutusunu açmak gibi

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TARİH

28 Haziran 2019

‘Büyük resmi’ kimler görebilir? 

‘Tek ölçüt’ üzerinden performansı sadece kamu otoriteleri ve şirketler değil halk da manipüle eder

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TARİH

19 Haziran 2019

Demokrasiye asıl tehdit yalanlar değil, zırvalar

Mükemmel insan yoktur. Mükemmel psikoloji yoktur. Kusursuz lider yoktur. Var olduğuna inanmak 'insan' hakkında korkunç bir cehalettir.

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TARİH

31 Mayıs 2019

Şiddet ve iç savaş neden bazı ülkelerin normali?

Şiddet araçlarına ulaşım kolaylığı da şiddetin kitleselleşmesinde önemli rol oynar. Bireysel silahlanma kolaylığı ile devlet yetkisindeki silahların partiler üstü sivil denetimden yoksunluğu istisnasız her ülke için felaketin başlangıcıdır.

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TARİH

17 Mayıs 2019

Okumaya hiç vaktimiz yok ama her gün bir roman okuyoruz

'Yoğunluktan' veya 'vakit bulamadığımız' için hiç kitap okuyamayan bir insana dönüşünce, sadece öğrencilik yıllarımızda veya yaşamımızın bir bölümünde okumuş olduklarımızla yaşamımız boyunca 'aydın' bir insan kalamayız

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TARİH

19 Nisan 2019

Müslümanlar, Hindular ve köpekler…

Hindu ve Müslümanların birlikte yaşayamayacağı, komşu, arkadaş, hısım, iş ortağı olamayacağı, doğal veya tarihsel bir gerçeklik değil, modern bir politik iddiadır

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TARİH

30 Mart 2019

Başkanın hafızası neden önemli?

Eksik ve kusurlarını hatırlayamayan, geleceği de göremez. Yalan hatıralar üzerine kurulu bir geçmiş algısı, yalan vaatler üzerine kurulu bir geleceğe inanmayı kolaylaştırır.

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TARİH

29 Ocak 2019

Kitaplarda okuduklarımızı unutuyorsak hâlâ neden okumalıyız?

‘Okumak’, insanlar için, görmek veya dinlemek gibi doğal bir eylem değil

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TARİH

09 Ocak 2019

Hukuku savunmak, 'kötülerin' hakkını savunmaktır

Pentagon Belgelerinin yayınlanması, ABD’yi uçurumun kenarından döndürdüğü ve toplumsal huzuruna da, milli güvenliğine de asıl büyük katkıyı yaptığı artık devlet tarafından da kabul ediliyor

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