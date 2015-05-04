Kürt sorunu yoksa son iki seçimdir elinde o Kürtçe Kur'an'ların işi ne!

Kareli gömleğiyle çıkmıştı Batman mitinginde sahneye.

Seçim bildirgesinde "Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılarak, devletin din ve inanç alanından elini çekmesi sağlanacak" diyen HDP'ye yükleniyordu:

"Diyaneti kaldıracağız, diyorlar. Hele bak Diyanet'i kaldıracak. Çünkü bunların dinle işi yok."

Sonra arkasındaki kürsüye uzanarak yeşil kaplı bir kitabı kaldırıp havaya, kendisini dinleyenlere doğru uzattı:

"İşte bakıyoruz, 'Kaldıracağız' dedikleri Diyanet, şu anda 'Qura'na Piroz a Kurdi' adıyla Kürtçe Kur'an mealini yayınladı."

Burhan Pazarlama mı geldi?

Birden "dejavu" olduğumu sandım.

Hayır ama, kesinlikle görmüştüm, evet ben bu filmi daha önce de görmüştüm.

Öyle Şehir Hatları vapurlarındaki ünlü Burhan Pazarlama'nın çıkıp "İşte baylar ve bayanlar, elimde gördüğünüz şu bir adet tarak..." türünden bir "dejavu" olma durumu değildi bu.

Aynen bu sahneyi görmüştüm. Elinde bir adet Kürtçe Kur'an'la Erdoğan vardı sahnede.

Tamam ya, bir sene, daha doğrusu tamı tamına 10 ay önceydi bana "dejavu" duygusu yaşattığını sandığım görüntü.

10 Ağustos 2014'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için propaganda çalışmalarının en yoğunlaştığı günlerdi. Adaylar artık son viraja giriyorlardı seçim yarışında.

10 gün vardı seçimlere. Erdoğan Van'da kendisini dinleyenlerden Cumhurbaşkanı olmak için oy istiyordu:

"Çözüm sürecinin önündeki engelleri de aşıyoruz. Çıkardığımız son yasa ile çözüm zeminini daha da hızlandırdık. Eğer bizi seçerseniz çözüm süreci daha hızlı ilerler."

Konuşmasını "Bir başka müjdeyi vereyim" diye sürdürüyordu, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe mealini hazırladık ve bastık."

Tarih 31 Temmuz 2014.

Aynı Kürtçe Kur'an bir gün sonra, Mardin'de de çıkıyordu sahneye Erdoğan'ın elinde:

"İstanbul'da Ensar Vakfı, bir STK hayırlı bir işe imza attı. Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali çevrildi."

Her seçimden önce bir Kürtçe Kur'an

Van'daki "hazırladık ve bastık", bir gün sonra Mardin'e gelince "Ensar Vakfı bastı" olmuştu.

Gerçi Erdoğan her ne kadar "Bir STK" dese de Ensar Vakfı, AKP'nin arka bahçesi gibiydi. Kurucuları arasında Kadir Topbaş'tan AKP'nin eski bakanlarına, danışmanlarına, hatta eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün damadına kadar herkes vardı. Yani Erdoğan'a "hazırladık ve bastık" dedirtecek kadar bir AKP kuruluşuydu.

Aslında gerek 2014'te Ensar Vakfı'nın, gerekse de bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iki ayrı Kürtçe Kur'an basmasının tarihleri açısından ilginç bir paralellik var.

Biraz daha yakından bakalım.

Ensar Vakfı, Kürtçe Kur'anın basıldığını facebook sayfasından duyurmuş:

"Kürtçe Kur'an-ı Kerim ve meali Fikri Amedi'nin tercümesiyle Ensar Yayın Grubunda yayınlandı."

Tarih, 21 Temmuz 2014.

Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tam 20 gün kala.

Gelelim Diyanet İşleri'nin bu yıl bastırdığı Kürtçe Kur'an'a.

İçinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılma vaadi de olan seçim bildirgesini HDP'nin Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ 21 Nisan 2015'te İstanbul'da açıklıyor.

Bu açıklamadan dokuz gün sonra, 7 Haziran seçimlerine de tam 37 gün kala, 30 Nisan 2015'te Anadolu Ajansı saat 14.50'de bir haberi servise sokuyor:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, beş yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Kürtçe Kur'an-ı Kerim meali çalışmasını bitirdi."

Devletin ajansının haberine göre Diyanet Kürtçe Kur'an'ın 10 bin adet basıldığını, dağıtımının kısa sürede yapılacağını söylüyor.

HDP'ye Diyanet üzerinden seçim tuzağı mı?

Biri Ensar Vakfı'nın kırmızı ciltli, diğeri de Diyanet'in yeşil ciltli iki ayrı Kürtçe Kur'an'ın 10 ay arayla karşımıza çıkmasında dikkat çekici birkaç nokta var.

Birincisi, biraz aceleye gelmiş olacak ki bastığı Kürtçe Kur'an'ı Diyanet bugüne kadar değil dağıtımını yapmaya, kendi yayınlarının yer aldığı internet sitesine bile koymaya fırsat bulamamıştı.

İkincisi, daha Diyanet'in sitesinde bile duyuramadığı Kürtçe Kur'an, basıldığı açıklanan 30 Nisan'dan iki gün sonra, 2 Mayıs'ta Batman ve Diyarbakır'da miting yapan Erdoğan'ın elindeydi.

Üçüncüsü de, 10 ay önce Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Van ve Mardin'de "Kürtçe Kur'an müjdesi" veren Erdoğan, demek ki o tarihte Diyanet'in beş yıldır Kur'an'ı Kürtçe'ye çevirmek için çalıştığından haberli değilmiş!

Herhalde olsaydı, bu fırsatı kaçırmaz, 31 Temmuz'da Van'da, 1 Ağustos'ta Mardin'de yaptığı mitinglerde bir değil, iki ayrı "Kürtçe Kur'an müjdesi"ni bir arada verirdi.

İki ayrı Kürtçe Kur'an'la ilgili bilgileri alt alta koyunca sanki Ensar Vakfı ile Diyanet İşleri'nin sıkı bir görev bölümü yaptıklarına ilişkin bir görüntü çıkıyor ortaya:

"Patronun Cumhurbaşkanı olması için birimiz 10 Ağustos 2014 seçimlerinden önce bir Kürtçe Kur'an bassın, diğerimiz de Başkan olması için 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce bir Kürtçe Kur'an bassın."

Özellikle Diyanet'in "beş yıldır üzerinde çalıştığı" Kürtçe Kur'an'ın seçimlere 37 gün kala basılıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman ve Diyarbakır mitinglerine yetiştirilmesinde HDP'ye fena halde kurulmuş bir tuzağın kokusu da var.

Bu kurgu sanki Kürt seçmenlerin, özellikle dindar Kürtlerin gözünde HDP'nin itibarını sarsmaya dönük bir girişim gibi görünüyor.

Çünkü HDP, bu seçimde AKP'nin en büyük korkusu.

Yüzde 10 barajını aşması, belki de AKP'nin tek başına iktidar olma ihtimalini ortadan kaldıracak.

İşte HDP'yi böylesine bir tehdit olarak algılayan iktidarın imdadına basılan bu Kürtçe Kur'an şu mesajın verilmesi için yetiştirilmiş olmasın:

"Ey dindar Kürtler ve Zazalar! HDP Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracak ama bakın HDP'nin kaldıracağı bu kurum size Kürtçe Kur'an bastı."

Çözüm yok, Kürtçe Kur'an var!

Daha 10 ay önce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girerken Kürtlerden "Eğer bizi seçerseniz çözüm süreci daha hızlı ilerler" diyerek oy istemişti Erdoğan.

Ama şimdi 7 Haziran seçimlerine giren AKP'nin önüne düşmüş, "Kardeşim ne Kürt sorunu ya. Artık böyle bir şey yok" diyen bir Cumhurbaşkanı var.

Özellikle Kürt seçmenler şimdi soruyor elbette:

"Kürt sorunu yoktu da, neden Cumhurbaşkanı olmak için 'hızla ilerleyen çözüm süreci' vaat ettin?"

"Sorun" yoktu maden, o zaman "çözüm" de yalandı!

Demezler mi insana, "Eğer Kürt sorunu yoksa, son iki seçimdir, 'sandığa beş kala'; Van'dan Mardin'e, Batman'dan Diyarbakır'a elinde miting miting dolaştırdığın o Kürtçe Kur'an'ların işi ne!"

7 Haziran seçimleri yaklaştıkça ortaya çıkan bütün bu olgular gösteriyor ki; Erdoğan'ın Kürtlere, Kürtçe Kur'an dışında vaat edeceği başka hiçbir şey yok!